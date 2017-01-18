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Холодильник победил телевизор

Константин Щемелинин
18.01.2017 - 11:55
Холодильник победил телевизор

Сегодняшняя проблема в России — это продолжающийся уже более 20 месяцев подряд спад реальных доходов населения. Экономика недаром имеет женский род — для экономики важны чувства не меньше, чем цифры. Кое-какой то ли рост, то ли крохотное падение — это все «мистика», личная экономика расходов и доходов обычных граждан России говорит о том, что жить становится тяжелее.

Именно поэтому люди в РФ не пришли на выборы в Госдуму (48% явки — такого не было никогда раньше: меньше 55% ни разу не было с 1993 года!).

Именно поэтому люди в РФ не особо радуются победе Трампа на выборах Президента США (хотя это относительно хорошая новость для России).

Именно поэтому люди в РФ достаточно равнодушно встретили новые допинговые обвинения, грозящие переносом ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну (хотя еще летом болельщики активно переживали за свою сборную на ЧЕ-2016).

Именно поэтому люди в РФ не радовались взятию сирийцами Алеппо (хотя крупная победа союзника — это, безусловно, повод для радости).

Именно поэтому люди в РФ не опечалились из-за потери сирийцами Пальмиры (хотя год назад радовались ее освобождению).

Именно поэтому люди в РФ не радовались новогодним телешоу на центральных телеканалах (хотя еще в прошлом году аналогичный телеэфир не вызывал такого раздражения).

Именно поэтому люди в РФ не радуются текущему укреплению рубля (а ведь это существенно — рост курса с 65 до 60!).

Именно поэтому людей в РФ занимает инцидент со «Скорой помощью» на Камчатке («Скорая помощь» — это важно, это помощь, это личное здоровье, пренебрегать этим в сложное время нельзя).

Это экономика — холодильник не сразу, но всегда побеждает телевизор!

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