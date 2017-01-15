Имперский Новый год!

Ровно сто лет назад Россия праздновала Новый год. И никто не напрягался по поводу того, что в Европе его отметили ранее. Империя воевала, но враг не стоял на пороге. И в 1917 году ожидалась окончательная победа во Второй Отечественной войне. Но основная масса населения еще не знала, что Россию лишат и радости победы и то, что страна погрузится в один из самых мрачных периодов истории. А то, что держава даже лишиться своего исконного названия и будет искусственно разделена на псевдогосударства, не мог представить и политический либеральный маньяк – профессор Милюков.

Впрочем, заговор против Империи уже созрел, а наметки первого Временного правительства «доброхоты» составили еще в 1915 году.

Ровно сто лет назад наши предки оказались не в состоянии осознать гибельность революционной трескучей фразеологии, за которой скрывались интересы денежных мешков, амбиции генералов и упорное «западничество» якобы русской интеллигенции.

Тогдашние газеты и журналы пестрели новогодней рекламой и поздравлениями. Газетчики проспали надвигающуюся бурю. К тому же в 1916 г. они регулярно ругали правительство и царскую семью, а смерть Григория Распутина встретили небывалым восторгом. В принципе, образованное «общество» созрело до того, чтобы жаждать отстранения от власти одного из лучших российских императоров.

Несмотря на весь треп «о глупой политике» Николая Александровича, кому надо, те знали, что Империя даже во время войны развивалась динамично, а потому многим и хотелось порулить страною, не имея для этого ни достаточного ума, ни элементарного опыта. Февраль стремительно приближался. Революцию необходимо было сработать до апрельского наступления армии, когда шансы на успех противомонархических сил растаяли бы как прошлогодний снег.

Но в ночь с 31 декабря на 1 января будущие министры, комиссары (будущие «временные» и без «пыльных шлемов» веселились в предвкушении получения руля государства. В ресторанах жизнь текла рекой шампанского под звуки модных тогда цыганских песен. Пир перед чумой задался на славу! А потом пришла чума…

Новый 2017 год в Российской Федерации не отмечают по юлианскому календарю, только лишь сохраняется некая память о Старом Новом годе. И это настраивает на мажорный лад. Старый Новый год ведь не ушел никуда. И хотя изменился календарь и орфорграфия, да и много еще чего, но имперские традиции где-то, да и живут. Пусть и на бытовом уровне. Империя просто так не умирает. И это надо не забывать, тем паче, что война, начатая в 1914 г. полыхает и до сих пор. Он то затихает, то разгорается, но с начала XX века ни одного года не было без войн на земном шаре. Но об этом обычно не говорят. Политикам и экономистам не выгодно, а философы заняты осмыслением безбожного мира и оправданием оного любой ценой. Но вот поэты чувствуют сие сердцами. Доверимся лучше им.

Новый 2017 год Россия встречает во враждебном окружении возбесившихся западных стран, перекладывающих свои проблемы на плечи соседа. И нам теперь, главное не отступить, не рухнуть в очередную замятню, не распылить остатки наследия Империи. А это сложно сделать среди религиозного равнодушия и камланий потребительского общества. Но Бог с нами! И Он поможет, если себе сами поможем!

Руси неведомы пути,

Ее мгновения велики…

От византийской базилики

Святых безоблачные лики

Нам помогают вдаль идти.

***

Мечты, сказания и мифы

Из крепкой нашей старины,

Гремят во всех концах страны,

Среди «машинной тишины»…

И вновь коней седлают скифы.

***

Как демон исчезает Блок,

И Пушкин пишет до рассвета,

Толстого песня не допета,

Течет, как Дон, строка сонета –

И тленный чудится морок…

***

Роятся темные туманы…

Но Сын, распятый на кресте,

Даст силу детской чистоте

И славу русской красоте…

И сгинут беды и обманы!

С Новым годом, братья и сестры! Не оставим надежды, не оставим веры своей, а остальное приложится! С Новым 2017 годом!