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Когда стыдно за иерархов

Егор Друм
04.01.2017 - 00:25
Когда стыдно за иерархов

МИД России в лице посла РФ в Минске от трех задержанных властями Белоруссии прорусских журналистов отрекся. Захарова тоже.

А вот теперь в дело вступили и люди патриарха Кирилла. Назначенный им Экзарх Белоруссии митрополит Павел также высказал свою полную покорность генеральной линии власти РБ, только еще радикальнее: "вы знаете, то, что в декабре у нас произошло — задержание трех корреспондентов. Но ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть".

Если кратко: повторяется украинский сценарий, где подавление русских движений проходило при попустительстве посольства РФ и при активном использовании для осуждения прорусских организаций структур канонической Церкви в лице болящего митрополита Сабодана и его фаворита Драбинко. Потом люди в РФ долго удивлялись, почему русские движения Украины не могут победить майдан и хунту (за которыми стояло НАТО и местные олигархи), хотя после того, как из-под русских сил там были выбиты все опоры, надо удивляться тому, что сопротивление вообще было...

Нет, у задержанных в Минске русских патриотов были, конечно, и некоторые спорные высказывания, с которыми я, например, не согласен. Однако митрополит Павел дивным образом умалчивает о том, насколько дико ксенофобские высказывания позволяет себе прозападная белорусская оппозиция о Русском мире. Но представителей белорусских национал-либерманов никто теперь не арестовывает "за разжигание", и "князья Церкви" об этом предпочитают умалчивать...

Причем митрополит даже не думает о том, что его речи усугубляют положение заключенных. А, например, у воцерковленного православного публициста Шиптенко, находящегося в тюрьме, трое маленьких детей. И много ли после такой расправы найдется смелых людей, которые займут публично русские позиции в Белоруссии? Теперь осуждение митрополитом Русской Православной Церкви Павлом арестованных русских патриотов (над которыми и суда-то не было еще!) с восторгом цитирует русофобская прозападная оппозиция.

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