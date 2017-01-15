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Евреи бомбят Сирию

Николай Севостьянов
15.01.2017 - 00:12
Евреи бомбят Сирию

В ночь на 13 января Израиль нанёс мощный удар по аэропорту Эль-Мезза, который расположен в 8 километрах к западу от Дамаска и является важным объектом правительственной армии. В частности, он используется для борьбы с террористическими группами, которые по-прежнему действуют в районе сирийской столицы. Размер нанесённого ущерба и количество жертв неизвестны, однако Дамаск уже заявил о том, что эта атака повлечёт за собой серьёзные последствия.

Впрочем, это мы уже слышали. Израиль не первый раз бомбит армию Башара Асада и назвать нанесённый удар чем-то сенсационным и неожиданным никак нельзя. Другое дело, что эта атака весьма симптоматична и лишний раз указывает на игрока, который получает от сирийской войны едва ли не наибольшие дивиденды. Что же касается израильских ударов, нанесённых с момента начала конфликта, то их история весьма обширна.

Еще в январе 2013 г. ВВС Цахал'а бомбили исследовательский центр «Джамрайя» к северо-западу от Дамаска. Повторный удар был нанесён в мае, а уже в октябре были уничтожены военные склады неподалеку от Латакии. Тогда же появилась официальное обоснование — якобы, таким образом, Израиль пытается недопустить передачи оружия в руки Хезбаллы.

Однако эта версия не объясняет, почему многие удары, в том числе нанесённые 7 декабря 2014 г. по району международного аэропорта Дамаска, оказались удивительным образом синхронизированы с улучшением ситуации на фронтах. Как только боевиков отбрасывали от столицы, тут же появлялись израильские самолёты.

В 2015 г. таких инцидентов было не менее четырёх и, что самое главное, они не прекратились даже после начала российской операции в Сирии. Так, в декабре были уничтожены склады, на которых находились комплексы С-300. А в феврале 2016 удары вновь были нанесены по пригородам.

Таким образом, на этой неделе мы наблюдали не более чем еще один эпизод. И разумеется, официальный Иерусалим, как и прежде, никак не комментирует произошедшее. Это очень удобно, поскольку израильские самолёты, как правило, даже не пересекают воздушную границу Сирии, выпуская ракеты над территорией Ливана. И кстати, Эль-Меззу уже бомбили, и не так давно — в декабре прошлого года.

Разумеется, израильские журналисты вновь говорят об очередной акции по уничтожению партии новейшего вооружения, предназначенного для Хезбаллы. Похоже, что в данном случае так и есть, однако как это соотносится с глобальными целями Израиля?

В России хватает его лоббистов, и они активно убеждают нас в том, что Израиль больше других заинтересован в том, чтобы Асад остался у руля — дескать, от него ясно, чего ожидать, и понятно, как с ним работать. На деле, именно окончательная победа легитимного сирийского правительства станет для Израиля наихудшим исходом. На то есть свои причины. Во-первых, именно гражданская война в Сирии (в сочетании с ускоряющимся распадом Ирака) привела к поглощению колоссальных ресурсов как с суннитской, так и с шиитской стороны. По сути, Израиль перестал быть основным объектом, концетрирующим на себе ненависть исламистов.

Теперь на повестке дня у суннитов — Асад и «рафидиты», а последние прежде всего заинтересованы в уничтожении «черного Халифата».

Во-вторых, Новая Сирия такой, какой она будет после победы Асада, несмотря на все разрушения, станет гораздо сильнее, чем была. Хотя бы в силу окончательного выбора цивилизационной ориентации — на Иран и Россию. Таким образом, это и станет политическим оформлением шиитского полумесяца, что коренным образом изменит ситуацию в регионе и с этим Израиль будет вынужден считаться.

Поэтому идеальным вариантом для Израиля является тот, при котором война будет продолжаться до бесконечности, а Сирия с Ираком по-прежнему будут напоминать лоскутное одеяло из многочисленных этнорелигиозных анклавов, ориентированных на собственное выживание. Впрочем, победа радикальных суннитов Иерусалим тоже устраивает — в таком случае они обратят свой взор на юг — в Саудовскую Аравию, и на юго-запад — на Синай.

И хотя воздушные удары в том количестве, в каком они наносятся, сами по себе не могут изменить ход сирийской войны, они деструктивно воздействуют на отношения Дамаска с союзниками, в том числе, с нами. Ведь никуда не деться от вопроса, была ли израильская сторона уверена, что в результате бомбардировки не погибнут российские специалисты? Если такой уверенности не было, то это выглядит как вызов. А если была, то получается, что Москва закрывает на это глаза.

Кроме того, не будем забывать, что ударами Израиль не ограничивается. В Хаме и Хомсе правительственные войска неоднократно выходили на схроны с оружием израильского производства, причем речь идёт не только о гранатах и пулемётах, но и о ракетных комплексах. В совокупности, всё это лишний раз подтверждает, что любая антитеррористическая риторика не стоит и ломаного гроша. В конечном счете, существуют лишь национальные интересы, и то, что Израиль реализует их подобным образом, пусть будет на совести еврейского государства. Важно лишь одно — к чему это приведёт в конечном счете.

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