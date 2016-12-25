Киев репетирует удар

Похоже, что на Украине начинается большая война

С вероятностью в 90% можно утверждать, что с 18 декабря 2016 года, на Украине началась большая война: та самая, с всеобщей мобилизацией и многотысячными потерями.

Этот ужасный вывод следует из общей картины противостояния, которая близка к тому, как начинались бои под Дебальцево зимой 2015 года.

Сейчас на фронтах ЛДНР не просто обострение, а именно расширение эскалации зоны конфликта: логика у обострений другая, не такая как у нынешних боев. Если, к примеру, взять обострение у Марьинки летом 2015 года, то сейчас все происходит по-другому: тогда сначала был большой бой, затем взаимные обстрелы, а после — постепенное успокоение. В настоящее время не так: сначала был большой бой, а затем — расширение географии и интенсивности боев.

Похоже, что мы наблюдаем сейчас первую стадию большой войны, целью которой является окончательный срыв перемирия «Минск-2».

Но почему ВСУ не двинулись в мощную внезапную атаку? Да потому что ВС ЛДНР сильны! Когда армия Хорватии атаковала Сербскую Краину в 1995 году, тогда у сербов было пятикратное превосходство в живой силе, а ВСУ превосходят донецких ополченцев по численности всего в 2 раза. Поэтому-то война развивается осторожно, с уважением к противнику и с опаской — разгрома не хочет никто в Киеве.

Что происходит сейчас?

Интенсивность боев только возрастает, расширяется география боестолкновений, стороны широко применяют тяжелую артиллерию и эпизодически — реактивные системы залпового огня. Объявленное перемирие на 24 декабря так и не наступило, а скоро Новый год — большой праздник.

По сообщениям СМИ, потери у ВСУ по меркам обострений просто огромны (сотни погибших и раненых). Но при этом в Киеве достаточно спокойно комментируют обстановку на фронте, что наталкивает на мысль о том, что текущие потери для ВСУ вполне приемлемы (а это возможно только в случае готовности к большой войне).

Вполне вероятно, что цель нынешних боев — не обострение, не победа или поражение, а введение военного положения на Украине (это описано в моей статье «Финал агонии неизбежен»), а это — политическое решение!

Война от обострения отличается наличием политической воли, толкающей солдат вперед, на выполнение приказа.

В прошлом году зима была теплой, а влажная грязь делает затруднительным движение тяжелых танков — сейчас на Донбассе морозы, земля промерзла и достаточно твердая, поэтому танки могут вполне спокойно двигаться в любых направлениях.

Кроме этого, друг ДНР и ЛНР — Россия сейчас плотно занята в Сирии: союзный Москве Дамаск только-только освободил Алеппо и потерял Пальмиру.

Что может быть дальше?

1) Война на Донбассе с уровнем напряжения как конфликт в Дебальцево;

2) Объявление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине;

3) Обвинения России в том, что ее войска воюют против ВСУ;

4) Увеличение численности армии Украины до 200-300 тыс. человек и атака этой армады Донецка и Луганска;

И это все может произойти уже скоро — этой зимой-весной!

Мрачные перспективы вырисовываются, поэтому дальше продолжать не хочется.