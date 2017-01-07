Одинокий красноармеец Лукашенко

Кому как, а мне Беларусь (Белоруссия) напоминает образ одинокого красноармейца, уцелевшего после разгрома отряда и бредущего по снежным сугробам в неизвестность.

Можно рассуждать, о чем угодно, но Белоруссия осталась единственным осколком СССР на всем постсоветском пространстве. И этот осколок сохранился, благодаря сильной личности президента РБ Александра Григорьевича Лукашенко.

Путь Лукашенко к вершинам власти кажется невероятным, ведь имелись и другие кандидаты на президентское кресло после распада Советского Союза, причем они почитались и более сильными политически, и более обеспеченными финансовыми средствами и поддержкой из-за рубежа.

Но надо учесть, что Лукашенко (а это вытекает из его биографии) пользовался поддержкой силовых структур и спецслужб, не растерявших свою советскость к 1991 году. В Москве спецслужбы поддержали «демократию», а в Минске (в силу провинциальности, а это тогда было настоящим благом!) решились на иное.

Но это, так сказать, детали. В целом же Лукашенко выразил интересы, именно, рядовых белоруссов, поэтому и получил достаточную поддержку в народе.

Поразительно, но, возглавив республику, без серьезных сырьевых ресурсов, Александр Лукашенко не дал ей превратиться в некое подобие нынешних Молдавии и Болгарии. Конечно, возможности, нефтегазового транзита через территорию Беларуси и наличие высокотехнологичных (по советским меркам) предприятий, плюс неразрушенное сельское хозяйство, сыграли свою роль. Хотя иногда экономическое положение РБ доходило до отчаянного, Лукашенко раскачать государство не дал. И не мне осуждать его за принимаемые меры.

Долгое время Лукашенко являлся сторонником объединения России и Белоруссии, но в итоге все вылилось в политический фейк — некое виртуальное союзное государство, о котором вспоминают лишь по большим праздникам. Причем, возможность реального единства при российском президенте Ельцине была выше, чем теперь. Приход к власти в Москве президента Владимира Путина сопровождался серьезным охлаждением в отношениях между РФ и Беларусью.

Возникает парадокс: при «западнике» Борисе Николаевиче градус дружбы зашкаливает, при «славянофиле» Владимире Владимировиче — приближается к нулю. На самом деле парадокс мнимый.

Ельцинская Россия — это наличие, практически, независимых регионов, таких, как Татарстан или Якутия, и отсутствие четко сформировавшихся элит. Интеграция с Россией давала Белоруссии сильные права и слабые обязанности, а также возможность вполне структурированной белорусской элитарной группе претендовать на высокие политические и экономические посты в постсоветской зоне. Сам же Лукашенко мог добраться и должности, по меньшей мере, премьера России. Вспомним, что по популярности, в РФ (казалось бы, другом государстве!) Александр Григорьевич спокойно занимал первые места.

Уход Ельцина ситуацию изменил. При Путине пирамида возможностей сложилась как карточный домик. Белоруссии предложили вступать в Российскую Федерацию областями. Почему-то это ныне подзабыли. И совершенно напрасно. Ведь при таких условиях белорусская элита теряла все перспективы на территории самой РБ и к тому же промышленный потенциал ее приватизировался бы в интересах сугубо российских элитарных субъектов. Впрочем, это отлично понимали и в Москве и Минске. Поэтому и возникло только Союзное государство — политический кентавр с раздельными желудками, ибо окончательный разрыв выгод никому не приносил, кроме врагов России и Беларуси.

С 2000 г. развитие взаимоотношений между двумя государствами переживало и этапы охлаждения, и потепления. Однако, Лукашенко неизменно представлялся самым надежным союзником России среди лидеров СНГ. Но в 2014 году разразилась украинская катастрофа. В Киеве до власти дорвалась банда «бандерложников». Реакцией на это стало возвращение домой Крыма и восстание на Донбассе.

Александра Григорьевича хунта не напугала (своих «литвинов» он сумел удержать на коротком поводке). А вот Крым и Донбасс… Лукашенко ведь получил в свое время историческое образование. И он знал, что Беларусь — чисто искусственное государственное образование, причем созданное не с первой попытки из частей Российской Империи, никогда не имевших самостоятельного державного бытия (древнерусские княжества не в счет, слишком много воды утекло с той поры). И даже среди большевиков после октябрьского переворота ходили сомнения в допустимости конструирования Белоруссии. Здесь даже самостийная Украина находится в гораздо лучшем положении.

Донбасс и Крым показали Лукашенко, что Белоруссия может вернуться в общий дом с Россией и без него. Для сильного государственного деятеля открылась перспектива, когда все его усилия могут рассыпаться прахом. Но думается, он рассматривал вариант подобного процесса еще и раньше. Донбасс и Крым лишь послужили катализаторами.

Советизм Лукашенко не вывез, несмотря на титанические усилия. На Запад белорусский президент ориентироваться не может, с Россией договориться не получается. Кажется, что Александр Григорьевич задумал повторение в Минске социалистической монархии а-ля Пхеньян, где обосновалась династия Кимов. По одной из версий, наследником себе Александр Лукашенко наметил сына Николая. Но события в Малороссии ставят данный план под угрозу.

Отказ от георгиевской ленточки (как символа Победы в 1945-ом), замещение дорожных указателей на русском языке на белорусскоязычные, пропаганда отказа от единой истории с Россией (Отечественная война 1812 года, мол, была столкновением чужаков на белорусской земле), продвижение тихой сапой создания автокефальной «Беларуской Православной Церкви» (с полным отрывом существующего экзархата от РПЦ), активное продвижение «Минских соглашений» по Донбассу и арест трех прорусских журналистов — звенья одной цепи.

«Литвинство», ранее отвергнутое Лукашенко, теперь медленно и постепенно поднимается на щит. Подвигает к этому и строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Транзит сырья из России в Европу начинает обходить Беларусь. Неслучайно в Минске рекламируют открытие Угольского месторождения нефти, повышаю тарифы на перекачку нефти и газа из РФ в третьи страны и договариваются с Венесуэлой.

Арест журналистов Шиптенко, Павловца и Алимкина «за разжигание межнациональной розни» радует белорусских апологетов «литвинства». Это хорошо вписывается в проект бандеризации Беларуси. Но минские «западники» не обращают внимания на то, что «литвинство» Лукашенко — не их «литвинство». «Литвинство» Григорьевича — это советизм, принявший такую окраску. Хотя отчасти господа оппозиционеры и правы: «советизированное литвинство» все равно направлено на отрыв белорусов от русских. КНДР в центре Европы — это идея Лукашенко. «Чучхэ» по-белорусски, с неплохими отношениями и одновременным дистанцированнием от Запада и Востока, с упором на свои силы, не заставляет Александра Лукашенко идти на поклон к США или ЕС, но ослабляет Русский Мiр.

Лукашенко журналисты обидели не какими-то мифическим разжиганиями, но тем что поставили под сомнение полноценность государственности Беларуси.

У историка Льва Гумилева встречаем любопытный рассказ про Тамерлана: «С пребыванием Тимура в Ширазе связан интересный эпизод. В этом городе жил Хафиз, великий поэт, славившийся на весь мусульманский мир. Среди прочих своих творений он написал и такое любовное четверостишие:

Если эта прекрасная турчанка

Понесет в руках мое сердце,

За ее индийскую родинку

Я отдам и Самарканд и Бухару.

Тимур, конечно, знал эти стихи. И вот, взяв Шираз, он сел на ковре в центре площади среди моря жестокости и насилия… Не обращая на это никакого внимания, Тимур приказал привести поэта Хафиза… И завоеватель сказал поэту, намекая на известное четверостишие: «О несчастный! Я всю жизнь потратил для того, чтобы украсить и возвеличить два моих любимых города: Самарканд и Бухару, а ты за родинку какой-то потаскухи хочешь их отдать?» Хафиз ответил: «О, повелитель правоверных! Из-за такой моей щедрости я и пребываю в такой бедности». Тимур оценил находчивость поэта — он рассмеялся, приказал дать Хафизу роскошный халат и отпустил его восвояси».

Поведет ли себя Лукашенко как Тимур (журналисты, как и Хафиз — люди творческие) или хуже, то неизвестно. Но, может быть, Александр Григорьевич не запамятует, что государство Тамерлана, являвшаяся осколком Монгольской империи, после смерти этого эмира лишь разваливалась и расклеивалась…

Бредет белорусский товарищ Лукашенко-Сухов, но не по Каракумам, а по заснеженной равнине, рядом крутится «западенский» пес, и некому сказать: «За державу обидно!» За Русский Мiр! За наследие предков…