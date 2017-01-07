Бог пришел на землю

Вижу таинство необычайное и чудное: пастыри оглашают слух мой, произнося не пустынную песнь, но воспевая небес­ный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взывают, серафимы славословят, все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах, высокого – внизу, по Его домостроительству, и низкого – вверху, по (Божию) человеко­любию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд при­няв поющих ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив Солнце правды.

+ + +

Он восхотел, возмог, нисшел и спас; все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом; не теряя божества, Он стал человеком, и, с другой стороны, не чрез постепенное преспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью, так что естество Его осталось неизменным по своему бесстрастию.

+ + +

Цари пришли и удивлялись небесному Царю, как Он пришел на землю, не имея при Себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но, прошедши необычай­ным и непроходным путем, произошел из неприкосновен­ного чрева, не оставив, впрочем, ангелов Своих без Своего руководительства и не потеряв собственного божества чрез вочеловечение у нас.

+ + +

Цари пришли поклониться небесному Царю славы, а воины – послужить Военачальнику сил, жены пришли к Рожденному от жены, чтобы изменить скорби жены в радость; девы – к Сыну Девы, удивляясь, как Творец молока и сосцов, производящий из сосцов текущие сами собою потоки, принял младенческую пищу от матери – Девы; младенцы – к сделавшемуся Младенцем, чтобы «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Мф.21:16; Пс.8:3); отроки – к Отроку, сделавшему их мучениками по причине Иродова неистовства; мужи – к ставшему человеком и увра­чевавшему болезни рабов; пастыри – к доброму Пастырю, положившему Свою душу за овец; священники – к сделав­шемуся первосвященником по чину Мелхиседекову; рабы – к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою; рыбари – к сделавшему их из рыбарей ловцами людей; мы­тари – к явившему из мытарей Евангелиста; блудницы – к простершему ноги Свои к слезам блудницы; кратко сказать, все грешники пришли видеть Агнца Божия, берущего «на Себя грех мира» (Ин.1:29), волхвы – воздавая Ему честь, пастыри – про­славляя Его, мытари – благовествуя, блудницы – принося миро, самарянка – жаждая источника жизни, хананеянка – имея не­сомненную веру.

+ + +

Итак, когда все радуются, и я хочу радо­ваться, хочу ликовать, хочу торжествовать. Но я ликую, не на цитре играя, не смычек приводя в движение, не свирели имея в руках, не факелы зажигая, но вместо музыкальных орудий принимая пелены Христовы; они для меня – надежда, они для меня – жизнь, они для меня – спасение, они для меня – свирель, они для меня – цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их силою получить силу речи и сказать с анге­лами:«слава в вышних Богу» , а с пастырями: «и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк.2:14).

+ + +

Рожденный неизъяснимо от Отца сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Но тогда Он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает Родивший; а сегодня Он сверхъестественно ро­дился, как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение Его истинно, и дольнее рождение Его неложно; истинно родился Он, как Бог от Бога, истинно родился Он же, как человек от Девы.

+ + +

Я вижу родившую, вижу рожденного, а способа рождения не постигаю. Побеждается природа, побеждаются пределы ее по­рядка, когда хочет этого Бог. Не по природе произошло это событие, но было чудом выше природы, потому что природа не действовала, а действовала воля Владыки.

+ + +

О, неизреченная благодать! Единородный, сущий прежде веков, неосязаемый, простой и бестелесный принял на Себя мое тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, на­учить, а научив возвести нас к невидимому. Так как люди считают зрение достовернее слуха, и в том, чего не видят, сомневаются, поэтому Бог и благоволил сделать Себя види­мым и для глаз посредством тела, чтобы уничтожить сом­нение.

+ + +

Как художник, на­шедши полезнейшее вещество, делает из него прекрасней­ший сосуд, так и Христос, нашедши святое тело и душу Девы, устроил Себе одушевленный храм, образовав человека в Деве таким образом, каким восхотел, и, облек­шись в него, ныне пришел, не устыдившись неблагообразия естества. Для Него не было постыдно – понести собственное создание; и это создание приобрело величайшую славу, сделавшись одеянием художника. Как при первом создании невозможно было образоваться человеку, прежде чем персть взята была в руки Божии, так и поврежденный сосуд не мог бы возоб­новиться, если бы он не сделался одеянием Создателя.

+ + +

Придите же, бу­дем праздновать; придите, будем торжествовать. Род празд­нества – необычайный, потому что необычайный и способ рождения. Ныне древние узы разрешены, диавол посрамлен, бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, рай открыт, прокля­тие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено, истина возвратилась и учение благочестия повсюду рассеялось и распро­странилось, вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми и люди безтрепетно беседуют с анге­лами.

+ + +

Потому, что Бог пришел на землю, и человек – на небо; все соединилось. Пришел на землю всецело существующий на небесах, и всецело существующий на небе всецело является на земле. Будучи Богом, Он сделался че­ловеком, не перестав быть Богом; будучи безстрастным Словом, Он стал плотью, – сделался плотью, чтобы обитать в нас. Богом Он не сделался, но был; а стал плотью, чтобы, Кого не вмещало небо, Того приняли ясли. Для того Он и положен был в яслях, чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери – Девы. Для того Отец буду­щих веков не чуждается объятий девы, как грудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов.

+ + +

Я вижу плотника и ясли, младенца и пелены, рождение от девы, лишенное всего необхо­димого, все в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богат­ство в этой великой нищете? Как он, богатый, стал бед­ным ради нас? Как Он не имел ни ложа, ни постели, но был положен в голых яслях? О, бедность, служащая источником богатства! О, безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях, и потрясает вселенную; повивается пеленами, и расторгает узы греха; еще не произнес членораздельного звука, и научил волхвов, и указал им путь к возвращению.

+ + +

Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнан из рая; а Слово, родившееся от Девы, явило крест, чрез который разбойник на место Адама введен в рай.

+ + +

И так как люди, оставив Его, изваяли человекообразных истука­нов, которым и служили к оскорблению Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом на Себя Самого. Будем же воссылать славу Христу, сделавшему неудобное удобным, с Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст

Из «Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа»