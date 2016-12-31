Мудрость современного Китая

Китай с точки зрения китайцев — это Поднебесная империя, то есть «все, что есть под небесами»; и претензии на мировое господство у Китая вполне оправданы: до конца XIX века в Китае была самая большая экономика в мире, а по численности населения Китай с древних времен и до сегодняшнего дня является самой густонаселенной страной. Об этом китайском восприятии мира часто забывают на Западе, находящимся на пике своей мощи и наслаждающимся плодами мирового господства.

В 1949 году образовалась Китайская Народная Республика. Попытки наладить хозяйство в 1950-1970-х годах были не очень успешны, так как население не удалось полностью обеспечить продовольствием. В 1978 году в Китае провозгласили курс на рыночную экономику, но при этом внешняя политика страны стала пассивной.

Китай стал развиваться, постепенно увеличивая размеры своей экономики, но при этом внешняя политика так и оставалась пассивной: например, при голосованиях в СБ ООН Китай обычно оставался нейтральным. В 2000-е годы всем стала ясна интересная система: Китай активно развивался экономически, захватывая все новые и новые рынки сбыта, но при этом фактически не участвовал в мировой политической жизни. Такая политика, проводимая с 1978 года, позволила стране сэкономить огромные средства активной на внешней политике и вложить их внутри страны.

Кто опасался тогда Китая? Никто. Все воспринимали Китай как одну большую фабрику «по производству всего».

Такое положение дел позволило Китаю нарастить мощь своей экономики до колоссальных величин — в настоящее время, Китай и США делят 1 и 2 места по размеру ВВП в мире! При этом внешняя политика Китая все так же пассивная, как думают все — или уже нет?

Считается, что с приходом к власти Президента США Трампа, Китай вынужден будет проводить более активную защитную внешнюю политику, отбиваясь от нападок США; но Китай уже давно основал базу в Джибути, начал строить собственный авианосный флот, а также приобрел могучего военного союзника — Россию. Как видно, Китай готовится к возвращению к активной внешней политике, но пока что сознательно ее не проводит.

Даже если будет торговая конфронтация между США и Китаем, то США войдут в нее с долгом $20 трлн., а Китай войдет с резервами в $3 трлн., плюс к этому именно Народный Банк Китая фактически контролирует свой юань, а не МВФ или ФРС США.

Мудрость политики заключена в том, что Китай сначала стал великим внутри себя, а теперь постепенно становится великим и для внешнего мира. Китай отныне — это уже не фабрика дешевых вещей, но также и страна, которая захватывает лидирующие позиции в науке и промышленной робототехнике. Такой пример: если раньше Китай только собирал мобильные телефоны и смартфоны для ведущих торговых марок мира, то теперь есть несколько прекрасных, более дешевых, чисто китайских аналогов.

Вообще, расчетам экспертов, в 2030-2040 годах Китай станет номером один в мире фактически во всем, что связано с наукой и производством.

Кто сейчас опасается Китая? США начинают опасаться. А США — это единственная сверхдержава мира!

В беге бывает такая ситуация, когда лидирующий бегун мчится вперед, не вида никого позади себя, а сзади постепенно выдвигается тот, кто обгонит несостоявшегося чемпиона, неожиданно выбежав из-за его спины. Похоже, так действует Китай: и сейчас мы наблюдаем борьбу на финишной прямой, по результатам которой тот, кто лидировал со второй половины XX века (США), уступит свое первое место новому чемпиону (Китаю). И мир вернется к своему естественному состоянию: Китай — это номер один в мире, причем Китаю, как и раньше, будут интересны в первую очередь китайцы, а не весь остальной мир.

Итак, нас ожидает финал красивой и захватывающей игры за право быть номером один в мире!