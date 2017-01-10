Кремль атакует…

Обама обиделся на «республиканцев». Серьезно и бесповоротно. Оказывается, сторонники Трампа, с точки зрения Барака Хусейна, больше верят русским, чем «демократам». О, сколько уже месяцев «демократы» с ослиным упорством обвиняют Россию и Путина в хакерских атаках, а «республиканцам» это до лампочки Ильича. Так и вспоминается известная книга юмористов, где есть следующий эпизод:

«Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.

− Так вот и буду лежать в подтяжках, − донеслось с дивана, − пока не умру. И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым.

Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила:

− Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!

Этого Лоханкин не снес. Он дернулся, словно электрический разряд пробил его во всю длину, от подтяжек до зеленых карпеток.

− Ты самка, Варвара, − тягуче заныл он. − Ты публичная девка!

− Васисуалий, ты дурак! − спокойно ответила жена.

− Волчица ты, − продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. − Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом!

Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать». (Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок).

Обама, подобно Васисуалию приревновал «республиканцев» к Птибурдукову (то бишь, России), но истерики помогают не больше, чем припарки дохлому ишаку. Беда-с.

Предположим, что Васисуалий Лоханкин перебрался в США. Он бы такое понаписал, что и Обама восхитился и возрыдал от счастья.

Итак, сведения о хамстве русского ФСБ представляет журналист американской свободолюбивой и правдорубной газеты «The New York Mendacity» Бэйзил Р. Лох-Ханкинс: «Американский народ, несущий прогресс и демократию во все уголки мира, столкнулся с агрессивным вмешательством русского медведя в выборные дела США. Хакерские атаки группы «Red Army» сорвали закономерный триумф неподражаемой защитнице сексуальных меньшинств Хиллари Клинтон. Деятельность этой группы направлял самолично российский тиран Путин. Из достоверных источников давно известно, что данный выходец из системы кровавого КГБ любит напевать песню: «От Тайги до Британских морей красная армия всех сильней!» Какие еще доказательства нужны здравомыслящему и рыцарски благородному американскому обществу?..

Но нет, находятся среди нас люди, которые отказываются признавать преступную деятельность русского деспота, попирающего своих яловым сапогом Статую Свободы. Поэтому мы вынуждены разоблачить «гэбню» и окончательно вывести на чистую воду происки Путина, дабы весь Запад устыдился своего неразумия и единым фронтом ополчился на немытую и завшивленную Россию, подрывающую наши ценности.

Причем, далеко ходить не надо. В Интернет существует масса источников, раскрывающих мерзкие действия русских. Следует лишь внимательно рассмотреть их.

Полковник ФСБ А.С. Пушкин опубликовал некогда запись:

«Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несет богатыря…»

«Колдун» — новейший российский спутник, передавший вирусную программу «Богатырь» прямо в американские информационные сети. Именно. Так была обеспечена победа Трампа над Хиллари. Вот в Калифорнии Трамп не выиграл, ибо в штате хорошо была организована антивирусная защита, и «Богатырь» не сумел нарушить работу при подсчете голосов выборщиков.

Подполковник ГРУ П.П. Ершов разоткровенничался:

«И пошёл вдоль по столице,

Сам махая рукавицей,

И под песню дурака

Кони пляшут трепака;

А конёк его − горбатко −

Так и ломится вприсядку…»

На лицо удар специального средства «Конек Горбунок» по массам, которые под его воздействием готовы на любые неадекватные поступки. Явно «Brexit» произошел после применения русскими данного психотропного средства.

Конечно же, коварный Путин распорядился применить оное и в США. Тем более быстрая доставка средства гарантирована:

«Зачинается рассказ

От Ивановых проказ,

И от сивка, и от бурка,

И от вещего коурка.

Козы на море ушли;

Горы лесом поросли;

Конь с златой узды срывался,

Прямо к солнцу поднимался…»

Если уж к Солнцу доставить — не проблема, то в Аризону и Оклахому — тем более. Кстати, Ершов тут упоминает и Сергея Иванова. Фиктивная отставка Иванова с поста главы администрации президента РФ всенепременно связана с уходом в тень и организацией «проказ» — хакерских атак против предвыборного штаба «демократов».

Эти доказательства Москва не опровергнет никогда. Ершов еще и выдал невольно шифрованные имена агентов Кремля в США: «Сивко», «Бурко» и «Коурка». Хорошо, что Обама выслал из Соединенных Штатов всех российских спецслужбистов, скрывавшихся на легальных должностях в посольстве и консульстве. Во всяком случае «Сивко» и «Бурко» ФСБ более не помощники. На счет «Коурки» многое еще не доказано. Даже как произносить: «Коурка», «Коурко», «Коурок» или «Кадырко». Четвертый вариант, нам представляется предпочтительным.

И следует обязательно оповестить американскую общественность, что «гэбня» жестоко расправляется с провалившимися агентами. Так что завидовать тому же «Бурко» не стоит.

Генерал КГБ И.С. Тургенев рассказал в Сети, как киллер по кличке «Герасим» расправился с проштрафившимся агентом «Муму». Он, представляете (!), просто утопил «Муму». Эта дикая и ужасная трагедия потрясла и рядовых «гэбистов», и начальственный состав. Все достаточно красноречиво:

«Зачем Герасим утопил Муму,

За что Муму и почему?

Она не сделала ведь никому,

Плохого никому, Муму...»

Кстати, мы узнаем, что возможно агент «Муму» принадлежала к женскому полу. Хотя за достоверность ручаться и нельзя. Тайны ФСБ замазывать кровью умеет. Но далеко не всегда…

Полковник ГРУ Ф.Ф. Достоевский опубликовал несколько невнятное сообщение об убийстве майором Раскольниковым правозащитницы, которую ГРУ вело под оперативным псевдонимом «Старуха-процентщица». Эта гордая дама на русских выборах считала липовые голоса за «Единую Россию» и собирала документы разоблачительного свойства. Но все завершилось печально. Раскольников топором убил отважную правозащитницу. А США, НАТО и Европа повели себя как три китайских обезьянки, закрыв глаза на преступление. О каком тут наказании можно и мечтать?..

Американцы! Русские идут! Опомнитесь! Надо организовать пять сотен гей-парадов по всей стране: от Бостона и до Лос-Анжелеса, чтобы протестом остановить Путина и наглую Россию, а также их подголоска — Трампа!»