Номер для электронного концлагеря

Как известно, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а проще сказать, пожизненный номер человека (он же и ключ к досье с его персональными данными), вводимый по указанию Мирового правительства, содержал пропаганду сатанизма. На его бледно-зеленом фоне было напечатано, что СНИЛС следует менять в случае «смены пола».

Богоборцы Запада добились легализации этой противоестественной безчеловечной процедуры, дерзкого вызова Творцу. Однако менталитет нашей цивилизации эту мерзость не приемлет.

Законопроект о введении СНИЛСа в Российской Федерации депутаты Государственной Думы уже рассматривают: 3 ноября 2016 г. состоялось первое чтение. И чтобы закон прошел без сучка, задоринки, либералы и глобалисты согласились сделать для России исключение: не упоминать «смену пола». Как сообщает газета «Звездный бульвар» (№ 46, декабрь 2016 г.), «На пенсионных карточках не будут упоминать о смене пола» (стр. 16). Сказано так: «изменения были инициированы Общественной палатой РФ - по их мнению, строка об обмене карточки в случае смены пола относится к информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи».

Итак, планетарное начальство согласилось с мнением нашей Общественной палаты и позволило в РОССИЙСКОМ страховом номере не упоминать богоборческую «смену пола». Это отрадно.

Однако вызывает большую тревогу, что законопроект о присвоении личного номера каждому россиянину, увы, рассматривается. Личный пожизненный номер дает право неизвестным операторам открывать файл-досье с персональными данными и рыться там по своему усмотрению. Без номера, без СНИЛС нельзя будет ни продавать, ни покупать, ни лечиться, ни получать образование, ни ездить на общественном транспорте, ни получать зарплату, ни получать пенсию.

Помимо «законных» операторов наши персональные данные могут оказаться (и уже оказываются) в распоряжении организованных преступных группировок, которые тоже распорядятся сведениями об имуществе граждан и их счетах в банке по своему усмотрению.

СНИЛС нужен, прежде всего, Мировому правительству. Но в Южной Корее аналог СНИЛСа пригодился почему-то и криминальным структурам.

В свое время Управление Администрации Президента твердо обещало православным верующим присваивать СНИЛС исключительно на добровольной основе. Против какого бы то ни было принуждения всегда выступала и Русская Православная Церковь.

Что скажут сегодня народные избранники?