«Плохиш» Трамп

Израиль подключился к травле новоизбранного президента США

Прошедшая неделя ознаменовалась невероятными нападками на нового американского главу. В адрес Дональда Трампа звучали обвинения, способные максимально подорвать авторитет главы США еще до его вступления в должность.

Скорее всего, столь рискованные акции, угрожающие нанести серьезный удар не только по Трампу, но и по всему Pax Ameriсana, затеяны ради того, чтобы заставить его отказаться от обнародованных им планов по оптимизации американской политики — внешней и внутренней. Встревоженных этими планами и стремящихся не допустить их реализации немало. В Штатах — это либералы и содомиты, люди наживающиеся на нелегальных мигрантах и получающие взятки от нефтяных шейхов. За пределами страны — это политическая элита стран ЕС, прикормленная американцами, лимитрофы, делающие гешефт на русофобии, арабские монархи, решающие свои проблемы американскими бомбами.

Сказать, как будет Трамп решать многочисленные вопросы, стоящие перед ним, сегодня сложно. Но весьма велика вероятность, что действовать он будет в интересах Израиля и сионистских структур. В пользу этого говорят не только его декларации, но и обилие сионистов в его окружении, а также связи с Израилем, в том числе и родственные. Как известно, дочь Трампа вышла замуж за представителя влиятельного хасидского клана и даже прошла гиюр.

Трамп уже успел выступить с критикой резолюции СБ ООН, в которой выдвигается требование о прекращении захвата палестинских территорий и пообещал принять меры по нейтрализации этого решения.«Большое поражение Израиля в ООН затруднит достижения мира. Очень плохо, но мы справимся с этим в любом случае», - написал в твиттере политик. Иными словами, он показал себя как верный и убежденный сторонник Израиля, готовый быть на его стороне даже вопреки здравому смыслу и справедливости.

Однако, несмотря на все это, в Израиле с энтузиазмом подключились к травле нового президента США. С подачи автора газеты «Едиот Ахронот» Ронена Бергмана, израильские СМИ наперегонки сообщают о той страшной опасности, которую Трамп несет для всех израильских тайн.

Как полагает Бергман, поскольку Трамп на крючке у Путина, он непременно выведает все еврейские тайны и немедленно сообщит их своему куратору, а тот, в свою очередь, сразу же передаст их главному врагу Израиля — Ирану. Обо всем этом, по словам Бергмана, израильским спецслужбам сообщили американские коллеги, которые, сегодня, как Штази накануне падения Берлинской стены, интенсивно «подчищают концы», чтобы «Плохиш», проникший в Белый Дом не смог сдать «Военную Тайну Главному Буржуину», то есть Владимиру Путину.

Происходящее не может не вызывать изумления! Конечно, «Едиот Ахронот» и ранее не раз тиражировала очевидные фейки, однако тот факт, что «новость» Бергмана была подхвачена большинством израильских и многими зарубежными СМИ, говорит об очевидном заказе.

С какой целью Израиль, якобы не довольный политикой, проводимой кабинетом Обамы, принял участие в диффамации нового главы США, обещающего «все исправить», остается только гадать.