Куда катится гривна?

Если все разрушать и не думать о созидании, то все и рухнет.

Сегодняшняя Украина занимается чем угодно, но только не созиданием: не строятся новые заводы, не открываются новые фабрики, школы и ВУЗы и т.д. — зато переименовываются города и улицы, сносятся памятники да ожидается безвизовый режим с ЕС.

Киев живет широко и богато с его средней зарплатой в 8000 грн, остальная Украина живет тоскливо и бедно с средней зарплатой в 3500-4000 грн. Курс уже давно держится в пределах 23-25 грн/USD — все на Украине привыкли к нему и позабыли, что еще недавно, до Евромайдана, курс был 8, а еще раньше, до 2008 года — около 5, ну а совсем давно курс был 2! Две гривны за 1 доллар США — да, такое тоже было!

Зима — плохое время для всех северных народов, ибо это пик холодов. В ноябре 2016 года я написал статью «Лютый бунт на Украине», где сказал, что именно февраль станет самым плохим месяцем для Украины, и пока что в экономическом плане все идет к тому. МВФ кредиты Украине не дал, в «Приватбанке» обнаружилась огромная дыра, но декабрь прошел, завершились новогодние праздники, и курс гривны пошел вниз.

Каким будет курс украинской национальной валюты в итоге?

Опыт падений гривны, да и рубля тоже, говорит о такой схеме: национальная валюта обычно стабильна в течение несколько лет, а затем в течение одного-двух месяцев резко падает. Глубина этого падения примерно равна 80-100% с пиками падений до 130-150%.

Итак, считаем: был курс примерно 25 грн/USD — сейчас уже около 30 грн/USD, так что ждем стабильный курс порядка 45 грн/USD с пиком падения до 60 грн/USD.

Если курс будет меньше — это станет несомненным успехом НБУ.