Беня прибирает к рукам КРЕООР?

дин из представителей рукопожатных нонконформистов и оппозиционеров Лев Рубенштейн вскоре после победы на Украине «революции достоинства» пророчествовал в своем facebook:

«Совершенно не исключаю в обозримом будущем такого положения дел, при котором в рамках широкого российско-украинского культурного обмена из Москвы в Киев потянутся художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью. Из Киева же в Москву в товарных количествах приедут вороватые чиновники, штатные и внештатные стукачи, а также «беркутята», которые с неформальным воодушевлением, подкрепленным материальным фактором, станут весело и задорно отыгрываться на москвичах за свое позорное поражение».

Надо сказать, что прогноз поэта оправдался лишь отчасти — только в Россию с Украины от обилия «личной свободы, профессиональной инициативы и социально-культурного разнообразия» уехало два с половинной миллиона. Зато российские художники, научные работники и бизнесмены, прибывшие на Украину, все больше представлены маргиналалами — неонацистами, влившихся в карательные батальоны, вроде айдаровки неоязычницы Юлии Толопы и ее «духовного наставника» афериста Сергея Букреева, именующего себя «жрецом Яромиром», ныне — боевика «Азова».

И вдруг среди этой довольно небольшой компании «политэмигрантов» из России, появляется вроде как весьма приличный персонаж – Павел Фельдблюм, который не нападал на таджикских гастарбайтеров, дабы заработать белые шнурки на берцы, не «зиговал» и не развлекался голоплясием и членопоклонничеством в купальскую ночь. Напротив, он возглавлял …московскую общину Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР)!

Да и на Украину он собрался, вроде как, исключительно по благородным мотивам. «Это не спонтанное решение, вызревало оно давно. С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стала тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родился я и мои родители, где прошла жизнь моих дедов и прадедов», - написал Фельдблюм в facebook.

Однако, возникает некоторое недоумение: ведь если верить киевской пропаганде, терминами которой Фельдблюма и оперирует, то «агрессия со стороны России» началась сразу же после «перемоги Евромайдана». Так чего же так долго вызревало его решение — больше двух лет?

Впрочем, КЕРООРвец сам же и признается, что окончательным толчком для его исхода стала публикация на сайте «ДНР24» статьи «Украл. Выпил. Фельдблюм», которую он расценил как «черную метку» от «репрессивных структур», и решил «делать ноги».

Что же это за «черная метка»? Статья рассказывала о крайне некрасивых аферах главы московской общины КЕРООР. В частности о том, как он собрал деньги с московских евреев на ремонт е пострадавшего во время наводнения в Венгрии домовладения главного раввина КЕРООР Адольфа Шаевича. Поскольку у Шаевича нет зарубежной недвижимости, да и сам он был не в курсе благотворительного сбора, Фельдблюм просто был вынужден прибрать денежки себе, чтобы не пропали. Далее статья сообщает, что предприимчивый Паша собрал деньги на ремонт московской хоральной Синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке, однако, решив, что ее состояние далеко от аварийного, прикарманил и эти средства. Так же в публикации сообщалось, что ранее Фельдблюм оказывается числился, в лужковские времена, чиновником московской мэрии и тратил казенные средства на гулянки и казино.

Возникает вопрос, почему эта публикация, заставившая Фельдблюма «встать на лыжи», появилась только сейчас, когда многи шалости были им совершены значительно раньше?

Сам Фельдблюм объясняет это тем, что она стала «местью» за его интервью украинскому агентству УНИАН, в котором он критикует:

а) Россию, где евреи подвергаются геноциду и дичайшим антисемитским выходкам;

б) конкретно Кремль, который проводит такую политику и нападает на соседние страны;

в) Берл Лазара (за близость к Кремлю) и даже

г) президента Израиля за то, что тот безосновательно обвиняет участников «национально-освободительного движения» из ОУН-УПА, дивизии СС «Галичина» и батальона «Нахтигаль» в соучастии в холокосте.

То есть, наговорил Фельдблюм много той самой заурядной гадости, которую регулярно изрыгают представители российской несистемной оппозиции, либералы, нацдемы и тому подобная публика, к чему все, включая «репрессивные органы», давно привыкли и не обращают на это внимания. Так чего же на Фельдблюма взъелись? Неужели по причине антисемитизма?

Правда, к публикации в «ДНР 24» никакого отношения «органы» не имеют, поскольку это — перепечатка с еврейского сайта Beinenson.news. Мы знаем, что еврейские организации крайне неохотно «выносят сор из избы», предпочитая решать все проблемы кулуарно, или даже не решать их вовсе, если дело может получить нежелательную огласку.

Тогда почему из-за Фельдблюма «омерта» была нарушена? Вы-таки будете смеяться, но из-за этого вышеупомянутого интервью! Точнее из-за того, что в нем он представился «одним из лидеров еврейской общины Российской Федерации» и выступил от имени даже не российского, а, практически, всемирного еврейства, заявив что «большинство моих еврейских друзей в России, Украине, Израиле, США придерживаются тех же взглядов, что и я». И именно это было и поставлено в вину, человеку, безнаказанно обворовавшего синагогу, главного раввина и сотни доверчивых евреев-благотворителей.

А собственно говоря, в чем причина этой безнаказанности? А в том, что Фельдблюма прикрыл главный московский раввин Пинхас Гольдшмидт, который, в свою очередь очень тесно связан с владельцем информагентства, которому вороватый герой нашего рассказа дал интервью — то есть, с небезызвестным …«Беней» (Игорем) Коломойским, создателем Европейского еврейского парламента (!), членом которого Гольдшмидт состоит.

С недавнего времени «жидобандеровец» (как он сам себя позиционирует) Коломойский стремиться взять под свой контроль российские еврейские организации, чтобы использовать их в своей грязной игре против нашей страны, то есть, для организации «московского майдана». Ради этого он старается продвигать на ключевые посты тех, кого он попросту купил, или тех, кто сидит у него на крючке, попавшись на денежных махинациях, грязном разврате или половых извращениях.

Именно к числу таких, например, причисляют нынешнего «всенародно избранного» председателя КЕРООР Шимона Левина (в сети гуляет видеоролик на котором некто, напоминающий Левина фигурант самозабвенно, уж извините за натурализм, мастурбирует в рабочем кабинете в обворованной Фельдблюмом хоральной синагоге, как говорится, не снимая кипы). Однако, несмотря на это Коломойский, чьи люди, по слухам и запечатлели на видео мерзкие утехи человека, похожего на раввина, сумел продавить его назначение и получил человека, который ему лично обязан своим избранием.

Так и вороватого, блудливого и сильно пьющего Фельдблюма до поры вытаскивал из всех неприятностей Гольдшмидт. Но история с «реставрацией» синагоги оказалась перебором, и даже он не сумел сохранить его на посту главы московской общины. Впрочем, других, более чем вероятных неприятностей, удалось избежать.

Правда, возможности выдвижения Фельдблюма на ключевые посты теперь оказались исчерпаны. Но Беня — человек практичный, и чтобы получить хоть немного молока от оказавшегося «козлом» Фельдблюма, последнего и заставили давать интервью УНИАН, которое должно было сыграть свою роль в игре Коломойского, в частности, вызвать недоверие российских властей к еврейским организациям.

Но большинство российских евреев оказались абсолютно лояльны власти, не испытывают пиетета ни к Бандере, ни к Шухевичу, ни к Гитлеру, и даже ни к Сашку Билому. Им не нужно не цветных революций, ни майданов, и они не хотят быть пешками в игре днепропетровского гроссмейстера. Именно поэтому, изменив своему принципу «не выносить сор из избы», они и отправили Фельдблюму «черную метку». Фельдблюм знак понял правильно и рванул на Украину, под крыло своего нового хозяина, так подставившего его со злополучным интервью.

Однако, надо учесть, что одним лишь Фельдблюмом дело не кончилось, и Коломойский вряд ли остановится (если ему не помогут), пока не отправит многих своих российских единоверцев «под молотки».