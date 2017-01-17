Секта улюкаевского «дна»

12-14 января в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) прошел очередной Гайдаровский форум, участие в котором приняли «Тимур и его команда» — нынешние и бывшие руководители экономических ведомств, а также «капитаны» большого бизнеса.

Как и предыдущие семь форум прошел в лучших традициях российской либеральной тусовки: много помпезных речей, пышных фраз, велеречивой болтовни, восхваления собственной гениальности, лучезарных улыбок, псевдонаучных туманных фраз и … практически никаких попыток трезвого, объективного анализа сложившейся в экономике ситуации.

Да и откуда ему взяться, объективному анализу, если на форум получили доступ сторонники одной точки зрения и одних взглядов на экономическое развитие России. Никаких дискуссий, столкновений точек зрения, попыток найти истину не было и в помине: форум поразительно напоминал собрание партхозактива периода 70-х годов прошлого века. Почти в каждом выступлении провозглашались в различной интерпретации идеи экономического либерализма, для которого характерна абсолютизация рыночных отношений, вера в «саморегулируемый рынок» и отрицание необходимости «вмешательства» государства в экономику. Вновь и вновь звучали надоевшие либеральные мантры и заклинания о необходимости раскрепощении предпринимательской инициативы, снижении избыточного административного давления на бизнес, тотальной приватизации, повышения пенсионного возраста и т.д.

Иногда складывалось впечатление, что многим выступавшим писал речи находящийся под следствием выдающийся гайдаровец и бывший министр экономического развития А.Улюкаев. Большинство гайдаровцев, в частности, с оптимизмом и даже с воодушевлением говорили о достижении пресловутого улюкаевского «дна» и долгожданном экономическом росте.

Невольно закрадывалась мысль о том, что участники форума живут в какой-то другой стране и не знают простых фактов. Например, не знают, что ВВП России 2015 году упал на 3,7% (до $1,3 трлн.) и в 2016 году — еще на 0,6%. Уже сейчас мы уступаем по объему ВВП Соединенным Штатам ($18 трлн.) в 14 раз. Мы уступаем Китаю ($11 трлн.) в 8,5 раз при том, что в 1992 году, когда «Тимур и его команда» начинали либеральные реформы, стартовые позиции двух стран были примерно равны: ВВП России равнялся $460,3 млрд., ВВП Китая — $424,9 млрд.

Мы благополучно «вывалились» из десятки крупнейших экономик мира, скатились на 12-е место и продолжаем стремительно отставать как от наших партнеров, так и от оппонентов.

По оценке подавляющего большинства экспертов, в ближайшие пять лет нас ждет вялый рост на уровне 0,5-1,0%, который принято называть стагнацией, тогда как мировой ВВП будет расти на 3,4-3,6% в год. С учетом этого, скорее всего, к 2021 году мы скатимся с 12-го места еще ниже — на 16-17-ю позицию с соответствующими последствиями для финансирования социальных расходов государства, обороны, внешнеполитической деятельности и т.д.

Ради истины следует отметить, что нотки озабоченности все же звучали в некоторых выступлениях. Наиболее честным и объективным было выступление и интервью руководителя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, которая признала, что Россия до сих пор «сидит на нефтяной игле» и никаких подвижек пока нет.

Глава Центра стратегических разработок А.Кудрин, который по поручению Президента РФ трудится над созданием экономической стратегии страны, заявил: «Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя Советского Союза. Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями… Это институциональные и структурные проблемы, накопившиеся на сегодня… …Старая (т.е. сырьевая) модель экономики не работает, а новая еще не сформировалась».

Пусть и запоздалое, абстрактное и не отягощенное чувством собственной вины (Кудрин как раз и был одним из активных конструкторов сырьевой модели), но необходимое признание. Однако представления А.Кудрина о том, как как нужно проводить структурные реформы, довольно странные. В их число он включил «снижение давления» государства на экономику, трансформацию системы госуправления и судопроизводства, освобождение частных инвесторов, реструктуризацию монополий, повышение пенсионного возраста, увеличение «человеческого капитала», снижение стоимости кредита и создание основы для «длинных денег», создание 10-15 крупных агломераций в качестве альтернативы «двум столицам» и т.д.

Возможно, какие-то из предложенных мер действительно нужны и могут способствовать повышению темпов роста ВВП до среднемировых.

Но разве нам нужен любой экономический рост? Разве нас устроит тот рост, который консервирует отсталую экономическую структуру с многочисленными диспропорциями и деформациями, чрезвычайно уязвимую перед внешними угрозами? Разве мы уже не намерены строить экономику, которая не будет падать в пропасть каждый раз, когда снижается цена на нефть? Разве мы хотим, чтобы и дальше траекторию нашего развития определял король Саудовской Аравии, принимающий решение о снижении или увеличении добычи нефти?

Для многих очевидно, что озвученные А.Кудриным меры не имеют отношения к структурным реформам. Как они могут снизить удельный вес нефти и газа в экономике в целом, особенно в экспорте и формировании госбюджета, если цель не сформулирована, а количественные и временные этапы ее достижения не обозначены?

Большинство нефтедобывающих стран уже приняли программы структурных реформ, в которых четко прописана цель — добиться диверсификации экономики и повышения удельного веса ненефтяных секторов до определенных цифровых показателей через определенные периоды времени. В программах названы приоритетные сектора, которые планируется развивать ускоренными темпами, определены конкретные меры государственной помощи, а также объемы и источники их финансирования. Ничего этого в выступлении А.Кудрина нет и в помине.

Эту странность заметила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, которая призвала сформулировать цель структурных реформ перед тем, как решать более частные вопросы, например, о распределении бюджетных расходов. Но и она не отважилась объяснить, почему до сих пор наша страна не «слезла с нефтяной иглы», хотя эта задача в течение 18 лет (еще в Государственной стратегии экономической безопасности, утвержденной указом Президента России от 29.04.1996 № 608) обозначается в документах стратегического планирования в качестве главного приоритета экономической политики?

Ответ на этот вопрос можно понять, сравнив приподнятую и благодушную атмосферу на форуме с возмущенными комментариями к этому событию в социальных сетях, цитировать которые по причинам этического характера и неприятия ненормативной лексики я не берусь.

На мой взгляд, было бы неверно объяснять настроения благодушия и успокоенности участников форума исключительно растущей ценой на нефть и надеждой на скорую отмену санкций в связи с победой Трампа на выборах в США. Есть и другие факторы, более весомые. Например, несмотря на падение ВВП в 2015 и 2016 гг. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) крупных компаний в России подскочил в 2015 году 1,5 раза, а за 10 месяцев 2016 года — еще на 15,9% (с 7,8 трлн. рублей до 9 трлн. рублей). Прибыль банков увеличилась в 2016 году в 4 раза — до 800 млрд. рублей. Именно рост доходов собравшейся на гайдаровском форуме либеральной тусовки, которые как раз и формируются из этих источников, не дают оснований «Тимуру и его команде» грустить.

Настроения же в соцсетях обусловлены продолжающимся падением уровня жизни широких слоев населения и ростом уровня бедности, что показывает статистика (самый надежный показатель — оборот розничной торговли, который в 2015 г. упал на 10%, а в январе-ноябре 2016 года — еще на 5,1%).

Грустное впечатление сложилось по итогам гайдаровского форума. Страна стоит перед выбором, который определит ее развитие на долгую перспективу: провести ли «косметический ремонт» существующей либеральной модели в рамках привычных императив Вашингтонского консенсуса, либо сделать радикальный поворот в экономической политике и «слезть с нефтяной иглы», чтобы не быть отброшенными на задворки истории.

Форум недвусмысленно обозначил выбор в пользу первого варианта. Хотя никто об этом открыто не говорил, но либеральная тусовка заинтересована в сохранении нынешней сырьевой модели, которая обеспечивает этой самой тусовке безбедное существование. Им не нужны никакие реформы. Наиболее откровенно эту мысль высказал А.Чубайс, который отметил, что главной задачей для России является достижение экономического роста на 4% без «глубинных преобразований».

Прогнозы — дело неблагодарное, но все же отважусь сделать один. При нынешних порядках в российской экономике можно с уверенностью предсказать: и дальше ее будет лихорадить, ВВП и рубль будут падать вместе хаотичными движениями цены на нефть, а доходы большого бизнеса — расти пропорционально росту бедности. Вот поэтому настроение у «Тимура и его команды» всегда будет хорошим.