"Защитникам Сталина"

Это те, кто кричали "Варраву

Отпусти нам для праздника", те,

Что велели Сократу отраву,

Пить в тюремной, глухой темноте.

Им же этот же вылить напиток

В их невинно клевещущий рот

Этим милым любителям пыток,

Знатокам в производстве сирот.

Анна Ахматова

Орловские коммунисты снова будируют в обществе вопрос об установке памятника Сталину . Отдельные источники утверждают, что памятник может быть установлен уже 5 марта — ко дню кончины кровавого диктатора.

Идею об установке памятника И. Сталину предложили в 2014 г. депутат-коммунист Орловского Горсовета А. Рослов, общественная организация "Дети войны" под руководством бывшей партийной функционерши С. Полянской и местный КПРФ. Накануне Нового 1917 года информация об этом появилась в орловских СМИ со ссылкой на губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Ровно год назад в Орле с помпой встречали "Изборский клуб" и ее руководителя Александра Проханова, большого поклонника И. Сталина. Во время визита было организовано орловское отделение "Изборского клуба" во главе с гендиректором ОАО "АИЖК" (Агенство ипотечного жилищного кредитования) Сергеем Кочергиным . А в сентябре 2016 г. против общественного деятеля и мецената "Изборского клуба" С. Кочергина по материалам ФСБ России было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении или растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере, а так же в злоупотреблении полномочиями, повлекшими особо тяжкие последствия.

Забавно, что на заседании возглавляемой и представляемой Кочергиным организации постоянно мусировались вопросы борьбы с коррупцией сталинскими методами. С конца октября 2016 г. С. Кочергин находится в следственном изоляторе.

Интересно, но современные лидеры коммунистов, многие из которых живут, как капиталисты, вызывая дух любимого ими вождя, действительно думают, что в случае реикарнации деятелей типа Сталина они уйдут от ответственности за развал в экономике на родине современных коммунистов Г. Зюганова? Или весь унаследованный еще с коммунистических времен бардак учинили не они, а прилетевшие бесы-инопланетяне с планеты Нибиру? Или это дело рук, может быть, врагов народа, агентов ЦРУ, искать которых придется, прежде всего, в своих рядах?

На старый Новый 2017-й год по Первому каналу показали концерт посвященный Российской прокуратуре. С умилением работники российской Фемиды подпевали песенке попсовой группы о косомоле: «И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». В конце советского эстрадного «шедевра» плешивый солист залез на табуретку, вытянув вперед правую руку. Изобразив вождя мирового пролетариата на митинге, он провозгласил «И вновь продолжается бой».

С кем бой и за что? За распил коммунистами и комсомольцами и их последышами в течение 100 лет России и ее национальных богатств с 1917-го по 2017-й в пользу Ходорковских-Березовских или Рокфеллеров-Ротшильдов?