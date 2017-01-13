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Отвлечение войной и клоунадой

Максим Купинов
13.01.2017 - 10:14
Отвлечение войной и клоунадой

Некоторые сообщения с Руины заставляют задуматься о вредоносных последствиях длительного празднования Нового года. Так, депутат Верховной Рады Украины Андрей Тетерук заявил в эфире телеканала «112 Украина»: «Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно».

Интересно, чем вдохновлялся Тетерук? Может, ему во время застолий древний советский анекдот рассказали про Рабиновича и парад на Красной площади?

Выгнали Рабиновича из партии. И грезится ему, что победоносная израильская армия разгромила СССР, генерал Моше Даян принимает парад на Красной площади, Брежнев перед ним на коленях ползает. А Даян грозно приказывает: «Немедленно восстановить Рабиновича в рядах КПСС». И чудится Тетеруку, что это он — триумфатор Рабинович

Или Тетерук таким образом хотел напомнить, что по Донецку необандеровцы уже прошлись? Под конвоем, правда, и с поливальными машинами следам. Именно так в свое время немцы по Москве проследовали.
В минобороны Руины военные чиновники озаботились доказательствами…украинского происхождения Ильи Муромца. С украинским происхождением Колобка давно разобрались, теперь за Илью взялись…

Самые бдительные руинцы даже запретили трансляцию близкого необандеровцам телеканала «Дождь». По своим ведь бьют потомки протоукров. Осталось еще экземпляры «Новой газеты» на границе перехватывать и «Эхо Москвы» глушить .

Надо бы еще проверить, не летают ли нелегально москальские ведьмы на Лысую гору в шабаше свидомых сестричек поучаствовать? Сбивать их надо доблестным ВВС Руины, если еще есть чем. Хорошо бы еще с «лампочками Ильича» разобраться — разбить их в рамках декоммунизации.

Если бы такими милыми демонстрациями умственного состояния своих государственных мужей Незалежная в 2017 году ограничивалась, все было бы замечательно. Чем бы «онижедети» не тешились, лишь бы не стреляли.

Увы, рассчитывать на это не приходится, стреляли и стрелять будут. Не могут потомки протоукров позволить себе успокоиться и с оружием не баловаться. Киеву жизненно необходимо регулярно отправлять на утилизацию потенциальных активистов нового Майдана.

В байки о светлом будущем, безвизовом режиме, европенсиях и еврозарплатах теряют веру последние, самые кастрюлеголовые персонажи. Экономическими достижениями успокоить электорат власть имущие хотели бы, но не могут. Разрушение производства ориентированного на Россию восполнить нечем. Компенсировать потери Руины Запад не собирался и не собирается.

Палочкой-выручалочкой Незалежной в определенной степени являются миллионы гастарбайтеров. Но Россия — не резиновая, всех желающих заработать руинцев даже она не вместит. А пребывание множества заробитчан в Польше в любой момент может серьезно осложниться.

Конечно, польским работодателям выгодно пребывание массы нетребовательных и, в силу необходимости, послушных украинцев. Заодно можно и унижения, перенесенные поляками во время трудовой вахты на Западе, слегка компенсировать. Сколько можно анекдоты о бестолковом польском слесаре безропотно выслушивать? Теперь можно трудовым мигрантам в Польшу о их бестолковости рассказывать.
Вот только выходки буйных националистов обеих сторон в любой момент могут разрушить такой праздник души.

Польша не может примириться с культом Бандеры у соседей, Руина — отказаться от него. И очередной мордобой на украинских мероприятиях в польских городах или дежурное осквернение польских памятников в украинских селах могут перерасти в нечто очень неприятное, прежде всего для украинских гастарбайтеров. А возвращение домой хотя бы заметной части из них будет означать серьезное обострение социальной ситуации.

Нарастающие, как снежный ком, энергетические проблемы так же чреваты массовыми протестными выступлениями. Да мало ли что может толчком для них послужить.

На таком фоне руинским властям действительно необходимо отправлять на убой потенциально буйную публику. Провокационные операции вроде той, что сейчас происходит — не только способ борьбы с Новороссией. Это еще и способ избавления от самых опасных для нынешней политэлиты элементов, обделенных вкусняшками и способных превратить Киев в зону уличных боев.

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