Беднейшая страна Европы

Украинская экономика: добро пожаловать в замкнутый круг

Главными тенденциями в уходящем году стала макроэкономическая стабилизация и углубление сырьевого уклона развития страны.

Коммунальная инфляция «съест» наметившийся рост

После двухлетнего обвала украинская экономика стабилизировалась и начала подавать первые признаки оживления. За январь-октябрь ВВП Украины увеличился на 1,2% и по итогам года, скорее всего, будет зафиксирован рост экономики в районе 1%. Быстрее всего возобновлялись строительная отрасль (+13,7%), внутренняя торговля (+4,6%) и сельское хозяйство (+2,8%), тогда как финансовая деятельность, страхование, образование, медицина, наоборот, падали. В основном оживление связано с эффектом низкой базы и повышением мировых цен на основные украинские экспортные товары (железную руду, черные металлы, зерно и подсолнечное масло).

За 10 месяцев индекс цен в Украине достиг уровня 12,4%, что значительно меньше, чем в 2014 году (24,9%) и 2015-м (43,3%), но выше, чем в среднем по региону. Рост произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду и отопление (+54,3%), газ (+42%) и электроэнергию (+60%), а также скачков цен на некоторые продукты питания. Коммунальная инфляция влияет не только на расходы населения, но и повышает себестоимость производимой в стране продукции, что напрямую отражается на рентабельности предприятий и толкает вверх розничные цены на все украинские товары. Как следствие, часть производителей вынуждено приостанавливать работу, что приводит к временному дефициту на товарном рынке и к краткосрочным скачкам цен. Например, в октябре по такой схеме подорожали яйца (+50,9%).

Реальная заработная плата с января по сентябрь выросла на 9,1%, но учитывая удорожание услуг ЖКХ, и по итогам года реальные доходы жителей Украины, скорее всего, останутся на прошлогоднем уровне. Коммунальная инфляция притормозит и наметившееся оживление оптовой торговли (+5,7% за январь-октябрь).

Впрочем, даже когда покупательная способность населения вырастет, воспользоваться этим украинскому товаропроизводителю будет сложно. С 2014 года на внутреннем рынке страны стала расти доля импортной продукции, а после начала работы зоны свободной торговли с ЕС тенденция только усугубилась. Из общего объема внутреннего оптового товарооборота в 2014 году 48,2% приходилось на импортные товары, в 2015-м – 53,1%, а в первом полугодии 2016-го – уже 54,7%.

Плоды геополитического разворота

В 2016 году украинские товаропроизводители продолжили терять и внешние рынки. Даже в условиях роста мировых цен традиционные «украинские» товары, в январе-октябре общий экспорт (-8,8%) падал быстрее, чем импорт (-2%). Торговля услугами за январь-сентябрь тоже продолжила снижаться, но здесь ситуация обратная, импорт (-7,9%) сокращался быстрее экспорта (-3%). Общее торговое сальдо ухудшилось. Главное падение товарооборота ожидаемо пришлось на Россию (-34,7%), тогда как торговля с Европейским союзом, наоборот, немного выросла (+5,3%).

Сохранение высокого уровня импорта при низкой покупательной способности населения связано с увеличением доли «западных» комплектующих в украинской продукции, что хорошо видно по росту т.н. «промежуточного импорта» и, как итог, общему увеличению закупок из стран Евросоюза (+8,6%). Украинский экспорт в ЕС ограничен квотированием и европейскими техническими регламентами, потому состоит в основном из сырьевых товаров и полуфабрикатов, которые легче всего сертифицировать.

ЗСТ с Евросоюзом не препятствует Брюсселю периодически накладывать ограничения на ввоз отдельных видов украинской продукции. К примеру, 6 декабря в связи со вспышкой птичьего гриппа в Херсонской области Брюссель ввел полный запрет на импорт мяса птицы и продуктов из него со всей территории Украины.

Переориентации украинских товаропроизводителей с российского на европейский рынок не произошло, потому изменение географии продаж неизбежно повлекло за собой серьезные сдвиги во внутренней структуре украинского экспорта. Если в 2013 году приток валюты в страну почти в равной мере обеспечивали аграрии, металлурги и промышленники, то сейчас почти половина всей экспортной выручки приходиться на сельское хозяйство, высокотехнологичная промышленность отмирает, уступая место производству полуфабрикатов, элементарной сборке иностранных комплектующих и производству примитивных деталей.

Впервые с 2013 года стали расти иностранные инвестиции в украинский акционерный капитал. За январь-октябрь они увеличились на $1,78 млрд, а чистый инвестиционный приток валюты в страну составил $3,4 млрд. Связано это не с улучшением условий для бизнеса внутри Украины, а с требованием НБУ докапитализировать банки. Главным инвестором в украинскую экономику поневоле стала Россия, вложив за 2016 год в свои дочерние банки рекордные $3,7 млрд, без которых чистый приток инвестиций в Украину оставался бы в глубоком «минусе».

Обустроится на дне

Можно констатировать, что в 2016 году украинская экономика остановила падение, достигла локального дна и законсервировала свое положение. Не смотря на незначительный рост макроэкономических показателей, Украина остается беднейшей страной Европы, опережая по ВВП на душу населения лишь Молдову и предпосылок для улучшения ситуации пока нет.

Третий год Киев перестраивает экономику, последовательно демонтируя собственную крупную индустрию, которая связывала Украину с Россией. Таким способом власти не только сбрасывают «кооперационные оковы», уничтожают бизнес, готовый лоббировать альтернативный политический курс, но и меняют социальный портрет граждан на юго-востоке страны, заставляя пророссийский электорат на заводах-гигантах либо мигрировать, либо искать иной род занятий.

В транзитном отношении 2016 год стал временем четкого отказа Москвы от услуг Украины. Разорвано соглашение об эксплуатации двух магистральных нефтепроводов, продолжает резко сокращаться транзит российских грузов через украинские порты. Ситуацию пока выправляет лишь увеличение (+19,7%) в январе-октябре прокачки через украинскую ГТС российского газа, но тенденция такова, что с 2019 года Украина с точки зрения РФ сохранит статус транзитной страны только по отношению к Молдове. Это чревато потерями для украинского бюджета и падением деловой активности внутри страны.

В уходящем году Брюссель показал, что намерен тщательно дозировать не только экспорт в Евросоюз украинских товаров, но и рабочей силы. Ожидаемого смягчение визового режима для украинских граждан так и не произошло. Киев фактически самоустранился от комплексной работы с европейскими стандартами, необходимой для полноценного использования ЗСТ с ЕС в собственных интересах, как это ранее сделала Турция, и ожидаемо так и не нашел «брешей» в европейских рынках. Перспективными направлениями экспорта в ЕС остаются продажа сырья и полуфабрикатов (кабелей) или работа по давальческим схемам, когда на территории страны происходит сборка отдельных комплектующих для европейской продукции.

Вместо кропотливой работы по внедрению европейских стандартов власти сосредоточились на стимулировании трудовой миграции, которая позволяет благодаря частным валютным переводам удерживать курс гривны на приемлемом уровне. За счет денег «заробитчан» на валютном рынке формируется небольшой валютный излишек, который выкупает НБУ и использует для выполнения своих обязательств перед внешними кредиторами. Решая таким нехитрым способом тактические задачи, Киев углубляет существующую демографическую катастрофу Украины, но при существующем соотношении риска и доходности привлечь валютных инвесторов в страну практически не возможно.

Единственной надеждой Киева остается оживление сырьевых рынков, но, поскольку Украина традиционно дефицитное государство по углеводородам (нефть, газ) и продуктам их переработки (мазут, бензин, СУГ), а с недавнего времени и по углю, рост мировых цен на сырьевые товары имеет и обратную сторону. В условиях открытой экономики он не только увеличивает ВВП, но и разгоняет инфляцию внутри страны, в результате чего растет импорт, а не сырьевые отрасли отмирают, не выдерживая конкуренции.

Еще одним итогом экономической деградации стала тяжелая ситуация с государственными финансами. На октябрь дефицит государственного бюджета Украины превысил 60 млрд грн (11,5%). При отсутствии валютных резервов финансировать плановую «дыру» в бюджете на 83,7 млрд. грн. ($3,2 млрд.) на конец года можно только за счет наращивания внешнего долга, который уже сейчас значительно превышает 100% ВВП. Только на его обслуживание Украина вынуждена тратить около 12% своего бюджета, еще 12% приходиться на военные расходы и 28% на покрытие дефицита пенсионного фонда.

При нынешней модели развития Украина будет вынуждена радикально сократить государственные расходы, но пока оттягивает этот момент, перекладывая это решение на будущие периоды. В результате уже сегодня государство с трудом может оплачивать даже свои первоочередные нужды, не говоря уже о каком-то экономическом развитии и вложениях в человеческий капитал (образование, медицина).

По материалам РИСИ