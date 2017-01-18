Грядет вторая Рада

Судя по всему, в относительно ближайшее время, нас всех ждет Второе воссоединение Украины с Россией. Первое произошло в 1654 году и называется Переяславской радой, а второе — уже не за горами.

Когда речь идет о вооруженном столкновении двух армий, сражающихся за некоторую территорию, то тут можно (хотя и ограничено) применять методику военных расчетов, то есть оценивать моральный дух, считать число солдат, количество боевой техники и т.д. Если же речь идет о ликвидации или возникновении государства, тогда необходимо делать этнические расчеты, то есть оценивать максимальные военные возможности противостоящих этносов или групп этносов.

Украина — именно такой сложный вариант: на первый взгляд, если рассматривать исключительно армии ВСУ и ополчение ЛДНР, то сил больше у армии Украины — так думали в Киеве весной 2014 года, когда начинали то, что на Украине называется АТО.

А вот если рассматривать военные вопросы неразрывно с этническими, как это было сделано в моем исследовании «Этнический и военный анализ современных конфликтов в Афганистане, Украине, Ираке и Сирии с точки зрения выгоды для России», тогда получается совершенно иная картина:

Во-первых, противостояние происходит по линии Киев—Донецк. Во-вторых, Украина сохраняет свою территориальную целостность. В-третьих, союзником у Киева выступает блок НАТО, а у Донецка — РФ. Такая схема конфликта, во-первых, значительно расширяет масштаб боев (теоретически, на всю территорию Украины) и, во-вторых, отдает безусловную победу Донецку.

В моем исследовании написано так: «Наиболее реалистичным вариантом завершения гражданской войны на Украине является всеукраинский референдум, на котором оставшиеся в живых и не эмигрировавшие граждане Украины выскажут свое мнение о будущем страны. Естественно, что референдум будет происходить под управлением победившего Донецка. На этом референдуме можно решить множество наболевших вопросов для страны, таких как: статус русского языка, федерализация, вхождение Украины в НАТО, ЕС или Россию и так далее» и далее — «в общем, картина политических предпочтений после войны на Украине будет совершенно другой, чем в начале конфликта, поэтому можно с уверенностью прогнозировать, что по итогам референдума:

а) Украина потеряет свой государственный суверенитет и войдет в состав России. Такое завершение гражданской войны будет этнически верным: русские перестанут быть разделенным народом и, наконец-таки, снова станут жить в одном государстве. При этом украинцы, жившие в одной стране с русскими от 50 до 500 лет и получившие государственную независимость в 1991 году, через три десятка лет вернутся к тому состоянию, в котором Украина существовала до 1991 года – к мирному проживанию в едином государстве с русскими».

Это и есть будущая Переяславская Рада-2 или Второе воссоединение Украины с Россией.

17 января 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил: «Если очередная Переяславская рада состоится, я считаю, мы должны претендовать на всю территорию Украины». Как видно, данное заявление сделано в полном соответствии с моими военно-этническими расчетами по Украине.

Перемирие «Минск-2» было подписано в феврале 2015 года — сейчас уже 2017 год, а на фронтах в ЛНР и ДНР до сих пор стреляют, и политическая часть соглашений не выполнена. История говорит о том, что если выполнить перемирие не удалось, тогда продолжают воевать. Все готовятся к большой войне на Украине: НАТО перебрасывает войска в Польшу и Прибалтику, Киев угрожает всеобщей мобилизацией, в ЛДНР говорят о мобилизации, а Россия воссоздала 1-ю танковую армию.

Такая выматывающая ситуация «ни войны, ни мира», которая сложилась сейчас на Донбассе, многие годы продолжаться не может.

22 февраля 2014 года началась Вторая Холодная война, при этом, по моему мнению, Первая Холодная война началась 12 марта 1947 года. Через три года после начала Первой Холодной войны, в 1950 году, началась большая война в Корее, поэтому будет вполне логичным, что через три года, то есть уже в этом году начнется большая война за Украину. В целом, полномасштабный конфликт за власть над Украиной может начаться и позже, но он все равно начнется, и Донецк все равно победит Киев, и, скорее всего, после войны народы Украины проголосуют за Второе воссоединение Украины с Россией.