От Магомета - к Спасителю

Многие христиане, к сожалению, мало осведомлены о том, какой вклад в укрепление и распространении веры Христовой сделали бывшие мусульмане, удостоившиеся венца Христовых мучеников.

В обыденном понимании все арабы - мусульмане. Но это далеко не так. Среди арабов христиан, как минимум, 10 миллионов! Их было бы в разы больше, если бы радикальные мусульмане не устраивали массовых казней арабов-христиан в страхе перед словом Христовым.

Самыми узнаваемыми арабами-православными святыми остаются Иоанн Дамаскин (по-арабски Юханна ад-Димашки) и Ефрем Сирин. Хотя, в последнем случае, святой, возможно, был не арабом, а ассирийцем или представителем другого народа, обитавшего на территории современной Сирии. Но вклад мусульман в христианство не ограничивается этими двумя именами.

Преподобный Иларион Великий (IV в.). Возможно, кто-то из нас молился перед его иконой, слышал тропарь Иллариону Великому: "Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси". Наверняка многие воспринимали его за человека греческой либо славянской культуры. Имя-то - Илларион. На самом деле Илларион был арабом-палестинцем. Он жил в арабских пустынях, совершив множество чудес и благодеяний силою Господа Иисуса Христа. Исцеляя больных, он никогда не брал с них платы, говоря, "что даром получили, даром давайте", имея в виду, что исцеление произошло по воле Божьей, а не его, Иллариона, воле.

Святой Абу Тбилисский (VIII в.). Этот араб-мусульманин, находясь в Грузии, принял веру Христову. Он до конца сохранил верность Заветам Христа и был обезглавлен. Сейчас святой Абу - покровитель города Тбилиси.

...Святой Константин Агарянин (XVIII в.). Агарянами в Библии называют народы, принявшие ислам. Константин тоже не был ни греком, ни славянином. Он был турком и принял за Христа мученическую смерть от своих бывших единоверцев. На слова судьи "Кто ты такой?" Константин попросил развязать ему руки, чтобы он смог ответить на этот вопрос. Руки развязали, Константин истово перекрестился, и воскликнул: "Вот кто я такой!".

Надеюсь, читающие эту статью понимают, насколько важно для каждого христианина читать и иметь в семейной библиотеке житийную литературу. Из жития святых мы узнаем обстоятельства их обращения к Православной вере, духовные испытания, которые им приходилось преодолевать на этом пути и обстоятельства их христианской кончины. Из житийной литературы мы черпаем доводы и факты, помогающие нам отстоять свою веру перед огульной критикой иноверцев, не знакомых с житиями наших святых, и потому не понимающих духовной силы христианства.

Разве совершил бы теракт в казахстанском Актобе русский исламист Дмитрий Танатаров, если бы с детства был знаком с духовным подвигом Абу Тбилисского или Константина Агарянина? Разве перебежал бы на сторону чеченских террористов Павел Косолапов, организовавший в 2004-2007 гг. ряд терактов в центральной России, если бы с детства жил рассказами о верности вере Христовой Илариона Великого?

Православные святые даже в мусульманском мире имели славу Божиих людей. Из жития великомученика Пантелеимона Целителя мы узнаем, что за помощью к нему неоднократно прибегали поклонники ислама.

Из жития святого Ахмеда Калфы узнаем, что он, будучи сам вельможа, мужественно заявил в присутствии других турецких вельмож, что превыше всего - вера Христова. И был казнен.

...В 2013 году в Ростовской области за принятие Православия была зверски убита собственными родителями Анна Калоян - девушка-езидка. Девушку долго били твёрдыми предметами, поломали ей ноги. Был судебный процесс, отца-убийцу приговорили к 7 годам тюрьмы. Мать, соучастница преступления, наказания избежала, потому что всю вину на себя взял отец жертвы.

Сейчас в Шахтинской епархии собираются материалы для канонизации Анны, как новомученицы Русской Православной Церкви. Случай с Анной говорит о том, что в Православии нет "ни иудея, ни эллина". Вера Христова открыта для всех.

Мы по недоразумению считаем, например, татар сугубо исламским народом. На самом деле, татары-христиане - явление не редкое. Речь не о кряшенах, которых ошибочно считают крещеными татарами. Сами кряшены считают себя отдельным народом, к исламу и татарам отношения никогда не имевшим. Речь о татарах Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей: подавляющее большинство из них, а это многие десятки тысяч - православные. Святые Стефан и Петр тоже были татарами.

Хочется пожелать, чтобы книги Священного Писания переводились на арабский язык и чаще распространялись среди арабского населения. Полный перевод Нового Завета на арабский был издан лишь в XIX в.! "Бхагават-Гита" кришнаитов и то была переведена на русский раньше, в XVIII в.! Но Христос арабам ближе, чем Кришна - русским! И многие арабы-мусульмане, став христианами, вспоминали, что решились на этот шаг после того, как прочли библейские тексты на арабском языке.

Сегодня радикальный исламизм ведёт войну на уничтожение христиан на Ближнем Востоке, колыбели христианства! Но Бог поругаем не бывает, и слуги сатаны будут посрамлены!