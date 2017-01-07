Взрывы, база НАТО и раскол

В Турции снова взрыв — на сей раз в Измире. Судя по всему, это не столько теракт, сколько неизбежные потери, возникшие при попытки этот теракт предотвратить. Во всяком случае, официальная версия выглядит именно так: взрыв произошел, когда полиция остановила для проверки подозрительный автомобиль. Находящиеся в нём боевики со стрельбой попытались скрыться, и в ходе всей этой суматохи погибли полицейский и работник местного суда.

Учитывая, что автомобиль был набит оружием, потери, прямо скажем, несопоставимые с тем, какими они могли быть, если бы всё пошло по плану террористов. Однако не будем забывать, что вся доступная информация идёт с турецкой стороны, что накладывает на доверие к ней мощный фильтр разумного скептицизма. Впрочем, на провокацию это явно не похоже — число терактов уже давно достигло критической отметки, и каждое новое нападение вызывает в турецком обществе плохо скрываемое раздражение.

Соответственно, первый вопрос, который возникает, — чей приказ выполняли боевики, не сумевшие грамотно осуществить поставленную перед ними задачу? Разумеется, турецкие СМИ (старательно зачищенные от оппозиционных взглядов) говорят лишь об одном — это снова курды в лице РПК. Такая оперативность в поиске организаторов вполне адекватна нынешним реалиям, в рамках которых ответственность, возложенная на курдов, позволяет хоть немного смягчить репутационные потери турецкого правительства, которые оно несёт после очередной атаки.

И это правильно, поскольку другие версии, напротив, лишь увеличивают нанесенный ущерб. Так, ИГИЛовский след лишний раз напоминает о том, что даже блестяще сконструированные проекты имеют обыкновение выходить из-под контроля, а гипотетические размышления об участии армейских чинов, пострадавших от чисток, выглядят как намёк на растущий национальный раскол.

Разумеется, на данный момент нельзя отметать ни одну из этих версий. С другой стороны, а так ли это важно, кто является непосредственным руководителем боевиков? Возможно, гораздо важнее, кто получает основную выгоду от любых терактов на территории Турции. Что РПК, что ИГИЛ, что обиженные на Эрдогана военные, в случае причастности кого-то из них к произошедшему, извлекают прежде всего эмоциональные дивиденды.

Что же касается стратегической стороны, то здесь теракты играют на руку лишь Соединенным Штатам, дестабилизируя обстановку и причиняя колоссальный урон экономике Турции путём постепенного разрушения её туристического сектора. Пока этот ущерб не столь заметен, однако в случае дальнейшего нарастания террористической волны, летом это может привести к очень тяжелым последствиям.

Кроме того, это выглядит как солидное, хорошо заметное наказание за ту политику, которую проводит Анкара в последние месяцы и которая на корню ломает саму идею атлантического блока, поскольку на сегодняшний день, не считая США, Турция — единственная страна, входящая в НАТО, которая способна вести реальные боевые действия, а не только демонстрировать флаг.

Понятно, что никто из ЦРУ не отдаёт прямых указаний террористам. Скорее, речь идёт об общей координации и о том, что, по всей видимости, Штаты сделали всё, чтобы спящие ячейки, в том числе предназначенные для подрывных акций в Европе и на Кавказе, «пробудились» уже сейчас. При том, что на данный момент мы наблюдаем лишь начало этого процесса, можно не сомневаться, что в ближайшие месяцы турецкая кровь будет литься рекой, а можем, и морем, учитывая, что Эрдоган сам идёт на обострение, шантажируя американцев базой Инджирлик. Такого в Вашингтоне не прощают.