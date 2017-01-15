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К(х)рестьянская армия России

Олег Назаров
14.01.2017 - 22:32
К(х)рестьянская армия России

«Наша армия была рабоче-крестьянской по своему составу». Эту фразу когда-то сказал мне один из фронтовиков, прошедших блокаду Ленинграда, оборону Сталинграда, штурм Варшавы и Берлина. 

Того фронтовика уже нет в живых, но его слова снова пришли мне на память, когда стали появляться одно за одним сообщения о гибели наших военнослужащих в Сирии.

Лётчик Олег Пешков — из Липецка. Спецназовец Александр Прохоренко — из поселка Городки Оренбургской области. Майор-десантник Санал Санчиров — из поселка Яшкуль в Калмыкии. Военсоветник Иван Черемисин — из Иркутской области. Медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова — из Биробиджана (Еврейская автономная область). Экипаж сбитого 1 августа 2016 г. Ми-8 — из Башкирии. 

Продолжать можно дальше: в Сирии погибли солдаты из Амурской области, Воронежа, Ставрополья, Кабардино-Балкарии. Российская глубинка, как говорится. 

Из жителей столичного региона или крупных мегаполисов — один только танкист-полковник Руслан Галицкий. Уроженец Ивано-Франковска, что на Западной Украине, герой-полковник проживал в подмосковных Мытищах. 

Современная российская армия, как и советская РККА, по-прежнему остаётся рабоче-крестьянской по своему социальному составу. Служить по контракту идут преимущественно ребята из глубинки, дети рабочих, крестьян и мелких служащих. 

Москва и Санкт-Петербург — это почти 18 млн. населения. Во многих европейских странах население и того меньше. Но москвичи и питерцы под ружьё идут крайне не охотно. Вместо них их покой и нерушимость российских границ охраняют провинциалы.

Несомненно, сказывается разница в экономическом обеспечении регионов. Москва — это государство в государстве, где цены и зарплаты совершенно другие, чем в регионах. Для провинциала армия остаётся путевкой в жизнь. 

Для москвича или питерца армия — это досадная жизненная помеха, которую надо ловко обойти и обогнуть, а то она «бабки» заколачивать мешает, или мешает жизнь прожигать в барах и на танцплощадках. Это у кого как, но результат одинаков — столичных мальчиков в армии днём с огнём надо искать. Их так мало, что они теряются в общей массе провинциалов.

Это показатель неравномерного распределения социальных благ по стране и отсутствие социальных лифтов в регионах. Сделать карьеру в столицах легче, чем в Сибири или Дальнем Востоке. 

Передовые медицинские, строительные, образовательные, инфраструктурные технологии сначала внедряются в столицах, а потом, с большим опозданием, доходят до Урала и Магадана. При этом столицы живут, во многом, за счёт провинции. 

В столицах оседают региональные деньги. Часть из них возвращается в регионы в качестве бюджетных дотаций, но это не помогает нам избавиться от России «двух скоростей», когда столицы и провинция движутся на разных экономических скоростях. 

Если проанализировать турпоток из России в страны Европы (Греция, Испания, Италия, Германия, Франция), мы увидим, что большинство туристов — жители столичных регионов. Зажиточные провинциалы ездят туда, где дешевле — Турция, Египет, Таиланд. 

Русский философ Александр Зиновьев назвал ситуацию с перенаселёнными мегаполисами типа Москвы обезлюдившей провинцией «Гонконгией». Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал это явлением третьего и четвёртого мира, когда в стране есть 1-2 крупных мегаполиса, куда стекается население с хуторов и деревень.

В России мегаполисов больше, но и сама Россия страна не маленькая. Так что тенденция перенаселённых городов и малонаселённых посёлков для России актуальна как никогда.

Критикуя планы правительства построить т.н. «Большую Москву» Юрий Крупнов иронично назвал Москву «Городом Солнца», «где нормальные 5-7% людей могли бы нормально, как настоящие европейцы, жить и получать полное удовольствие и возможности. А остальные пусть как-нибудь кувыркаются и потихоньку, как умеют, выживают».

С демографией и экономикой пусть разбираются демографы и экономисты, но социологи подтвердят: из «Города Солнца» новобранцев в армию и добровольцев на войну отправляется гораздо меньше, чем из многих других регионов России. Наша армия всё ещё рабоче-крестьянская.

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