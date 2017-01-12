Субстат самоненависти

Заметки на границе России и Донецкой Народной Республики

Стою на границе между Россией и Россией. Очередь, темень и безнадега — одна Россия униженно вглядывается в другую, а та вообще смотрит в любую другую сторону, только чтобы не любоваться отвратительной собой.

Я думаю, что мы, видимо, где-то зарылись в древнем облачении в языческую жертвенность, которой нужны вырываемые из своего куски жизни, а заодно и обзавелись хобби — коллекционировать чужие грехи, умножая их до небес на свои, упиваясь этим до кровавых слез. И поскольку мы себе назначили быть лучшими, имеющими самый качественный, почти неискупаемый грех, нас приговорили на много лет к сердечной немоте — не узнавать своих, переживать родство как чужеподданность у Бога, а, соответственно, ненавидеть и себя, ибо унижаем мы тех, кто мы, кто я.

Это какой-то удивительный субстрат самоненависти, желания русских унизить именно русских.

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Ну вот, 4 часа и мы двинулись. Когда еще только подъезжали и были эти самые 4 часа назад, я спросил девочку-кондуктора, как долго мы можем простоять, если перед нами один автобус. Она ответила, что, может, час, может полтора, а потом снизив голос до шепота, выдохнула: "А и два, как пограничники». Ну, пограничники выдали сегодня лучший результат. Хорошо, ребята, вы оберегаете рубежи родины. От родины.

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Уважаемая Погранслужба России! Мы все верим в то, что ты умеешь охранять государственную границу, что по ее периметру дежурят люди с автоматами и боевой техникой. Это хорошо, поскольку мы чувствуем себя условно защищенными, хотя и понимаем, что нападать на нас никто не намерен.

Но это не делает тебя дармоедом, поскольку так устроена система безопасности — для того, чтобы никто не напал, нужны лоботрясы на границе.

У меня есть просьба — отсоедини себя добровольно от пространства, где водятся люди твоей страны, поскольку такого изощренного издевательства над самыми обычными, самыми нормальными, самыми желающими России всяческого процветания индивидумами, я не наблюдал с 90-х годов прошлого века. Рядом со мной женщина укачивает младенца, которого она продержала в руках 5 часов у границы и три до этого. Пока мы добирались.

Я, дорогая Погранслужба, пользуюсь твоими услугами больше двух лет. Скажу тебе, что скотское отношение к попадающим в зависимость от тебя людям, ты даже не пытаешься преодолеть. В иных бюрократических институциях видны изменения — одно окно, вежливые люди, а ты становишься только хуже.

Сколько я общаюсь с тобой, я не вижу в твоих служащих ни офицерской выправки, подставить плечо нуждающемуся, я не вижу готовности служить родине, которая в первую очередьи есть люди, не вижу ничего вообще чего-то, что роднило бы твоих странных работников со страной и их соотечественниками.

Это ленивые, медленные, тупые и высокомерные существа человекообразного вида. Где ты их набираешь и почему эта публика может в нашей очень чувствительной к военному статусу среде, щеголять звездами, считая себя хозяевами граждан и не граждан, кому государственным заданием они обязаны помогать, чьими слугами они вызываются быть, поступая на госслужбу.

Я понимаю, дорогая Погранслужба, что как силовая структура ты можешь себе позволить держаться в стороне от модернизации. Понятно. Ты находишься на периферии общественного внимания. Поэтому, мобилизуй своих офицеров, чтобы они на суде чести вынесли тебе и себе приговор — вас пока еще нельзя пускать к людям, ибо вы еще не добрались до понимания, что это есть такое.