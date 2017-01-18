Охота на бизона

Кампания против Трампа, развернувшаяся в политических кругах и СМИ США достигла безумного накала. Дональда Трампа не шельмует только ленивый. В одну кучу летят и «русские хакеры», и пресловутый «компромат», и прочие сверхчудесные бредни.

Но если кто-нибудь думает, что избранного президента атакуют из-за его якобы пророссийских позиций, то он глубочайшим образом ошибается.

Американцы — нация, сугубо замкнутая на своих внутренних проблемах, даже внешнеполитический курс рассматривается через их призму. Не было бы России, то приплели бы Китай или Тимор, или еще какую-то страну.

«Хилларисты» бьют по «трампонианам» из-за того, что грядут изменения внутри Штатов, а не во внешней политике. В особенной озабоченности застыли различные содомитские сообщества и прочие «меньшинства». А вот американские христиане искренне надеются, что их-то наконец государство просто оставит в покое.

Вряд ли Дональд Трамп понизит высокий статус ЛГБТ, но затормозить их наступление на обыкновенных граждан новая администрация будет в состоянии. А это раздражает. Очень и очень. И уже поэтому Трамп ненавистен содомитам и лесбиянкам.

В охоту на бизона по имени Трамп бросились и поп-дивы, и известные шоумены, и «свободные» (от морали и нравственности) журналисты, и голливудские «суперзвезды». Каждый почитает своим долгом выстрелить в Дональда. Ведь сколько усилий они все потратили на дискредитацию ненавистного республиканского кандидата, а все прахом пошло. «Культурная» или скорее антикультурная элита привыкла, что рядовой американец смотрит ей в рот и выполняет то, о чем ему говорят с экранов телевизоров.

Однако, наступил жестокий облом. Большинство «элитариев» село в лужу и ныне похрюкивает в ней от злости и обиды. Оказалось, что этим «небожителям» вменяемые граждане США не поверили, а вакханалия идиотизма в СМИ достала «янки» до такой степени, что они на советы средств массовой информации плюнули смачно и круто. Виноватым, естественно, «креативщики» признали Трампа, свою бездарность и глупость они не признают никогда.

Политический истеблишмент тоже слегка покусывает избранного президента. Трампа хотят заставить идти по пути проторенном предыдущей администрацией, когда компетентность заменялась гендерным подходом, а профессионалов вытесняли псакиобразные безмозглые деятели.

Честно говоря, для России, что Трамп, что Клинтон все едино, но для США — это не так. Дональд Трамп реально может притормозить падение Штатов в бездну, если сие ему позволят сделать. Но мне отчего-то кажется, что не позволят. Весь вопрос лишь в средствах и какой вариант изберут: а-ля Кеннеди или а-ля Никсон, то бишь прибьют в светлом или темном уголке или же организуют импичмент по пустяковому поводу. Правда имеется и третий вариант — Трамп банально сдается и начинает играть роль этакого Дж. Буша-младшего.

В любом случае Российской Федерации не следует ждать благосклонности от Трампа и проводить свою политику без оглядки на тот берег Атлантического океана. Тогда и охота на Трампа нас интересовать не будет.