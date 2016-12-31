«Бацька» против креста?

Власти РБ намерены присоединиться к травле христиан под предлогом реализации принципа политкорректности. СМИ сообщают, что Минздрав Белоруссии подготовил проект постановления об утверждении норм медицинской этики, содержащий откровенно дискриминационные стандарты в отношении христиан. Министерство на своей странице в интернете представило проект постановления «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии». В п.7 документа содержится формулировка о недопущении «явной демонстрации своей религиозной принадлежности и открытое ношение религиозных знаков и символов», распространяющееся на нательные кресты христиан.

Напомним, что христианское вероучение предписывает своим последователям открытое исповедание своей религии (которое, в том числе, и включает, ношение нательных крестов), даже когда это может угрожать преследованиями или смертью.

Запрет на ношение или использование христианских символов повсеместно внедряется в странах Западной Европы под предлогом защиты религиозных чувств лиц нехристианского исповедания и атеистов. Причем, под запрет попадают не только кресты (которые, например, заменили на каретах Скорой помощи на «нейтральные» голубые «снежинки»), но и рождественские ели и само празднование Рождества и Воскресения Господа.

В последнее время руководство РБ, пытаясь шантажировать Россию, подчеркнуто демонстрирует намерение расширять и углублять свои контакты с Западом. И, похоже, что это сотрудничество начинает распространяться не только на экономические и политические вопросы, но и на духовные сферы.

«Православный атеист» Лукашенко (так он сам охарактеризовал свои религиозные представления) последнее время ведет себя не слишком дружественно в отношении Белорусской Православной Церкви Московской Патриархии, которую, он склонен рассматривать как инструмент влияния Москвы на население РБ.

Именно поэтому, еще в 2010 году Лукашенко пытался договориться с Константинопольским патриархом Варфоломеем о создании автокефальной Белорусской церкви. С момента начала боевых действий в Донбассе эта тема усиленно муссируется практически во всех государственных СМИ РБ, причем, с упором на то, что УПЦ МП якобы стала «рассадником сепаратизма и промосковских имперских устремлений».

Особой критике подвергаются детские патриотические клубы, действующие во многих приходах, в которых из белорусских детей якобы готовят «боевиков для Российской Империи».

В контексте всего этого, инициатива минздрава РБ не выглядит случайной.

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел обратился к министру здравоохранения с просьбой пересмотреть проект постановления об утверждении норм медицинской этики, запрещающий медперсоналу демонстрировать свою религиозную принадлежность, в частности, носить нательные кресты.

«Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве», -говорится в письме митрополита, опубликованном на сайте Белорусской православной церкви.

Остается только гадать, захотят ли услышать республиканские власти призыв митрополита.