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Под Сочи упал Ту-154 Минобороны

Отдел информации
25.12.2016 - 10:37
Под Сочи упал Ту-154 Минобороны

Список пассажиров самолёта Минобороны РФ, потерпевшего крушение над акваторией Чёрного моря, опубликован военным ведомством.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.
2. Денисов В.В.
3. Сойдов А.А.
4. Лужецкий М.В.
5. Обухов П.К.
6. Пестов О.М.
7. Ржевский В.В.
8. Суранов А.А.
9. Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17. Давиденко К.А.
18. Денискин С.И.
19. Журавлев П.В.
20. Закиров P.P.
21. Иванов М.А.
22. Иванов А.В.
23. Котляр С.А.
24. Кочемасов А.С.
25. Кривцов А.А.
26. Литвяков Д.Н.
27. Мокриков А.О.
28. Моргунов А.А.
29. Насибулин Ж.А.
30. Новокшанов Ю.М.
31. Поляков В.В.
32. Савельев А.В.
33. Соколовский А.В.
34. Тарасенко А.Н.
35. Трофимов А.С.
36. Узловский А.А.
37. Халимон B.JI.
38. Штуко А.А.
39. Крючков И.А.
40. Ермолин В.И.
41. Быков C.JI.
42. Колобродов К.А.
43. Корзанов О.В.
44. Ларионов И.Ф.
45. Ляшенко К.И.
46. Михалин В.К.
47. ст.с-т Попов В.А.
48. Разумов А.А.
49. Серов А.С.
50. Шахов И.В.
51. Арчукова А.А.
52. Гильманова P.P.
53. Игнатьева Н.В.
54. Клокотова М.А.
55. Корзанова Е.И.
56. Пырьева Л.А.
57. Сатарова В.И.
58. Трофимова Д.С.
59. Хорошова Л.Н.
60. Цвиринько А.И.
61. Шагун О.Ю.
62. Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.

Самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем. ВСО СК РФ возбудил уголовное дело по факту. Воздушное судно должно было приземлиться в Моздоке. По информации Лайфа, из-за плохой погоды в планируемом месте дозаправки курс был изменён.

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