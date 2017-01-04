Качели 2017-го

Самый, пожалуй, известный российский военкор Дмитрий Стешин, побывавший практически во всех «горячих точках» мира, поделился своим видением того, что «год пришедший нам готовит».

Я тут вижу в последние дни все как-то расслабились после трагедии с ТУ-154 и решили, что качели пошли в обратную сторону. Ничего подобного. Попробую написать новогодний пост из серии «доллар будет по 100, сохраните этот твит».

Трамп

Все иллюзии по поводу нового президента рассеются к Красной горке. Трамп действительно сосредоточится на внутренних проблемах США, при этом внешняя экспансивная политика ничуть не изменится.

Американцы не любят менять схемы, которые работают. Как запустили «первую оранжевую» (я даже не могу уже вспомнить — в какой стране), так и не могут остановиться — и на Ливию ее натянули, и на Египет, и на Сирию, про Неньку молчу-молчу. Так что вполне возможно, что нас ждут сюрпризы. В Казахстане, например.

По всем остальным векторам взаимодействия РФ-США, нам будут ссать на ботинки, правда, при этом жать руку и заглядывать в глаза — «при Обаме такого не было». Так что ждите и наращивание контингентов в Трибалтийских Вымиратах, и поставки свежего печенья в (на) Украину. И новые экономические санкции. При этом нас будут притравливать на Китай, а Китай на нас. Потому что тотальная война китайцев с русскими — самый сладкий сон Госдепа. Который будет зорко следить, чтобы никто не применял атомное оружие (экология!) и людей с обеих сторон погибло как можно больше.

Европа

По Шпенглеру. Никаких Лепенов и Вагенкнехтов там даже близко не будет в «реал-политик», ибо, как писал Пелевин, «там колючая проволока в три ряда и пулеметы». За этим зорко следят англосаксы. Никто не даст реально почистить Европу от ваххабитов и пан-исламизма, будут изображать борьбу и завозить новых мигрантов. Местным-коренным — толерантность и терпение. Мигрантов, кстати, прибавится, судя по событиям на Ближнем Востоке, где ИГИЛ попал-таки между молотом и наковальней.

Ближний Восток

Поймите, у Западной коалиции нет задачи освободить Мосул и победить ИГИЛ. У них есть задача сделать как можно больше головной боли Сирии и стоящей за ней России. Поэтому «штурм басмачами водокачки» там будет идти бесконечно. Сирия-Россия все-таки возьмут и Ракку, и Идлиб, русский медведь может из камня повидло выдавить. Тем более сделана ставка не на оперативные военные успехи с освобождением площадей, а полную реорганизацию и перевоспитание сирийской армии. Так как присутствие России на БВ страшно не нравится почти всему «цивилизованному миру», нам стоит ждать множества гадостей, которые способны «отвлечь» и «переключить интерес».

Первая головная

Наши маленькие воображаемые друзья, с которыми, как я вангую, решили разобраться по «грузинскому сценарию», а потом заслушать их «мирные инициативы и предложения». Будет пролита большая кровь — наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы.

Вторая головная

Так как ИГИЛ неиллюзорно схлопывается, и уже всем понятно, что «Халифат» не состоялся, бородатые не теряют присутствия духа, у них есть план «Б». Инфильтрация в проблемные регионы. Предполагаю, что в Россию сможет просочиться немало этих товарищей — через третьи страны и третьи страны «третьего мира». Знаете, как бывает, когда в горсти сжимаешь полусдутый, вялый воздушный шарик — он начинает вылезать между пальцами такими звонкими, упругими пузырями.

Мне очень не понравилась история из Троицка с обезоруженными, убитыми и ранеными бойцами Нацгвардии. Не понравилось, как трусливо помалкивают про это власти — никаких подробностей. Зато сразу же поспешили сообщить, что стрелявшего звали Валерий Сазонов. Потом новость убрали. Всем и так все ясно — идет интеграция в российское общество. Ну, помалкивайте дальше. Когда активизируются одновременно десятки джамаатов с сотнями «одноразовых» бойцов — тогда, конечно, все заговорят, но будет поздно. А пока нужно больше мечетей открывать — ваххабитов уже своих имамов сажать некуда. В Крыму — в первую очередь, самую большую на континенте, и чтобы там турки обязательно шныряли, через одного, а то без бандеровцев жить как-то скучно всем стало.

Третья головная

Тихий и ползучий сепаратизм регионов. У нас же нет в стране до сих пор «государствообразующей нации», поэтому получите великие народы малых размеров и их парад суверенитетов. В списке все те же народы и «республики»,и период их инкубации примерно равен украинскому нацбилдингу — 25 лет: Саха, Башкорстан, Татарстан, далее по списку. На государственном уровне им даже возразить нечего — можно только шикать.

«Пятая колонка»

Все больше напоминает морковку в супе — съедобной ценности никакой, но бульон украшает. Тенденция продолжится. Будем Навального в президенты выбирать так, чтобы дурость каждого проголосовавшего за него была каждому видна.

Экономика

А вот с экономикой все будет по-честному. Сколько заработали — столько получили. Молюсь на 60 рублевый доллар, рухнувшую нефть и санкции. Кстати, в этом году Россия впервые за свою историю экспортировала сахар. Даже в легендарном 1913 такого не было! Для меня лично — это важный знак. Промышленность изготовила несколько уже вменяемых отечественных автомобилей, не говоря уже о том, что за какой авто-бренд не возьмешься, почти все делают в РФ свои машины — красят, коврики вкладывают, двигатели собирают. «Нипадохли», чего и вам желаю в следующем году.