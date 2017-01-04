Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 4 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Путь Истины или психология раба

Отдел информации
04.01.2017 - 02:54
Путь Истины или психология раба

Важный пост. Важный для понимания того, в чем заключается смысл здравого русского антисоветизма сегодня.


Автор совершенно прав, когда указывает на причину засилья в медийном пространстве Пугачевых, Галкиных, Киркоровых, Стасов Михайловых - низкий культурный уровень. Но автор ошибается, когда обвиняет исключительно наши элиты, ведь проблема куда шире - ВСЁ русское общество страдает жутким бескультурием. Элиты - лишь верхушка айсберга.  

Билеты на шоу "Уральские пельмени" стоят больших денег. И полные залы. Средний русский класс. Обычные русские люди. Не бомжи, не маргиналы. И молодые, и пожилые. Полный зал. Пришли культурно отдохнуть. Самые рейтинговые шоу на телевидении - интеллектуальный и нравственный шлак. Мединский что ли "Дом 2" смотрит? 

Наше катастрофические бескультурие (в смысле - полная оторванность от своих культурных корней и традиций) - прямое следствие денационализации русской жизни и русской культуры в СССР. Отрицать это невозможно. Все нынешние процессы распада берут свое начало в нашем советском прошлом. 

Но борюсь я не с ним, когда пишу свои антисоветские памфлеты. Я выступаю против советского настоящего и против советского будущего.

Кабы дело было лишь в том, что кто-то когда-то кого-то расстрелял неправосудно - не было бы и проблемы большой сегодня. Так ведь дело в другом совсем - в Совке головного мозга, пожалуй, большинства наших современных сограждан. И именно этот Совок мешает стране двигаться дальше. Мешает прямо сейчас. Он и есть главный тормоз сегодня.

Сто лет назад, запудрив народу голову идеей классовой борьбы, они устроили нам Гражданскую войну. Сегодня, ничтоже сумняшеся, люди вещают о верности и истинности идей марксизма-ленинизма и получают овации зала.

Я недавно наткнулся на текст советской патриотки про Советский Союз, собравшей тысячи лайков, ретвитов и репостов:

Можно обижаться сколько угодно, но это же психология раба в чистом виде. Только хозяин здесь обезличен. В данном качестве выступает Левиафан, государство. Которое и объявляется высшим носителем и гарантом Добра и Всеобщего Блага. Ну как можно не доверить такому решать за нас, несмышленых, когда нам спать, когда есть, когда гулять, правда же? Тысячи лайков и перепостов...

Борьба с Совком - это не борьба с памятниками и миражами прошлого. Это борьба с настоящим за наше будущее.

 

Источник

Больше материалов по теме

Самый печальный итог Совка
08.12 - 01:15 Блоги
Назарбаев вещает о колониальной политике России
Закопанный робот СССР
05.07 - 19:19 Блоги
Стокгольмский синдром Совка
Персы
07.02 - 11:15 Блоги
Блогер arguendi о визите делегации Ирана в РИСИ
10.08 - 16:11 При стрельбе в аэропорту Майами погибли 2 человека
21.12 - 22:18 Статьи и новости "Сегодня.Ру" за 21 декабря 2014 года
20.12 - 22:47 Статьи и новости за 20 декабря 2014 года
19.12 - 21:46 Все статьи и новости за 19 декабря 2014 года
18.12 - 23:35 Все статьи и новости Сегодня.Ру за 18 декабря
ПолитикаБольше материалов
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Санкции от Моськи
Александр Гончаров
Мудрость современного Китая
Константин Щемелинин
Сирия. Итоги войны 2016
Николай Севостьянов
Вложение в будущих русских
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Слово о русских
Алексей Сокольский
Тангалашка захватил школу
Александр Гончаров
Война против самих себя
Александр Гончаров
Помыслы глупца
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Незабытые солдаты империи
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
Александр Гончаров
Холопы бегут к панам
Сказывается исторический инстинкт
Вячеслав Тихвинцев
Что советскому хорошо
То русскому смерть
Отдел информации
ПроисшествияБольше материалов
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Руслан Устраханов
Наручники для Санта-Клауса
Александр Никишин
Роковая связь
Гибель посла РФ и катастрофа Ту-154 в районе Сочи
Константин Щемелинин
Под Сочи упал Ту-154 Минобороны
Список погибших пассажиров и членов экипажа военного лайнера
Отдел информации
БлогиЕще
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования