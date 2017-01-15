Оборона Серафима Саровского

Россия-Русь всегда держалась на плечах ратоборцев и святых. Иногда их и невозможно было разделить. Недаром в сонме святых непременно чтили и благоверных князей, и воинов, поражавших врагов Господа нашего Иисуса Христа на поле брани.

Но в XVIII веке произошел слом, когда одну из подпор Российского Государства грубо выбили. От момента создания царем Петром Первым Святейшего Синода (1721) до 1917 года, к общецерковному почитанию было добавлено всего 11 православных подвижников. Исключение составляет лишь единовременная соборная канонизация святых Киево-Печерской Лавры в 1762 году. Такого никогда не происходило в русской истории. А мы еще удивляемся, почему на нас надвинулась безбожная революция, Гражданская война и две Мировые войны.

Прославление в лике святых батюшки Серафима Саровского в 1903 году произошло при личном настоянии государя Николая Александровича. Слишком много имелось противников канонизации преподобного Серафима, особенно среди «почтенной публики» и тогдашних СМИ. Общество постепенно тонуло в грязи материализма. И святость ему казалась обременительной и напоминающей о чем-то ином, чем жизнь полная удовольствий и развлечений.

Несмотря на то, что почитание саровского старца в народе началось еще в середине XIX столетия, образованное общество его терпеть не хотело. На то имелись существенные причины: батюшка Серафим Саровский стал примером исконной древней православной святости (столь чуждой любителям банкетов и чинов). К тому же преподобный Серафим наказывал любить царя и стремиться к Богу, а не к чему-нибудь другому. И хотя «цивилизованные» господа, летевшие на всех парах к «сладкой жизни», не прочь были похохотать и повеселиться, истинную радость постигнуть они не могли. А тут старец, обращавшийся ко всякому: «Радость моя!». Называть испачканного землей крестьянина или рабочего с некрасиво подстриженными ногтями «радостью моей» российский интеллигент отказывался даже во сне.

Святые рождаются всегда, в любые эпохи, но их не замечают или не хотят замечать. А это разрушает духовную оборону. Не случайно за падением нравов следую губительные войны. У святых — свой фронт: они отбивают нашествие нечисти в сопредельном духовном мире.

Рядовыми в этих битвах является духовенство русское, служащее в земных храмах. Оно не свято, но сражается, плохо или хорошо, ведомое святыми и ангелами. Поэтому после революционного Октября 1917-го и начались вскрытия мощей и надругательства над храмами, расстрелы и ссылки священников и обычных православных мирян.

Россию обезоруживали самым наглым образом. Мощи батюшки Серафима тоже подверглись поруганию. Их бесцеремонно изъяли в 1922 г. и нашлись они только в 1990 г. в запасных хранилищах Музея истории религии, базировавшегося в отнятом у Церкви Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Святой Серафим Саровский, часто изображаемый с негласным символом Руси — медведем, вернулся к нам в мире сем, а с духовного фронта он не уходил никогда.

Ныне время не доброе. На нас готовы навалиться в любой час США со своими испуганными сателлитами. Им ненавистна Россия (Путин раздражает во вторую очередь!) за следование своим самобытным курсом. Следование, конечно, не очень удачное, но совершаемое.

И не секрет, что в руководящем слое доминируют оккультисты, а они уж знают цену войны на духовном поле. Украину сперва духовно, а теперь разрывают и в грешном материальном пласте бытия. И на руку враждебным к Руси силам играют внутри страны нашей и «ревнители» изгнания Православия из школы, и «радетели» невозврата Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, и прочие, прочие, прочие.

Обычным демонстрантам и протестантам против Церкви невдомек, что их «в темную» используют поклонники того, что стремится сожрать каждую душу человеческую и убить каждую жизнь человеческую. Но отвыкли люди самостоятельно думать, да и логику не преподают в средних школах…

Но с нами Бог и святые Его! И поем мы батюшке Серафиму Саровскому: «От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и, Тому Единому работати пламенне вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш».