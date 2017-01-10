Шаг к русскости

В декабре 2016 года произошло событие, которое, к удивлению многих ясно показывает, что Россия становится все более и более русским государством.

Вот это событие: 22 декабря глава Правительства Сербии сообщил, что Россия подарит Сербии 6 истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72, 30 БРДМ и другое вооружение на сумму в 600 млн. евро.

Обычно оружие продается своим союзникам; если союзники очень хорошие и надежные, тогда оружие им может быть продано в кредит; а самым лучшим союзникам потом можно и списать этот кредит. Но оружие в большинстве случаев не дарят! После распада СССР таких случаев, похоже, не было — РФ никому не дарила ни танки, ни боевые самолеты!

Для того, что полностью понять значение этого военного подарка следует отметить:

1) В ВВС Сербии находится истребителя 4 Миг-29.

2) В сухопутных войсках Сербии находится 13 танков Т-72.

3) В армии Сербии находится много самолетов и танков устаревших типов, но, как видно, русский подарок значительно увеличивает уровень оснащенности сербской армии именно современным (хотя и не новейшим) вооружением.

4) В России сейчас наблюдается недостаток денег (в частности, Резервный фонд постепенно исчерпывается), а тут такой подарок на 40 млрд. рублей!

Таким образом, Россия экономит на себе, но сербам все-таки делает прекрасный подарок, который значительно усилит обороноспособность Сербии, то есть это вдвойне дорогой подарок!

В моей работе «Национальная идея русского народа, а также название и девиз русского государства» написано: «Сербы должны быть уверены в военно-политической помощи со стороны России. Если сербы попросят оружие у России, то они должны его получить».

Сербы — геополитические союзники русских уже на протяжении свыше двухсот лет; однако, когда в XX веке сербы и русские строили надэтнические общности, соответственно, югославов и советских людей, тогда отношения между СССР и Югославией были прохладными.

В XIX веке Сербия была союзником Российской Империи, в XX веке Югославия не была союзником Советского Союза, и вот теперь ситуация вновь возвращается к своему истоку — Сербия снова становится союзником РФ. Не вызывает сомнения, что царская Россия была государством русского народа, поэтому искренний союз с Сербией ясно показывает, что нынешняя Россия сделала еще один шаг к тому, чтобы стать государством русского народа, а значит, РФ постепенно обретает свое истинное этническое наполнение и становится все более и более русской страной.