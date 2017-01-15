Хищник с аурой индиго

Аналитическое издание «The National Interest» (за которым стоит «Никсоновский центр») опубликовало материал Аарона Дэвида Миллера и Ричарда Сокольски. Эти обозреватели достаточно подробно разобрали почему США постоянно ввязываются в различные конфликты далеко от границ государства и почему Трампу не удастся обернуться к внутренним проблемам лицом, отставив, так сказать, «на второе» внешнеполитические дела.

Причины названы следующие:

Дипломатический корпус считает, что США обязаны продолжать играть роль «мирового полицейского». И даже если ничего не получается, то все равно «надо делать хоть что-нибудь».

Американский истеблишмент полагает, что лучше всех разбирается в проблемах мира и знает, как их решить.

Традиционное чувство гегемонии «американской нации» (с верой в исключительность) и мессианизм предопределяют навязывание иным народам мира и государствам «особого» американского образа жизни вкупе с продвижением «демократии» и туда, где последнюю не желают видеть.

Авторы трезво оценивают ситуацию и утверждают, что «гиперактивность» Штатов на международной арене вредит им же, но Дональд Трамп все равно вряд ли изменит сложившийся порядок принятия решений и действий.

Интересно, что в 90-е годы прошлого столетия в среде психологов «синдром дефицита внимания и гиперактивности» стали напрямую прикреплять к так называемым «детям-«индиго». Термин «дети-«индиго» выработался в рамках оккульно-неоязыческого движения «Нью Эйдж». Неуравновешенные дети, неспособные себя контролировать, открыто не слушающие взрослых и в то же время замкнутые в себе были выделены в группу особо одаренных, имеющих ауру цвета «индиго», не понимаемых окружающими из-за их же нестандартности и гениальности, и в будущем всенепременно облагодетельствующих все человечество. Иногда детей-«индиго» предназначают к первым порождениям «третьей расы», идущей на смену «темным» и «отсталым» людям.

Ценные признания Миллера и Сокольски все-таки не вскрывают глубинные факторы, влияющие на внешнюю политику СЩА вне зависимости от президентов и госсекретарей. Так как эта политика с неизбежностью отражается и на нашей шкуре, шкуре «русского медведя», то необходимо разобраться с этим. Ведь отчего то оную шкуру с нас все время пытаются спустить или уж снять скальп по индейскому обычаю, перенятому белыми переселенцами в Новый Свет.

Нам думается, что США внутри шизофреничны, ибо есть и Америка-«индиго» (АИ) и Америка-«хищник» (АХ), кои, впрочем, редко противоречат друг другу (разве что по поводу войны во Вьетнаме, неудачной и кровавой).

Рождению США-«индиго» поражаться не следует. Сапог иностранного солдата не топтался по территории коренных Штатов с периода противостояния с Великобританией в начале XIX в. (когда в 1814 году англичане сожгли Вашингтон), то есть более 200 лет.

Мировые войны США затронули слишком мало. И тот же разгром японцами Пёрл-Харбора вряд ли можно сравнивать со Сталинградом и бомбардировками Дрездена.

США вступали в Первую и Вторую Мировую войны на заключительных этапах, когда на горизонте маячило поражение супротивника и победители готовились получить плоды победы.

Внутри США, после Гражданской войны, опять же XIX века, потрясения не носили абсолютно радикального военного характера. Кроме того, после гибели Конфедерации, произошло усреднение культуры, мышления и идеологии, ведь было вытравлено все, что имелось оригинального и самобытного на Юге в имя пользы «субпассионарного» Севера.

Героику южан-«конфедератов» вынужденно вымели политической метлой и «унесли ветром». И США оказались государством без истории и выдающихся исторических личностей и примеров, на которых воспитывают потомство. Да и еще у основания колоний, из коих выросли потом Штаты, стояли моральные и религиозные отбросы, отвергнутые Европой. В какой-то степени Европа выбросом человеческого мусора в США освободилась от самой себя. Это в России понимали хорошо: «Ничего удивительного нет в паскудстве американцев. Что из них выйдет со временем — трудно себе представить. Америка — вот откуда быть антихристу. Там — обнаженная Европа, обнаженная, разнузданная и жирная. Волчья республика. Нечто вроде первобытного Рима... Какой-то гнилорожденный сброд, вековая блевотина Европы…» (Б. В. Никольский, расстрелян «большевиками» в 1919 году, случайно ли?).

И на счет демократии американской у русских заблуждения не имелось: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих…

Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве.

Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую − подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)…» (А. С. Пушкин это написал в XIX в.)

В США осознавали свою цивилизационную вторичность и ощущали «дефицит внимания» Старого Света. Отсюда и произросли две вещи: экспансионизм и… Голливуд. В отношении Европы и Азии Штаты повели себя подобно хулигану, успешно топтавшему детские крепости в песочнице, но не привлекавшему сим даже косых взглядов соседей. Тогда хулиган решил, что лучше всего взять молоток, да и засандалить им по ближайшему окну! И европейцы наконец заметили…

Затем разбушевавшийся подросток-переросток начал бить все окна подряд: от Гренады и до Афганистана. И тогда его испугались. И ему понравилось…

Плохо, что Европа, как родительница, не в состоянии приструнить чадо, обозвала оное «индиго» и на сем умиротворилась. А потом понеслось-поехало! Особое американское дите начали радовать, разбивая свои же окна своими же кувалдами. Не верите? Посмотрите на фрау Меркель и мсье Олланда…

Ребенка-«индиго» потешили. А окна то разбиты. И ребеночек-США пригласил стекольщиков из личной фирмы, которые восстановили все, но за денежки Европы. Морда «хищника» проглянула из-под личика «индиго». Обидно. Но себя обвинять нельзя, вот и повернули гнев против чудака, живущего рядом в отдельном доме – на Россию. В этом и истоки европейского отношения к 1917 и 1991 годам. Чудаку дом подожгли, раз не жаждал стекла свои бить! И Майдан 2014 года в Киеве случился по тем же причинам…

Но хватит образов и аллегорий! США и Европа, объединенные на уровне подкорки головного мозга, никогда не оставят Россию в покое. И Донбасс, и Крым для них имеют не столько экономическое и политическое значение, сколько психологическое. А здесь уж договариваться сложнее сложного, ибо где найти квалифицированного психиатра, сумевшего бы преодолеть ментальные травмы Европы и США? Ни Трамп, ни Ле Пен на сию должность не тянут. А «Хищник» с аурой «индиго» всегда настроен на прыжок…

Здравомыслящие люди, конечно, есть на пространстве от Будапешта и до Сан-Франциско, но их не слышат. Поэтому наивно надеяться на добрые изменения