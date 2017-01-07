Возмездие за госпиталь в Алеппо

Писать о вещах, которым нет фактического подтверждения, весьма сложно. Сегодняшний обыватель привык к тому, что на каждое информационное сообщение должны быть какие-то доказательства. Этот материал как раз из такого разряда, событие было, а вот как нормально его подать, вопрос тот еще. Вопрос доверия, что ли. Многие могут подумать, что это просто вброс ради патриотических криков «уря», но это не так. Сложно рассказать о событии, когда существует куча ограничений и запретов. Но я рискну, потому что разговор имел место быть и лично у меня нет никаких сомнений в честности собеседника.

В конце декабря, в промежутке между различными суматошными официальными делами, в Москве состоялось награждение. Проходило оно в закрытом режиме, без прессы и по закрытому Указу. Награждалась группа военнослужащих российской армии со стандартной формулировкой «за выполнение задания Правительства». Три человека были удостоены звания Герой России. Остальные – орденами. Полное количество указать нельзя. Имена и фамилии, согласно определенным положениям – тоже. Да и из довольно короткого и не очень-то информативного разговора, можно опубликовать только пару выжимок.

Группа российских военнослужащих успешно выполнила операцию по ликвидации банды, обстрелявшей из минометов госпиталь в Алеппо. Банда была успешно определена, выслежена, локализована в «месте отдыха» и полностью уничтожена. Около сорока бандитов отправились в свой «тот свет», но райские кущи им не светят. Специфика…

Наша сторона потерь не понесла. Были раненые. Но операция закончилась благополучно, все вернулись к месту постоянной дислокации. Вот, собственно, все, что можно сообщить.

В разговоре я посетовал на то, что толком ни о чем нельзя рассказать. Наверное, несколько несправедливо, что есть герои и Герои, а мы не имеем возможности (да и вряд ли когда заимеем, если честно) толком об этом рассказать. И получил в ответ такую фразу: «Мы это переживем. То, что у нас не знают ничего – это не так уж и плохо. При нашей специфике это и не надо. Зато там все прекрасно в курсе. Это важнее, что на той стороне будут знать, что, если что – будет именно так. На той стороне тоже афишировать не станут, незачем. Но кто надо – уже в курсе, что не приведи, конечно, еще раз рыпнутся – сдохнут именно так».

Итого. У нас добавилось три Героя России, пусть и нескоро можно будет огласить их имена, поскольку бросать свою работу никто пока не планирует. У них стало меньше на сорок отморозков, плюс должно было появиться понимание того, что любая подлость в отношении нас может быть наказуема. Пусть не сразу, пусть не моментально, но с должной мерой жесткости и жестокости.

Остается вопрос достоверности. Но тут уже на усмотрение каждого прочитавшего.