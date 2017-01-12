Год отказа от Сороса

Джордж Сорос — венгерский еврей, эмигрировавший на Запад. По-венгерски он назывался Шорош Дьёрдь, но позже переделал свои ФИО на английский лад. Известен тем, что вкладывает свои миллиарды в политические проекты, оплачивает свержение законно избранных властей в других странах и т.п.

Известно о сотрудничестве структур, созданных Соросом, с украинскими националистическими организациями в Польше и о причастности денег Сороса к смещению украинского президента Януковича в 2014 г. Теперь на Украине полыхает война, украинцы расплачиваются за свою глупость, а миллиардер Сорос нежится в мягких уютных креслах на американском континенте.

Сорос последовательно трудится над тем, чтобы подорвать легитимность правительства тех европейских стран, которые смеют перечить Вашингтону. И родная Венгрия для него не исключение. И вот последовала ответная реакция. Силард Немет, заместитель руководителя правящей партии «Фидес» заявил, что организации, созданные Соросом, должны быть вышвырнуты из Венгрии.

«Фидес» — крупнейшая партия Венгрии. Её лидер — премьер Виктор Орбан, отец четверых детей и консервативный политик. Он выступил против нападок Запада на Россию в связи с украинскими событиями, отказывался вводить антироссийские санкции, но вынужденно подчинился давлению Брюсселя и Вашингтона.

Он — против бесконтрольного приёма беженцев-мусульман, против хвалёной толерантности и однополых браков. За это на Западе его назвали диктатором и «венгерским Путиным». Деньги Сороса тут же начали действовать против Орбана.

Орбан заявлял не раз, что неправительственные организации в Венгрии, финансируемые Западом, работают против Венгрии. Например, проталкивают идею приёма беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Причём Сороса он назвал одним из режиссёров этого сценария.

Напомню весьма кстати, что пару лет назад британский журналист нашёл на одном из греческих островов, где размещены африканские мигранты, книжечку на арабском языке с картами маршрутов для мигрантов по Европе. Книжечки издавались фондом Сороса «Открытое общество». Так что Орбан был прав.

Затем в западную прессу просочились данные о докладе венгерских спецслужб о том, что Сорос возглавляет проиммигрантское лобби в Европе: пользуясь связями в самых высоких эшелонах власти, миллиардер продавливает идею необходимости впустить сотни тысяч мигрантов в Восточную Европу.

«2017 год станет годом отказа от Сороса и всех сил, которые с ним связаны», - заявил Орбан. И вот 2017 год настал. И уже есть первая ласточка — грозные слова С. Немета. Если Будапешт выстоит под давлением США и ЕС, финансируемые Соросом структуры будут вышвырнуты из Венгрии. И слава Богу.