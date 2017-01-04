Путь Истины или психология раба

Важный пост. Важный для понимания того, в чем заключается смысл здравого русского антисоветизма сегодня.





Автор совершенно прав, когда указывает на причину засилья в медийном пространстве Пугачевых, Галкиных, Киркоровых, Стасов Михайловых - низкий культурный уровень. Но автор ошибается, когда обвиняет исключительно наши элиты, ведь проблема куда шире - ВСЁ русское общество страдает жутким бескультурием. Элиты - лишь верхушка айсберга.

Билеты на шоу "Уральские пельмени" стоят больших денег. И полные залы. Средний русский класс. Обычные русские люди. Не бомжи, не маргиналы. И молодые, и пожилые. Полный зал. Пришли культурно отдохнуть. Самые рейтинговые шоу на телевидении - интеллектуальный и нравственный шлак. Мединский что ли "Дом 2" смотрит?

Наше катастрофические бескультурие (в смысле - полная оторванность от своих культурных корней и традиций) - прямое следствие денационализации русской жизни и русской культуры в СССР. Отрицать это невозможно. Все нынешние процессы распада берут свое начало в нашем советском прошлом.

Но борюсь я не с ним, когда пишу свои антисоветские памфлеты. Я выступаю против советского настоящего и против советского будущего.

Кабы дело было лишь в том, что кто-то когда-то кого-то расстрелял неправосудно - не было бы и проблемы большой сегодня. Так ведь дело в другом совсем - в Совке головного мозга, пожалуй, большинства наших современных сограждан. И именно этот Совок мешает стране двигаться дальше. Мешает прямо сейчас. Он и есть главный тормоз сегодня.

Сто лет назад, запудрив народу голову идеей классовой борьбы, они устроили нам Гражданскую войну. Сегодня, ничтоже сумняшеся, люди вещают о верности и истинности идей марксизма-ленинизма и получают овации зала.

Я недавно наткнулся на текст советской патриотки про Советский Союз, собравшей тысячи лайков, ретвитов и репостов:

Можно обижаться сколько угодно, но это же психология раба в чистом виде. Только хозяин здесь обезличен. В данном качестве выступает Левиафан, государство. Которое и объявляется высшим носителем и гарантом Добра и Всеобщего Блага. Ну как можно не доверить такому решать за нас, несмышленых, когда нам спать, когда есть, когда гулять, правда же? Тысячи лайков и перепостов...

Борьба с Совком - это не борьба с памятниками и миражами прошлого. Это борьба с настоящим за наше будущее.