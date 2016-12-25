Помыслы глупца

Говорят, чтобы идти в будущее, надо отказаться от прошлого. Но перед будущим лежит пропасть настоящего. Избавишься от прошлого — избавишься от моста над пропастью.

Алехандро Альфареро. Глубина высоты

Любить дальних проще, чем ближних. Вы же не пьете с ними кофе по утрам...

Глубина высоты

XXI век так похож на XIX-й. Достаточно переставить палочку.

Глубина высоты

Учение о происхождении человека Чарлза Роберта Дарвина — не наука, но догмат типичной религиозной зоофилии. А естественный отбор лучше всего проявляет себя в схватке ополоумевших наркоманов за "дозу".

Философия Тумана

Жизнь слишком печальна, чтобы забыть о Боге. Жизнь слишком радостна, чтобы забыть о Нем!

Философия Тумана

В европейских школах педагоги учат детей надевать презерватив на банан. Жаль, что родители этих педагогов (в свое время) не использовали презервативы по прямому назначению.

Философия Тумана

Сейчас происходит прощание человека с человеком. Кто прощается? Мы. Каждый из нас...

Философия Тумана

Цивилизация XXI века — сон разума, очеловечивание чудовищ и развоплощение рода людского.

Философия Тумана

Ко Христу идут поодиночке, а убегают от Бога только толпой... В толпе, как и в стае — все волки серы.

Философия Стаи

В современной политике нет партий, но лишь стаи, грызущиеся за труп, не ими загнанного и убитого быка.

Философия Стаи

Нравственный поиск без Бога — это скачка на черной лошади по ухабистой дороге в безлунную ночь. А у всадника еще и повязка на глазах...

Философия Тумана

Вкусные кусочки недоедены.... Вожаки не велели... Ноя стая не поняла и не приняла. А дальше был Потоп...

Философия Стаи

Не столь важно направление в музыке, важно направление души.

Философия Тумана

Не люблю ни Альенде, ни Пиночета. Была грызня за место вожака стаи. Один умертвил другого. Если бы случилось наоборот, то для Чили ничего бы не изменилось. Страна погружалась в кровь, как "корабль дураков" с пробитым бортом. И какая разница: с левым или правым?..

Философия Стаи

Шум водопада можно слушать часами. Визг свиньи — не более пяти секунд. Поэтому бросайте свинью в водопад. И слушайте то, что достойно сердца, а не пошлостей ума.

Философия Тумана

Меня интересуют только Бог и человек. Все остальное есть лишь приложение к ним...

Философия Тумана

Марк Твен надоумил... Лучше быть нищим принцем, чем принцем нищих. Нищета — не в одежде. Нищета — в пустой душе... "Нищие духом" — это другое. Над ними стоит Вседержитель. А раз так, то каждый такой нищий богаче любого короля.

Философия Стаи

Идешь ты к Богу или идешь от Бога, в конце пути все равно встретишь Его.

Философия Тумана

Что страшнее всего на свете? Вглядываться в темноту изуродованной души ребенка... Нагой, обезбоженной и печальной... Взрослые, не издевайтесь над детскими и отроческими душами!..

Философия Стаи

Хочешь найти самого себя? Найди Бога и не теряй... И не меняй...

Философия Тумана

Я спросил у Тихого океана: "Ты можешь вместить человеческую душу?" Океан ответил: "Нет. Она слишком велика для меня". Я вскрикнул к Андам: "Горы, вы можете вместить человеческую душу?" Анды сказали: "Она слишком высока для нас".

Глубина высоты

Хорошая музыка — это когда слышится шелест райских трав. Плохая музыка — это когда бес скрежещет своей кочергой по медному котлу.

Глубина высоты

Герой войны — это обыкновенный воин, просто хорошо сделавший свою кровавую работу. Военных часто считают тупыми, особенно по сравнению с профессорами эстетики и этики. Но жизнью за Жизнь расплачиваются военные, а не PhD... Так что разум и утонченность совершенно уступают совести и чести.

Философия Тумана

Не каждому дано летать, но это не основание для того чтобы не ходить. Не всякому дано быть святым, но это не повод отказываться от Христа.

Философия Тумана

Хуже демократии ничего не может быть. Любой осел в парламенте считает себя гением и вопит о своей гениальности громче иерихонских труб. Отчего же мы избираем исключительно ослов?.. Львы не имеют обыкновения голосить... Нагло и без причин...

Философия Стаи

Мне никогда не хватало времени на спешку...

Философия Тумана

Как-то был с одной сеньоритой на концерте. Слушали Бетховена. При выходе из английского клуба она сказала мне: "О, как скучно. Время тянулось долго-долго." Я ответил: "Помилуй Бог, эти два часа пролетели как один миг". Потом мне в голову пришла мысль. Сама собою пришла: "У каждого из нас свое время!"

Философия Тумана

Д-р Лопес заявил мне, что американцы — ужасно меркантильные люди. Они отправляют наиболее опасных пироманьяков и параноиков в Белый дом, ибо содержание и охрана последних там, обходится налогоплательщикам гораздо дешевле, чем в типовом доме скорби.

Философия Стаи

Ты полагаешь, что все знаешь. Тогда ты — самый страшный невежда на Земле.

Философия Стаи

Философ от преподавателя философии отличается органически. Философ никогда не скажет дураку, что он — дурак. Преподаватель же ежечасно повторяет своим ученикам, что они, по сравнению с ним, болваны. Жаль, что многие путают второго с первым.

Философия Стаи

Безбожие — это диагноз глухого сердца и слепого ума... И молчащей совести.

Философия Тумана

Туман в душе сопровождается пламенной яростью к накоплению золота.

Философия Тумана

Безбожник вечно бродит в Тумане с погасшей свечкой в руке.

Философия Тумана

Когда исчезли рыцари и на смену им пришли буржуа. то в мире стало больше тумана и... газет, которые его и распространяют. А так как читать в тумане невозможно, то каждый полагает, что узнал из СМИ истину. Свою, а не соседа.

Философия Тумана

Кошки спасли Ноев Ковчег. А мыши чуть его не погубили. Уже за это я ненавижу Микки Мауса и его улыбку типичного обывателя, потребителя и болвана.

Философия Стаи

Жаль, что во время Гражданской войны в США дикси не победили янки. Могло бы возникнуть нормальное государство, а не эта ступа лавочника и прощелыги дядюшки Сэма, в коей он толчет племена и народы, превращая их в гомогенную серую массу.

Философия Стаи

Вши — революционеры, но гниды — либералы. Без вторых первые не рождаются...

Философия Стаи

Человечество — это гигантский ветхий корабль, попавший в лютый шторм. Но на капитанском мостике — сам Господь. А на месте штурвала — Крест Голгофы...

Философия Тумана

Для монархии ложь противоестественна. Настоящему урожденному правителю нет резона врать и унижаться перед подданными. Не бывает монархий основанных на лжи, кроме, разумеется, английской. Британией правит счетовод на троне...

При республиканском строе ложь полезна и необходима, ибо не желающий обманывать не сделает успешной карьеры. Поэтому перед выборами все политики кажутся сияющими ангелами и достают свой демонский хвост из брюк только в парламенте...

Когда в стране начинается предвыборная суета, я стараюсь уехать в горы к дону Клементе. Там мы пьем крепкий кофе и при свете полуночных звезд рассуждаем о всяких пустяках, вроде смысла жизни...

Философия Тумана

У горы плескался туман. Дон Клементе, присел на камушек и свесил ноги прямо в это серое месиво. Над нашими же головами ярко светило солнышко. Я быстро достал фотоаппарат, желая запечатлеть столь живописную картину. Как вдруг мой спутник спросил: "Алехандро, а от чего ты так не любишь революции?" От неожиданности я призадумался на минутку, но затем ответствовал: "Революций, не превращающих человека в зверя, не знаю. Дворянин, кичившийся десятью поколениями предков, становится палачом и изувером. Милейший арендатор взрезает мачете живот другу, такому же нищему крестьянину, как и он. Офицер, взбирается на трибуну и витийствует подобно кокотке, заманивающей клиента. В революции есть только одна правда — правда смерти. И когда какой-нибудь народ опускается в туман революции, то теряет голову, забывает Бога и даже радости обычной жизни, меняя их на глупость и тоску. Поэтому революции делают пресытившиеся всем и вся буржуа. Остальные — лишь жертвы безумия, спущенного сверху недоучками-интеллигентами и корыстными дельцами."

Дон Клементе медленно поднялся и... плюнул в туман. Серый клубящийся монстр даже не заметил гнева человека...

Философия Тумана

(Вольный перевод с испанского)