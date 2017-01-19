Директива бомбиста

К тому, что новые дикие версии событий русской истории появляются чуть ли не ежедневно, все уже давно привыкли. Казалось бы, уже удивлять нечему. Но, как показывает практика, «нет таких трудностей, которые не преодолели бы большевики».

И ладно бы новые версии истории предъявляли бы неолибералы — к ним, кстати, никаких претензий, у них планида такая, все знают, что от них ждать. Если все поставить с ног на голову, да сверху еще общечеловеческими ценностями припорошить, то как раз и будь то, что надо. Но вот то, что новые идеи начнут фонтанировать на «первом русском консервативном информационно-аналитическом телеканале» «Царьград», как-то никто не ожидал.

Любой человек, хотя бы отдаленно знакомый с историей нашей страны, должен был как минимум оторопеть, услышав с экрана «Царьграда» из уст его главного редактора, следующее откровение: «Эсеры были тоже славянофилами, но только левыми. Прекрасная триада Уварова — православие, самодержавие, народность — разделилась. Правые славянофилы были одним из двух полюсов белых — консерваторы, монархисты. Левые славянофилы поставили во главу угла народность… Правые монархисты и левые народники хотели, в конце концов, одного». И далее — целая теория в развитие.

Аргументация на уровне сатирика Михаила Задорнова, открывшего в себе талант выдающегося лингвиста: раз народники и народность от одного корня, то это синонимы! Но, простите, ведь сам граф Уваров в ответ Государю от 4 декабря 1832 года довольно конкретно обрисовал положение того, что он имеет в виду под своей «знаменитой триадой»: нужно «образование правильное, основательное» соединить «с глубоким убеждением и теплою верою в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности». И далее поясняет, что, собственно является «истинно русскими охранительными началами»: «быть русским по духу прежде, нежели стараться быть европейцем по образованию…».

Все предельно ясно и четко. Народники же — разночинцы, которые в поисках своих корней выдвинули идею, что надо «сближаться с народом». А уж выросшие из них эсеры так те вообще — социалисты-революционеры, никогда и ни при каких условиях себя не то что славянофилами, но и защитниками славянства или русского народа не позиционировавшие.

В своей программе, написанной Черновым и просуществовавшей без каких-либо изменений, эсеры выступали против «форм патриархального дворянско-чиновничьего самодержавия», объявив, что «сознательным выражением, научным освещением и сообщением этого движения [стремления эксплуатируемых классов к защите. – А.З.] является международный революционный социализм».

Где же тут хотя бы намек на славянофильство? Или же кто-нибудь действительно считает, что мог существовать некие «левые славянофилы», которые четко формулировали свои цели следующим образом: «Его [самодержавия. – К.З.] низвержение является не только ближайшей и неотложной задачей социально-революционной партии, как первое необходимое условие для разрешения социального вопроса в России, но и крайне важным фактором международного прогресса».

Кто лучше скажет о задачах партии эсеров: сами эсеры в своей программе и современные интерпретаторы? В программе записано: «Партия Социалистов-Революционеров в России рассматривает свое дело, как органическую составную часть всемирной борьбы труда против эксплуатации, человеческой личности против стеснительных для ее развитая общественных форм, и ведет его в духе общих интересов этой борьбы, в формах, соответствующих конкретным условиям русской действительности».

Неужели оговорки о «русской действительности» достаточно, чтобы объявить эсеров славянофилами! Любой из руководителей эсеров — будь то Виктор Чернов, Иван Брушвит, Андрей Аргунов, Михаил Гоц, Николай Авксентьев, Осип Минор, Борис Савенков, Герш Гершруни, Александр Керенский или Евно Азеф – наверное сочли бы для себя за оскорбление, если бы их просто заподозрили в славянофильстве!

Партия эсеров изначально создавалась как революционная, деструктивная, направленная на дестабилизацию русского общества. Причем идеологи тех, кого на «Царьграде» назвали «левыми славянофилами», изначально ставили подобную дестабилизацию во главе угла своей политики, принимая на вооружение террор. Волна политических убийств, прокатившая по России, унесла жизни сотен человек, многие из которых как раз и были славянофилами.

Зачем и кому нужны все эти придумки? Ведь идеология и деятельность эсеров прекрасно изучена, изданы тома документов, огромное количество воспоминаний. Все предельно ясно и понятно. Так нет, они теперь, оказывается, славянофилы! Как все просто выходит: у власти правые славянофилы превращают Россию в тюрьму народов, а левые славянофилы их за это убивают. Вот как повезло русскому народу: все, оказывается ради его блага… Сам, извини, во всем виноват.