Украина: война после войны

Что ждёт Украину после войны? Беспросветно глуп тот украинский наци-патриот, который думает, будто после замирения Донбасса в незалежной запануе (воцарится) мир и согласие.

Если бы война сегодня закончилась, уже назавтра сотни, а потом тысячи национально озабоченных персонажей, оскотинившихся в грязных окопах от русофобской пропаганды, поперлись бы с передовой в тыл: в Киев, Полтаву, Винницу, Житомир. С собой они бы принесли свои кургузые понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое патриотизм и что такое зрада (предательство).

Ощущение своей богоизбранности, чувство принадлежности к некоей белой кости прочно засело у них в головах, благодаря топорной работе украинских СМИ, сделавших из мерзавцев патриотическую икону.

Учитывая количество оружия на руках у населения, все это вылилось бы в целую волну кровавых преступлений, совершаемых вчерашними "героями". Потому что многие из них - это бездарности, не способные себя прокормить в условиях мира. Они не способны влиться в нормальную жизнь потому, что были в ней неудачниками. На верх жизненной волны их подняла война. Но любая война рано или поздно закончится. И тогда...

"В Сербии у населения столько оружия, сколько нет ни в одной европейской стране", - сообщает "Немецкая волна". Это последствия югославских войн 1990-х, которые до сих пор, через два десятка лет, влияют на уровень преступности в стране. В 70 случаях из 100 при бытовых конфликтах и совершении преступлений используется нелегальное оружие.

Замените слово "Сербия" на слово "Украина", и вы узнаете, что будет творится на Украине через двадцать лет после окончания войны. Только на Украине будет ещё хуже, потому что в Сербии не ставили массово под ружьё неонацистов и уголовников, не создавали из них отдельных подразделений и т.п.

Сербский эксперт Предраг Петрович пессимистично ответил журналистам "Немецкой волны", что уже слишком поздно пытаться взять под контроль огромный чёрный рынок оружия и, вообще, все оружие у населения, как таковое (наградное, ворованное, случайно найденное и т.д.). Ружьё уже висит на стене, и уже стреляет.

Залпы "евромайдана" будут убивать украинцев и через пять, и через десять лет после окончания войны в Донбассе.

Напомню, первыми штурмовать воинские части и захватывать оружейные комнаты начали "евро-боевики" на Западной Украине в феврале 2014 г. То есть, все началось с самого украинистого региона Украины: он явил нам весь свой записной укро-патриотизм во всей красе. Тогда в руки путчистов попали автоматы и гранаты. Потом были штурмы прокуратуры и СБУ в других городах.

"Умный живёт сколько хочет, дурак - сколько может". Эта фраза Шопенгауэра приходит на ум, когда начинаешь размышлять о политической судьбе самостийной Украины. Кто мешал ей жить в мире и согласии с окружающими и с самой собой? Для чего надо было с дикой злобой смотреть на своих соседей, обвиняя их во всех своих грехах? Зачем надо было вскармливать неофашистскую поросль, ждать достижения этой порослью половой зрелости, при незрелости мозгов, и давать этой поросли в руки оружие и полномочия его применения?

Украина могла бы жить, сколько хотела. Но это мы об умной Украина. Другая, противоположная ей Украина, проживёт, сколько сможет. И сама наложит на себя руки. Прежней Украины уже не будет.