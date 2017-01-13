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Русофобия пожирает бюджет

Борис Джерелиевский
13.01.2017 - 10:03
Русофобия пожирает бюджет

Литовские военные считают русофобией дорогим удовольствием

Энтузиазм прибалтийских «трех поросят» по поводу появления в их домиках бравых НАТОвских солдат и офицеров, несколько остыл после того, как стало ясно, за чей счет банкет.

Командующий литовской армией генерал-лейтенант Йонас Жукас поведал общественности, что милитаризация литовского государства в контексте борьбы с мифической «российской угрозой» — довольно затратное мероприятие, способное стать непосильной ношей для рахитичного республиканского бюджета.

Выступая в эфире государственного телеканала LRT, он буквально огорошил аудиторию, объявив, что иностранные военные контингенты, появившиеся в республики, будут содержаться на средства из литовского бюджета, то есть за счет местных налогоплательщиков.

«Надо посмотреть, чем мы заняты сегодня. А сегодня мы осуществляем очень много дорогостоящих проектов, примем около двух тысяч иностранных солдат, которых обязаны обеспечить, дать возможность участвовать в учениях совместно с подразделениями литовской армии. Это огромнейшая нагрузка», - заявил генерал, объясняя, почему не надо торопиться с форсированием другой весьма затратной статьи бюджета — всеобщей воинской повинности, «временно восстановленной» решением Сейма в 2015 году.

Жукас отметил, что помимо финансовой стороны дела есть много других препятствий — в частности, отсутствие необходимого числа сержантов и младших офицеров, которые должны заниматься с призывниками.
Есть все основания для заявления генерала — первый год «призывного рабства» привел к ряду инцидентов. Призванных солдат селили в неприспособленных для проживания помещениях, что приводило к массовым заболеваниям. Повсеместно отмечались случаи неуставных взаимоотношений, тяжелые травмы и даже увечья из-за нарушения техники безопасности и эксплуатации исчерпавшего свой ресурс оружия и техники. Один литовский военнослужащий даже умер от простудного заболевания.

«Не думаю, что нам не нужна всеобщая воинская обязанность. Об этом можно дискутировать. Но надо изучить, как это скажется на армии и когда мы будем готовы. Ведь нужны новые кадры, инфраструктура. Проанализируем ситуацию и тогда озвучим свои предложения», - сказал генерал Жукас.

Но осторожность военного не разделяет гражданский министр обороны Кораблис, который, преисполненный энтузиазма полагает, что молодежь, появившаяся на свет в уже независимой Литве добавит «+100 очков» к боеспособности ее армии.

«Это важный знак. Молодёжь продемонстрирует патриотизм, готовность к защите не только родины, но и своей семьи, близких», - утверждает министр, полагая, что параллельно необходимо разработать и принять более ощутимый комплекс репрессивных мер против «уклонистов». Cейчас против них в Литве предусмотрена лишь административная ответственность — штраф.

А уклонистов уже немало. По сведениям Минобороны, до сорока процентов призывников игнорируют повестки и не являются на сборные пункты. Многие из них уезжают за пределы республики, в другие страны ЕС, предпочитая починку европейских унитазов борьбе с российскими танками, пусть и гипотетической.

Таким образом, милитаристский бред руководства страны наносит страшный удар по демографии страны, выталкивая за ее пределы еще остававшихся в ней молодых трудоспособных мужчин в самом рассвете репродуктивного возраста (в списках призывников числится 25000 человек 91-96 г.р.). Но об этом ни Жукас, ни Кораблис не сказали не слова.

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