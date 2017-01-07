Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 7 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Бог пришел на землю

Иоанн Златоуст
06.01.2017 - 12:47
Бог пришел на землю

Вижу таинство необычайное и чудное: пастыри оглашают слух мой, произнося не пустынную песнь, но воспевая небес­ный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взывают, серафимы славословят, все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах, высокого – внизу, по Его домостроительству, и низкого – вверху, по (Божию) человеко­любию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд при­няв поющих ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив Солнце правды.

+ + +

Он восхотел, возмог, нисшел и спас; все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом; не теряя божества, Он стал человеком, и, с другой стороны, не чрез постепенное преспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью, так что естество Его осталось неизменным по своему бесстрастию.

+ + +

Цари пришли и удивлялись небесному Царю, как Он пришел на землю, не имея при Себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но, прошедши необычай­ным и непроходным путем, произошел из неприкосновен­ного чрева, не оставив, впрочем, ангелов Своих без Своего руководительства и не потеряв собственного божества чрез вочеловечение у нас.

+ + +

Цари пришли поклониться небесному Царю славы, а воины – послужить Военачальнику сил, жены пришли к Рожденному от жены, чтобы изменить скорби жены в радость; девы – к Сыну Девы, удивляясь, как Творец молока и сосцов, производящий из сосцов текущие сами собою потоки, принял младенческую пищу от матери – Девы; младенцы – к сделавшемуся Младенцем, чтобы «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Мф.21:16; Пс.8:3); отроки – к Отроку, сделавшему их мучениками по причине Иродова неистовства; мужи – к ставшему человеком и увра­чевавшему болезни рабов; пастыри – к доброму Пастырю, положившему Свою душу за овец; священники – к сделав­шемуся первосвященником по чину Мелхиседекову; рабы – к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою; рыбари – к сделавшему их из рыбарей ловцами людей; мы­тари – к явившему из мытарей Евангелиста; блудницы – к простершему ноги Свои к слезам блудницы; кратко сказать, все грешники пришли видеть Агнца Божия, берущего «на Себя грех мира» (Ин.1:29), волхвы – воздавая Ему честь, пастыри – про­славляя Его, мытари – благовествуя, блудницы – принося миро, самарянка – жаждая источника жизни, хананеянка – имея не­сомненную веру.

+ + +  

Итак, когда все радуются, и я хочу радо­ваться, хочу ликовать, хочу торжествовать. Но я ликую, не на цитре играя, не смычек приводя в движение, не свирели имея в руках, не факелы зажигая, но вместо музыкальных орудий принимая пелены Христовы; они для меня – надежда, они для меня – жизнь, они для меня – спасение, они для меня – свирель, они для меня – цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их силою получить силу речи и сказать с анге­лами:«слава в вышних Богу» , а с пастырями: «и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк.2:14).

+ + +

Рожденный неизъяснимо от Отца сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Но тогда Он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает Родивший; а сегодня Он сверхъестественно ро­дился, как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение Его истинно, и дольнее рождение Его неложно; истинно родился Он, как Бог от Бога, истинно родился Он же, как человек от Девы.

+ + +

Я вижу родившую, вижу рожденного, а способа рождения не постигаю. Побеждается природа, побеждаются пределы ее по­рядка, когда хочет этого Бог. Не по природе произошло это событие, но было чудом выше природы, потому что природа не действовала, а действовала воля Владыки.

+ + +

О, неизреченная благодать! Единородный, сущий прежде веков, неосязаемый, простой и бестелесный принял на Себя мое тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, на­учить, а научив возвести нас к невидимому. Так как люди считают зрение достовернее слуха, и в том, чего не видят, сомневаются, поэтому Бог и благоволил сделать Себя види­мым и для глаз посредством тела, чтобы уничтожить сом­нение.

+ + +

Как художник, на­шедши полезнейшее вещество, делает из него прекрасней­ший сосуд, так и Христос, нашедши святое тело и душу Девы, устроил Себе одушевленный храм, образовав человека в Деве таким образом, каким восхотел, и, облек­шись в него, ныне пришел, не устыдившись неблагообразия естества. Для Него не было постыдно – понести собственное создание; и это создание приобрело величайшую славу, сделавшись одеянием художника. Как при первом создании невозможно было образоваться человеку, прежде чем персть взята была в руки Божии, так и поврежденный сосуд не мог бы возоб­новиться, если бы он не сделался одеянием Создателя.

+ + +

Придите же, бу­дем праздновать; придите, будем торжествовать. Род празд­нества – необычайный, потому что необычайный и способ рождения. Ныне древние узы разрешены, диавол посрамлен, бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, рай открыт, прокля­тие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено, истина возвратилась и учение благочестия повсюду рассеялось и распро­странилось, вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми и люди безтрепетно беседуют с анге­лами.

+ + +

Потому, что Бог пришел на землю, и человек – на небо; все соединилось. Пришел на землю всецело существующий на небесах, и всецело существующий на небе всецело является на земле. Будучи Богом, Он сделался че­ловеком, не перестав быть Богом; будучи безстрастным Словом, Он стал плотью, – сделался плотью, чтобы обитать в нас. Богом Он не сделался, но был; а стал плотью, чтобы, Кого не вмещало небо, Того приняли ясли. Для того Он и положен был в яслях, чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери – Девы. Для того Отец буду­щих веков не чуждается объятий девы, как грудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов.

+ + +

Я вижу плотника и ясли, младенца и пелены, рождение от девы, лишенное всего необхо­димого, все в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богат­ство в этой великой нищете? Как он, богатый, стал бед­ным ради нас? Как Он не имел ни ложа, ни постели, но был положен в голых яслях? О, бедность, служащая источником богатства! О, безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях, и потрясает вселенную; повивается пеленами, и расторгает узы греха; еще не произнес членораздельного звука, и научил волхвов, и указал им путь к возвращению.

+ + +

Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнан из рая; а Слово, родившееся от Девы, явило крест, чрез который разбойник на место Адама введен в рай.

+ + +

И так как люди, оставив Его, изваяли человекообразных истука­нов, которым и служили к оскорблению Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом на Себя Самого. Будем же воссылать славу Христу, сделавшему неудобное удобным, с Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст
Из «Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа»

ПолитикаБольше материалов
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Санкции от Моськи
Александр Гончаров
«Бацька» против креста?
Петр Иванченко
Колесо историиБольше материалов
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
Незабытые солдаты империи
Преемственность равнозначна сохранению фундамента
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
То мгла безумия застилает страну
Александр Гончаров
Попытка осмысления Катастрофы
Задача - создание ядра соборного организма России
о. Николай (Лызлов)
ОбществоБольше материалов
Главный берсеневский рекорд
Общине церкви свт. Николы на Берсеневке исполнилось 25 лет
Анна Андреева
Свет Отца и шелуха прагматиков
Демократические бредни и монархическая реальность
Александр Гончаров
Слово о русских
Надеемся на Бога! Надеемся на Россию! А больше и надеяться не на кого!
Алексей Сокольский
Тангалашка захватил школу
Проникновение «клерикалов» в образование предотвращено
Александр Гончаров
БлогиЕще
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
ПроисшествияЕще
День памяти Владимира Сухомлина
Александр Владимиров
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Мягкость к поклонникам "джихада" может обернуться большой кровью
Руслан Устраханов
Бешенство бесноватой буженины
Про Б.Рынска, Торквемаду и родимые пятна
Вячеслав Булатов
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования