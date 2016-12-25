Что советскому хорошо

Каждый русский должен уважать и любить свою историю, принимая ее такой, какая она есть. Это относится и к советскому периоду. За 70 лет социалистического эксперимента, как к нему не относись, у нас было много славных побед и достижений. Кто бы спорил. Мы сейчас не будем углубляться в дебри и выяснять, насколько эти победы обеспечены именно социализмом (а не русским народом как таковым). Но хотелось бы зафиксировать следующее: сам факт наличия неких свершений еще не является достаточным основанием для положительной оценки эпохи в целом. Как минимум, необходимо положить на чашу весов не только плюсы, но и минусы. И вот здесь-то начинается самое интересное.

Для того, чтобы стало понятно, почему всякий нормальный русский должен воспринимать СССР (при всех положительных в нем моментах) как большую историческую ошибку, нужно просто посмотреть на Белоруссию. Вам нравится, куда движется последние годы эта русская земля? Советским нравится, я в курсе. По крайней мере, вся их тусовка всю жизнь дружно поклонялась Батьке, а еще несколько лет назад даже мечтала увидеть его вместо Путина (сейчас вроде поутихли на эту тему). Но что может понравиться в современной Белоруссии русскому? Практически ничего. Ведь она однозначно идет в сторону от России. И это факт.

А почему так происходит? Потому что во главе Белоруссии - советский человек, а сама она - плоть от плоти СССР, дитя советского эксперимента.

Вот недавнее выступление Л.П.Решетникова, вызвавшее вчера большой резонанс:





Суть сказанного:

"Ситуация для нас очень неблагоприятная. Все движется по украинскому сценарию. Может, с какими-то нюансами, но процессы очень похожие. И к сожалению, мы не видим процессов, им противостоящих. Линия на отделение белорусов от русских, создание забора между белорусами и русскими в идеологическом, историческом, идейном и даже в каком-то духовном плане просто очевидна... Понимаете, вот эта бомба, которая была заложена тогда, - она сейчас рванула и продолжает взрываться маленькими бомбами. О создании белорусского языка! Мы приложили руку к созданию языка! То есть этому языку получается, извините, где-то 90 лет. Ну что же это за государство? Что же мы делаем? Зачем же мы уродуем историю? Переписываем тысячелетнюю историю".

Естественно, советская Белоруссия возмутилась:

Минск заявил официальный протест Москве в связи с "неприемлемыми" высказываниями директора РИСИ в адрес республики и вызвал на ковер советника-посланника посольства России Вадима Гусева. А печатный орган Администрации Лукашенко разродился желтушным памфлетом , в котором назвал Решетникова "глубоким отставником", "пенсионером" и "полным дилетантом". Кстати, знаете, как называется эта газетенка? "Советская Белоруссия"))

Самое интересное в случившемся - это то, что никто бы на выступление Леонида Петровича и внимания не обратил, кабы сами белорусы не раздули из него скандал. Могли промолчать, но не стали. То есть - зацепило. Задело. За самое живое.

Понять их можно. Живет себе такая независимая Белоруссия, строит свои грандиозные планы как усидеть худой задницей сразу на двух стульях (ЕС и Россия), а тут какие-то несознательные товарищи заявляют, что белорусы - это не отдельный народ, а русские, а сама Белоруссия - естественная часть Русской империи. Ну как тут не возмутиться, правильно?

Правильно - с позиции советского председателя белорусского колхоза, который в заявлениях несознательных московских товарищей справедливо видит угрозу великорусского шовинизма, увы, так и не уничтоженного под корень Коленькой Бухариным и его идейными соратниками. Но, с точки зрения русского гражданина, единственная Правда в этом вопросе - это именно слова Решетникова.

И как же быть? А никак. Это драка. Кто сильнее, тот и победит. Это наша новая драка. За русскую Белоруссию. И драться мы будем с Советским Союзом. С его фантомными болями в нашем искалеченном сознании. Сможем вычистить из массового сознания белорусов 70-летние басни об отдельном народе со своими самостийными языком, историей и культурой - победим. Не сможем - проиграем.

Вот так вот русское ведет сегодня бой не на жизнь, а на смерть, с советским. И никакие достижения развитого социализма не перекроют эту трагедию раскола, который нам, русским, учинила советская власть.





А от себя белорусам (на правах наполовину белоруса) хочу повторить свои же слова, недавно им уже адресованные:

Белорусы, вам решать. Но вы должны понять одну прописную, очевиднейшую истину, подтверждаемую актуальным и реальным историческим опытом, например, вашими безумными соседями с юга: отказ от своей русскости, отказ от единства с Россией всегда заканчивается деградацией. И ничего удивительного: потому что раскол с Русским миром - это процесс культурного обворовывания самих себя.

Если вы когда-нибудь окончательно поверите в своею незалэжность, в то, что вы отдельный самостоятельный народ, вы тем самым переставите Пушкина и Достоевского на полку "Иностранная литература". И это не просто какой-то символический шаг. Тем самым вы лишите себя и своих потомков принадлежности к величественной тысячелетней истории, осмысленной как созидание могучей Империи, провозгласившей себя наследницей Рима. Вы обкрадете своих собственных детей и внуков не только на богатства Сибири, на Космос, на Т-50 и Т-14, и т.д. и т.п., вы еще отнимете у них и душу, лишите их Сергия Радонежского и Куликова поля, Суворова и Ломоносова, Гоголя и Лермонтова, Менделеева и Стравинского. Всей русской культурной традиции.

Отказавшись от России и русскости, вы превратите свое потомство в дремучее потешное племя, которое в глазах просвещенного европейца никогда не встанет с ним на один культурный уровень. К чему вам эти убогие провинциальность и местечковость, к чему эта шляхетско-литвинская тухлятина, от которой за версту разит комплексом неполноценности? Неужто в таком историческом прозябании есть хоть какой-то смысл?

Но решать вам. Кем будут ваши дети, строителями Империи или безродными холопами, решать вам. Украинцы вот выбор уже сделали.



