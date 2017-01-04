Главный берсеневский рекорд

1 января наступившего 2017 года община церкви свт. Николы на Берсеневке отметила свой 25-летний юбилей. Праздничный день выпал на воскресенье, была отслужена Литургия с благодарственной молитвой после сугубой ектеньи, после которой в теплой, братской, семейной обстановке за праздничной трапезой члены общины, ее ветераны, гости делились своими воспоминаниями, впечатлениями. Подводились итоги четвертьвековой жизни в общине; люди рассказывали о своем вкладе и своем опыте пребывания в ней.

Церковная община — это, по словам игумена Кирилла (Сахарова), настоятеля храма и основателя берсеневской общины, наиболее серьезная, наиболее перспективная форма общинной жизни, успешно существовавшая в допетровской Руси.

Объединяясь вокруг храма, люди чувствовали себя членами единой общности. Именно из народа, а не назначенный сверху, выдвигался кандидат в настоятели церкви, одобрялся народом и затем посвящался епископом. Это было нарушено в синодальный период, о чем много писали наши известные святители, обличая канцелярщину, бюрократический подход в церковной жизни, в результате чего была разрушена общинная модель.

Разобщенность русского народа в настоящее время очень велика. Она является серьезным негативным фактором, по сути, уничтожающим наш народ. Нарушены не только связи общественные, но и связи родственные: нет уже такого тесного круга семейного общения, как это наблюдается, например, у малых народов, представитель одного из которых в связи с этим сказал прямым текстом, что русские обречены.

Даже церковные люди, посещая не один год храм, часто не знают друг друга; их ничего не связывает и все ограничивается только совместным стоянием на Богослужении. В общине же есть не только молитва соборная, но и все многообразие жизни, все необходимое, что не противоречит заповедям, все, что в русле нашего благочестия.

Сейчас особенно актуально стоит вопрос возрождения церковной общины, сплоченности людей в единую общность. Иного пути нет, чтобы выжить нам в нынешних сложных условиях.

«Трудно сосредоточиться, чтобы охватить мысленным взором весь четвертьвековой путь нашей общины, - заметил о. Кирилл. - Нам досталось уникальное место в самом сердце Москвы, напротив храма Христа Спасителя. Большая территория в рамках старинной усадьбы, единственной в центральной части города. С 14 века здесь был мужской монастырь, а с середины 17-го века — приходской храм».

В 90-е годы прошлого века начался процесс передачи храмов Церкви. Храм свт. Николы на Берсеневке мог бы стать подворьем Оптиной пустыни, или монастыря г. Иваново, где духовник о. Амвросий (Юрасов) — разные были планы. В те годы как раз был образован Союз Православных братств, игумен Кирилл (Сахаров) был избран его председателем, что и явилось определяющим — при храме было решено разместить Центр СПБ. И это не случайно. Храм дораскольного периода, то есть построенный до Большого Московского Собора, который окончательно положил начало трагическому церковному расколу, через три века становится духовным центром церковно-общественной организации, призванной осуществлять идею единения.

Никольский храм — один из самых старинных и красивейших храмов в Москве. Центральный придел в честь Пресвятой Троицы, правый — преподобного Феодосия Великого (единственный алтарь, ему посвящённый, в Русской Церкви); левый придел — Никольский.

Ветераны вспоминали, с чего все начиналось, как молились сначала за воротами, у калитки; какие потом были сложности с прежним «хозяином», который занимал помещение храма — Институтом культурологии или культуры, как он тогда назывался. Все здание было разделено на кабинеты, в Никольском приделе работал ксерокс, в алтаре был туалет, актовый зал располагался в древней части храма.

Члены молодой берсеневской общины писали разные письма руководству и сотрудникам Института, ходили крестными ходами, служили молебны и мирянским чином и со священником. Вначале сотрудники Института скептически к этому относились, но когда одна группа молящихся сменяла другую, а особенно когда им сказали, что «покойники на подходе», то есть, их будут здесь отпевать, это сыграло свою роль: храм стали постепенно освобождать. Сначала это была древняя его часть, на чем Институт планировал ситуацию законсервировать, оставив себе все остальное, якобы храму никогда не принадлежавшее. В конце концов, община добилась полного освобождения храма.

Этот период вспоминается ветеранами как романтический; как поэтапно община добивалась своих целей, отвоевывая комнату за комнатой; как занимались благоустройством, ломали перекрытия, расширяли проемы. Место, где совершалась общинная трапеза, постоянно перемещалось: северный притвор («там была и кухня, и казначейская, и воскресная школа, а посередине стоял стол, где мы трапезничали»), трапезная часть, под храмом. «Вот перед храмом сейчас лужайка, а раньше там были камни, груды кирпичей. Дом причта был передан для репетиций балета».

Был тогда, в начале 90-х, особый подъем. На воскресных вечерних службах собиралось до сорока человек. Потом пришли и первые большие службы на Троицу, на Николу. Они проходили на парадном северном крыльце. Осенью 91-го года о. Кирилл был назначен настоятелем храма с оставлением в числе братии Данилова монастыря, а собственно учреждение общины произошло 1 января 1992 года — учредительное собрание проводил благочинный о. Владимир (Диваков), секретарь Патриарха.

Прихожане соборно обсуждали и формировали принципы общинного устроения, в котором личностные особенности человека, его дарования, таланты должны были органично сочетаться с общим устремлением общины. Неизбежно и естественно, что не все прихожане могут и желают быть членами общины. Кто-то замкнулся в себе, на генном уровне переняв страхование от своих предков, переживших репрессии, гонения. Многим достаточно просто прийти в храм, помолиться, исповедоваться, послушать проповедь, прежде всего, это касается людей семейных.

С первых дней начались моления по старому чину, потом несколько лет служили и по-старому и по-новому. О. Кирилл: «Переходный период был неизбежен, не могло быть все идеально изначально. Были и метания определенные, сомнения, искушения. В конце концов, мы пришли к той модели, которая сейчас, и много лет уже ее придерживаемся».

Ветераны вспоминают: «Как мы изучали Устав. О. Кирилл составил схемы вечерни, утрени, всех остальных служб — что за чем следует, стихеры на стиховне и т.д. Для нас это был темный лес. Вот идет служба. Батюшка через каждые 10 минут выходит к нам из алтаря, подсказывает. И сколько у него терпения, сколько любви к нам. Сначала службы были смешанными: и по-новому, и по старому чину. Решением общины, в конце концов, полностью перешли на Богослужение по древнему чину».

Надо сказать, что многих (и мирян, и духовенство) отпугивает концентрированность старообрядного Богослужения. Древний чин не позволяет несерьезного отношения к себе, не позволяет «сачковать». Новый обряд в этом плане, как заметил один из священников, довольно либеральный. Многие моменты, как, вроде бы в шутку, говорят некоторые современные священнослужители, — это вещи ненужные, во время них можно заняться своим делом, отправить, к примеру, кому-нибудь эсэмэс-ку.

Как сокрушенно заметила Надежда Еремина, ветеран общины, люди не знают красоты службы, не знают, например, как поются на всенощной кафизмы. Новый обряд, к сожалению, от людей это скрыл. Всенощная по старому обряду начинается с малой вечерни, павечерницы, и только потом — великая вечерня, утреня. Многие говорят о своей рассеянности на молитве. Откуда же будет собранность, как же тебе собраться, если ты опоздал на службу (которая по новому обряду и так сокращена максимально), если ты пришел к середине всенощной?!

Вспомнились слова одного священника, недолгое время служившего на Берсеневке, который, уходя, заявил, что община «затухает». На что хочется привести слова другого священника, богослова: «Берсеневка закончила накапливать потенциал. В начале всякого дела должна быть молитва, и она была, была на протяжении четверти века. Сейчас этот потенциал скопился, принес семена, они проросли, отцвели и дали возможность самих плодов. Теперь главное научиться эти плоды раздавать нуждающимся. Процесс становления закончился. 25 лет по канонам уже тот возраст, когда можно рукополагать в диаконы. В общине закончилось младенчество, и началось отрочество. Вот это духовное отрочество призывает каждого правильно распорядиться тем потенциалом, научиться делиться теми плодами, которые скопил отец Кирилл вместе с ветеранами общины на протяжении четверти века, и суметь противостоять вызовам современного мира».

Важно найти следы, тот опыт, который накопила Берсеневка, в людях. «И он есть, - заметил Владимир Саяпин, безсменный фотограф общины. - Я много езжу, много общаюсь со священниками, с верующими. Многие бывали на Берсеневке, знают о нашем настоятеле, читали его книги. Есть батюшки, которые после этого стали молиться по-старому. Вот эти следы».

Подавляющее большинство верующих и даже духовенство не имеют полноты информации о Церковном расколе 17-го века, его последствиях, а также о Поместном Соборе 1971-го года, на котором были отменены все клятвы на старый обряд и они по-прежнему недоверчиво относятся к древнему благочестию. Об этом говорил приехавший на празднование юбилея казак, который пять лет назад именно из-за своего невежества (как он сам отметил), из-за смущения двуперстным крестным знамением и некоторыми моментами службы, покинул общину, но, к счастью, за эти годы пополнил свой образовательный багаж в этом вопросе и изменил свое отношение, чего и пожелал всем, кто еще находится в неведении. Он поздравил общину с 25-летием и исполнил две патриотические песни. Запомнились такие слова: «Когда касается моей России взгляда, то для него сравнения не надо; к любой из древних подойди икон и посмотри на лики — это Он».

Также между выступлениями звучали песни лауреата русских и международных конкурсов Анны Сизовой: «Русь православная», «Богородице», «Святе Николае» и др. Строки песен отозвались в сердцах людей: «Русь православная, Святая Русь. Вера державная хранит нас пусть!»

Очень важное и объемное выступление почетного попечителя нашего храма Владимира Николаевича Осипова, ветерана патриотического движения, большого друга нашей общины, сопредседателя Союза Православных братств, прозвучало на вечере. Владимир Николаевич всегда был с нами в трудные моменты. Не раз озвучивал он в СМИ те сложности, угрозы и опасности, которые нависали над нами.

Владимир Николаевич, в частности, отметил, что берсеневская община — это «знаковая община в Москве, которая, что очень важно, является еще и вместилищем Союза Православных братств. В Церкви распространяется экуменизм, апостасия. Но мы стойко выступаем против этого. Община и СПБ стоят за возрождение нашей Великой Родины, за ее территориальную целостность. Три месяца назад было сделано очередное заявление по Курильским островам и, как мы знаем, наш Президент отказался от их передачи Японии, заявив об этом в последнем своем визите в Страну восходящего солнца. Но в то же время подписано соглашение о совместной хозяйственной деятельности, что можно расценивать как начало постепенной передачи островов Японии. Хочу напомнить исторический факт: когда наш мореплаватель на каком-то необитаемом острове воздвигнул русский флаг, а потом растерявшись, что сделал это самовольно, послал запрос Николаю I — что делать? Император ответил, что там, где вознесен русский флаг, он не должен быть снят».

Большой ошибкой считает Осипов продажу Аляски США: помимо того, что там оказались большие богатства, есть и еще более важная причина — Православная Земля должна принадлежать православному государству и не должно быть в этом вопросе никаких уступок.

Также Владимир Николаевич напомнил и о таком важнейшем и основополагающем аспекте: «Община храма Святителя Николы на Берсеневке все эти годы, всю четверть века не принимает инвентарный номер на храм. Это единственный храм в Москве, а может быть и в России. Я слышал, что где-то в Красноярском крае есть женский монастырь, который тоже не принимает номер. Других случаев я не знаю и не помню. Это огромная заслуга общины. При этом большой ущерб приходится нести, трудности, много препятствий возникает. Но община стоит твердо и номер на храм не принимает».

«15 лет назад, - продолжил Осипов, - на нашего старца Иоанна Крестьянкина было оказано давление, и он сказал, что принятие номера — это внешний признак, и он не означает отречение от Христа. И сейчас, когда люди приходят и отказываются от номеров и глобализационных документов, чиновники им говорят, что старец не был против. Но они не говорят, что когда в 2001-м году другому нашему старцу архимандриту Кириллу (Павлову), который вот уже 13 лет лежит после инсульта прикованный к постели, подсовывали на подпись итоговый документ Богословской комиссии, в котором подтверждалось то, что говорил о. Иоанн Крестьянкин, старец отказался это делать, сказал, что документы эти принимать не следует, что это безбожное дело. Слава Богу, сейчас позиция Патриарха в этом вопросе изменилась».

После выступления В.Н. Осипова о. Кирилл отметил важность того, что есть человек, который может оперативно отреагировать от лица Союза Православных братств на любую актуальную проблему современности и особенно на угрозу глобализации, которая нарастает и требует самого пристального нашего внимания: «Начало нового тысячелетия уготовало нам событие, которое затронуло каждого жителя государства Российского — это введение ИНН и ОГРН. Община твёрдо отказывается использовать номер вместо имени Святого, которое носит храм. Большим испытанием для общины явилась набирающая обороты антихристианская глобализация. В этом явлении мы сразу почувствовали большую угрозу и очень быстро заняли категорически отрицательную позицию. И вот уже несколько лет не спадает напряженность в связи с этим. Божией милостию мы пока хранимы. В отношении будущего — хотелось бы, чтобы, сохранилась община с богослужебным чином по старому обряду; чтобы наша Берсеневка стала бы серьезным очагом, консолидирующим усилия людей, ревнующих о чистоте Православия, противодействующих антихристианскому глобализму и активно действующих на патриотическом поле».

Виктор Васильевич Губанов — ветеран общины, стоявший у ее истоков; старший ризничий, он активно, безкорыстно и очень плодотворно на этом участке много лет несет нагрузку. Он рассмешил всех, вспомнив, как после первой исповеди был смущен тем, что о. Кирилл достал тетрадочку, и стал записывать его имя, еще что-то: «Вот-те на! Взял на карандаш!»: «Очень приятно видеть всех кто был в общине, есть в общине, будет в общине. К сожалению, мало лиц осталось, которые тогда были, но они есть. Мы радуемся встречам, радуемся, что еще пока живы, что при храме, что молимся. Без общины довольно сложно, какая бы она не была. Есть семья, а есть община. Друзья были, друзья уходят. Община остается. Община нас объединяет. И даже если кто-то ушел, он все равно интересуется, как там община, как отец Кирилл. Сколько бы община не обновлялась, сколько бы она не существовала: 25 лет, 50 или 75 — Одному Богу известно — заложенное здесь — это основа, важный момент в дальнейшем пути. 25 лет — это большая веха. Это очень важно — каждый должен нести свою функцию, быть колесиком, винтиком в большом механизме, думать не только о глобальных проблемах, но прежде всего выполнять порученное дело».

Виктор Васильевич отметил и еще такую важную вещь для здоровой жизни любой общины: надо уходить от категоричности: «Категоричность никогда не была приветствуема Богом. Христос всех прощал, а о человеке, который не ходил за Ним, но исцелял, сказал апостолам: «Кто не против нас, тот с нами». Я благодарю общину, тех людей, которые любят общину, любят друг друга и стараются уходить от категоричности, стараются любить друг друга — это превыше всего».

Супруги Малюковы с юмором рассказали о своем послушании: «Много потрудились по линии православной тюремной миссии. Отвечали на письма заключенных, ходили по тюрьмам; в Матросской тишине шли по коридору, заглядывали в каждую камеру в окошко и спрашивали: «Православные есть?» и передавали им иконки, просфоры. А там дышать невозможно — по нескольку человек в камере, как они там живут?! Устраивали концерты. Как-то «спасали» вышедшего из тюрьмы рецидивиста, у которого было несколько убийств. Он, по благословению отца Кирилла, жил у нас в квартире. Возились-возились мы с ним, в конце концов, он что-то у нас грабанул — взыграло в нём худшее, и он так поступил…» Сейчас супруги находятся на очень ответственном участке — помогают восстанавливать разрушенные храмы в глубинке, молятся там.

Это тоже одно из направлений деятельности общины — наши труды и во вне, в разных регионах России.

Еще воспоминания. Супруги Орловы, Наталья: «Каждое послушание, которое мне давал о. Кирилл за 20 лет, было для меня значимо, каждое послушание я воспринимала с радостью. Несколько лет я просто молилась на месте разрушенного храма. Потом батюшка сказал найти все места разрушенных храмов района и поставить там поклонные кресты». Муж Натальи, Виктор так рассказывает об этом периоде: «Я был неверующий, я просто приблудился к этому храму. Там привезти, тут установить. Вот Наталья получила благословение восстанавливать храм. А кто его восстанавливал-то? Или задание установить поклонный крест. А кто эти кресты на себе возил? Кто их устанавливал? Так вот я и приблудился. И так вот, потихоньку стал прирастать-прирастать...

Когда мы приезжали в глубинку, жители думали, что приехал ансамбль — женщины были в русских сарафанах и платками под булавку, мужчины — в рубашках под поясок. Ну, наверное, сейчас петь, танцевать будут. А мы — молиться. Благочинный одной из областей полюбил о. Кирилла, он называл его «лампадничек», говорил нам: «Он у вас лампадничек, лампадки зажигает во всех деревенских храмах».

Томаз Ильич Джандиери, почетный попечитель храма, от Общества русско-грузинской дружбы «Дзалиса» наградил о. Кирилла орденом святой Нины 3-й степени с такими словами: «Говорят, что подвижников нет, а я думаю, что подвижники были, есть и будут. И отец Кирилл — один из таких подвижников».

Кривошей Лариса, член общины, приезжает на службы из Петербурга: «Берсеневка и о. Кирилл ассоциируются для меня с образом атлантов в Петродворце. Мы все здесь привыкли к каноническим службам, хорошим каноническим иконам, знаменному пению; Византия, Древняя Русь — для нас это нормально, это обычно. А это необычно, это настолько уникально, и огромное множество людей не знают об этом, ориентируясь на сокращенные службы, живописные иконы и партесное пение».

Вспомнили ушедших: первого старосту храма Александра, Марию Яковлевну, Анну Андреевну, второго старосту Владимира Никаноровича Кузнецова. Виктора Николаевича Наливкина — жертвенник, выполненный его руками, до сих пор стоит в Троицком алтаре. Чистый образ Татьяны Косолаповой, иконописицы, которая оставила после себя светлую память: иконы, роспись трапезной, Никольского придела, фрески на храме. Анна Тихоновна — наша просфорница, Владимир Афонин… Вечная им память и Царствие Небесное!

Все выступавшие отдавали должное основателю общины, личности, с которой, собственно, все и началось. Все отметили те труды, которые он приложил, чтобы создать общину, создать из ничего.

- Очень много сделали, образовалась хорошая, дружная община. Многое было нами сделано впервые. Мы первые, например, служили молебен на начало учебного года — таких молебнов ещё никто не служил в конце 80-х годов. И в том, что сейчас на «Христос воскресе!» отвечают все, а не 2-3 человека, как 25 лет назад, - в этом тоже большая заслуга общины.

- Двадцатипятилетие общины — это, прежде всего, праздник тех, кто собрал вокруг себя не просто людей, а единомышленников, которые могут вдохновить, придать силы, направить в нужное русло энергию других людей на что-то прекрасное, на восстановление храмов.

- Если сказать человеку с улицы об общине, он не поверит, что такое может существовать в наше время. Я видела что-то подобное в Каннах, там тоже по воскресеньям после молитвы люди собираются на улице, каждый приносит с собой что-то покушать. Но это не совсем то, там всё-таки это разрозненно, а здесь семья.

Подводя итоги юбилейного вечера, посвященного 25-летию общины, о. Кирилл сказал следующее: «Рассыпаются партии, разваливаются другие формы общности людей. Церковная община в этом плане более «крепкий орешек», потому что у нее более крепкое основание в виде совместной молитвы. Без этого цементирующего стержня, объединяющего людей, невозможно создать крепкую настоящую общину.

Сегодня мы побили все берсеневские рекорды по времени проведения подобных мероприятий — более пяти часов. Действительно, событие очень большое и каждому было что сказать. То, что мы так долго общались, работает на позитив, так как всегда очень важно подводить итоги, всегда очень важно поговорить по душам, это мобилизует на дальнейшие труды и дает импульс. Вспоминали ушедших — это святое дело.

Для новеньких, вновь пришедших в общину, была уникальная возможность послушать ветеранов, лучше представить себе не только наш путь, но и услышать о каких-то персоналиях. О многих ветеранах и членах общины можно сказать словами Маяковского: «Гвозди бы делать из этих людей — крепче бы не было в мире гвоздей».

Можно, к сожалению, отметить немало тех моментов, которые мы не смогли за 25 лет достичь. Например, следующая проблема, которая не была решена: у нас не сформировался штат духовенства — минимум три священника должно бы быть, включая настоятеля, и один диакон. Этого, к сожалению, у нас нет. Думаю, что можно еще пару десятков проблем обозначить.

25 лет — серьезная веха. Есть что отмечать, есть чему радоваться и есть, конечно, о чём печалиться. Хорошо, что в наших рядах есть такие люди, которые регулярно приходят на богослужения, причащаются и всегда готовы подставить плечо.

Благодарность всем за понесенные труды. Впереди еще много задач. Да поможет нам всем Господь молитвами покровителей нашего храма святителя Николы Чудотворца, преподобного Феодосия Великого и всех святых».

Андреева Анна,

руководитель Издательского отдела церкви свт. Николы на Берсеневке