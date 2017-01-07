Окопная война Донбасса

Блиц-интервью у военнослужащего-артиллериста НМ ДНР, позиционирующего себя в целях конспирации как "наемник-кадыровец Подрыв Устоев".

- Как обстановка на линии боевого соприкосновения?

- Обстановка всё та же – позиционное противостояние по всей линии соприкосновения. Стрелковые бои, миномёты, артиллерия – у нас приказ не отвечать.

- Каковы суть происходящего и выводы из боев на Светлодарской дуге?

- Разведка боем и оценка наших возможностей по подтягиванию подкреплений. Удалась на 100%. Попытка сдвинуть линию фронта. Не свезло, получили по зубам и откатились.

Победный спич о занятии Новолуганки – полная ерунда. Она была в серой зоне и являлась подконтрольной укропам, там была укропская администрация, укропский флаг над зданием администрации и гривна как денежная единица – так всё и осталось, только блокпост с одного края села переместился на другой. "Бида-пичаль" для контрабандистов разве что.

- Намерения и тактика укропа, на твой взгляд.

- Намерений у них много – толку с этого мало. Приказа им никто не даст – и нам тоже. Так что как сидели по окопам – так и будем сидеть. Как минимум, в ближайшее время. Понятно, что боеготовность постоянная у подразделений – но наступления в ближайшие месяцы ожидать не стоит.

- Тука пишет что 2017 год - возвращения Донбасса. А Донбасс согласен с этим?

- Тука – залупоголовый идиот. Писать он может всё, что угодно – у нас свободная планета, не запрещено.

- Сценарии прорыва - что они могут предпринять?

- Да всё, что угодно – при превосходстве по живой силе в 3 раза и по технике в 2,5.

- Киев громко объявил над Донбассом бесполетную зону. Что это? Бряцанье или подготовка к операции?

- В первый раз слышу – у нас тут с 14-го года бесполётная зона, хе-хе. Была полётная – но после того, как сбитых укропских пилотяг с гиканьем и присвистом ловили все, кому не лень, как-то не заладилось с полётами.

Кстати, не так давно над линией соприкосновения вполне себе лётал мериканьский Global Hawk на высоте в полсотни тысяч футов – так что кому бесполётная, а кому и всё нормально.

- Боевой дух укронацистов изменился? В какую сторону?

- Вопрос не по адресу – мы всё же не разведка и не сидим в окопах. Но с боевым духом у небратиков всё нормально – посёлок 6/7 это каждый вечер ощущает.