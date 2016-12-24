Путин объявил о смерти Запада

Единственной реальной валютой мировой политики становятся танки, пушки, подводные лодки и самолёты. Всё остальное – плетение лукавых словес и не имеет никакого значения. Кто бы с кем ни садился за стол переговоров, сейчас имеет значение только одно – количество штыков, авианосцев и военных спутников, на которые могут опираться политики.

Кто кого сильнее?

Заявление Путина о том, что Россия сегодня «сильнее любого агрессора», сделанное им 22 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, всполошило западных экспертов. Ведь для Запада, веками основывавшего своё благополучие на насилии, потеря военного преимущества в XXI веке смерти подобна. А Путин, словно дразня их, повторил своё заявление слово в слово на следующий день, 23 декабря, на традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Впрочем, тут же появились и «эксперты» из числа «путинслильщиков» и «всепропальщиков», которые объявили эти заявления Путин блефом и пропагандой. Так как же обстоят дела на самом деле?

Для начала скажем, что заседание коллегии Минобороны было не рядовым, оно было расширенным, то есть там присутствовали все, кто так или иначе имеет отношение к военной организации государства. Присутствовали министры, которые связаны с военно-промышленным комплексом, председатели профильных комитетов Думы и Совета Федерации и многие другие…

Наверное, не случайно Путин воспользовался этой аудиторией для того, чтобы сказать главное. Причём, сказано это было в свойственной ему манере, как бы между делом. Но, учитывая тот резонанс, который обретает в современном мире любое высказывание президента России, можно предположить, что он тщательно подбирал слова. То есть, когда Путин сказал: «Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора», сказано это было не случайно.

В советское время мы, помнится, говорили, что «любой агрессор получит сокрушительный отпор». Но сегодня Путин не воспользовался этой традиционной формулой, а сказал ясно и понятно, что мы сильнее всех. Точка. И связано это, на мой взгляд, с двумя главными факторами.

Во-первых, с тем, что наша военная мощь последние пять лет непрерывно растёт, а военная мощь Запада столь же непрерывно слабеет.

Американцы совершили две стратегические ошибки, которые на долгие годы предопределили падение их военного потенциала. Первая ошибка: после распада Советского Союза они списали русских со счетов. Соответственно, после этого двадцать лет они выстраивали свою военную машину, исходя из предположения, что им больше никогда не придётся воевать в Европе с противником, который будет хотя бы приблизительно равен им по мощи и уровню технологий.

И Пентагон, и НАТО двадцать лет перестраивали свою военную машину, исходя из совершенно ложной, как теперь стало понятно, стратегической посылки о том, что отныне и навеки Запад является глобальным геополитическим гегемоном, и впредь он будет вести только локальные войны, так называемые «гуманитарные интервенции». Короче говоря, на крыльях ракет будет нести демократию и прогресс разного рода папуасам, которые бегают по джунглям или по пескам пустыни и отстреливаются из «калашей». Именно под это затачивалась вся военная политика и военная машина Запада.

Сейчас они сами признают, что совершили важнейшую стратегическую ошибку. Но перестроить западную военную машину в одночасье практически невозможно. Если они двадцать лет двигались в одном направлении, нельзя развернуться и тут же начать двигаться в другом. Военно-промышленный комплекс — это не велосипед.

Теперь про вторую ошибку. В результате внутренних склок между демократами и республиканцами в 2011 году в США приняли так называемый «закон о бюджетном контроле». Этот закон, который должен действовать в течение десяти лет, предполагает суммарный секвестр расходов Пентагона чуть ли не на триллион долларов. Заместитель американского военного министра Роберт Уорк недавно заявил, что только для того, чтобы, законсервировать нынешнее положение Вооружённых Сил США, нужно ежегодно добавлять $80 (!) млрд. в военный бюджет.

Это при том, что сегодня средний возраст американского боевого самолёта уже больше 27-ми лет. А исправность парка авиационной техники составляет 50-55%. (Для сравнения скажем, что у нас исправность техники составляет 94-96%)

Европейцы вообще решили: «А зачем нам бабки тратить на вооружение, когда, во-первых, есть США, пусть они нас защищают, а во-вторых, русские уже никогда не поднимутся… А у нас, европейцев, есть всякие замечательные и интересные мероприятия, всякие гей-фестивали, например, мы лучше на них деньги потратим».

В результате всё это привело к глубокой деградации натовской военной мощи. А сократить свою военную инфраструктуру они не могут. Гигантскую, надо сказать, инфраструктуру, ведь тысячи натовских баз расположены по всей поверхности земного шара. Но сократить это военное присутствие нельзя, потому что эти базы являются опорными точками для геополитического влияния Запада. Вот они и пытаются размазывать имеющиеся ресурсы тонким слоем, как масло по куску хлеба. Но где тонко, там и рвётся.

Например, в Сирии, где мы, со своей стороны, работаем аккуратным, точечным, тонко выверенным, акупунктурным, я бы сказал, воздействием — ну, что там два десятка русских самолётов, которые базируются в Хмеймиме? А результат от них такой, что, если нам сейчас удастся договориться с Турцией и Ираном (пока всё к тому и идёт), то США вообще могут забыть о каком бы то ни было своём влиянии в Сирии. Переговоры о сирийском будущем уже ведутся вообще без американцев. В Москве, обратите внимание, недавно встретились три министра обороны и три министра иностранных дел — русские, турецкие и иранские. И договорились, что в дальнейшем мы будем решать судьбу Сирии в казахстанской Астане. Типа, пошла она подальше, эта ваша Женева, надоели ваши капризы, не хотите — и не надо…

Крепче крови нет валюты…

Наделавшее переполоху заявление Путина о том, что Россия сегодня сильнее любого агрессора развил в своём докладе на коллегии министр обороны Шойгу. Он сказал, что география и масштабы военных вызовов России за прошедший год расширились, а роль военной силы в международных отношениях возросла. В переводе на обычный язык это значит, что международное право сегодня практически не действует. То есть, те правила, которые установили державы-победительницы после Второй Мировой войны, уже неэффективны.

Правила всегда пишут победители. После распада СССР в 1991 году американцы решили, что именно они теперь — единоличные победители, и начали переписывать эти правила под себя. А сейчас выяснилось, что они никакие не победители, а, того и гляди, окажутся главными лузерами последнего десятилетия. Получается, что место победителя вакантно. На это место претендуют разные мировые силы и у каждой из них есть своё понимание новых международных правил.

Конкуренция обостряется, и единственный реальной валютой мировой политики становятся танки, пушки, подводные лодки и самолёты. Всё остальное — прах, плетение лукавых словес, всё остальное не имеет никакого значения.

Кто бы с кем ни садился за стол переговоров, сейчас имеет значение только одно — количество штыков, самолётов, авианосцев, военных спутников и в целом тот военный потенциал, на который могут опираться политики.

Но нынешние западные лидеры, похоже ничему не учатся (как будет с Трампом, поглядим, пока неясно). Нынешняя американская элита хуже, чем брежневская партноменклатура эпохи застоя. Она ещё тупее, неповоротливее, ещё сильнее идеологизирована, ещё меньше готова смотреть в глаза реальности. Она действует, исходя из разного рода идеологических схем, к реальной жизни отношения уже почти не имеющих. США, например, всё ещё считают, что либеральная демократия, а точнее говоря, тот её либерал-сатанинский извод, который они пытаются навязать всему человечеству, годится одинаково для России, Ирана, Ирака, Венесуэлы и Африки. Что все народы мира только и жаждут, как бы поскорее освободиться от пут традиционного мировоззрения и прильнуть к «величайшим ценностям» либерально-содомской псевдодемократии, которые на поверку оказываются стопроцентным сатанизмом.

Только в этом иллюзорном мире могут появляться заявления Обамы об исключительности Америки, о том, что экономика России порвана в клочья, или заявление Маккейна о том, что Россия — это вообще не государство, а страна-бензоколонка. Хотя сами они, скорее всего, искренне в это верят. И пусть верят. Чем больше таких «искренне верующих» идиотов будет в Пентагоне и в Вашингтоне, тем проще нам будет проводить свою политику, защищать свои национальные интересы.

Космические злоключения Пентагона

То, что растущая военная мощь России делает сегодня практически невозможным прямое военное давление Запада на Москву, несомненно. Но Вашингтон сдаваться не собирается. Пентагоновские стратеги по-прежнему рассчитывают на «рывок технологий», который вернёт им утраченное глобальное лидерство.

Хорошим примером таких расчётов является ситуация в области «военного космоса». Проигрывая новую «холодную войну» на земле, Вашингтон рассчитывает взять реванш в космическом пространстве.

Действительно, ведение современных высокоманевренных боевых действий на суше, на море и в воздухе немыслимо без мощной поддержки из космоса. Создание крупных орбитальных группировок военного назначения давно стало насущной необходимостью для любого государства, желающего надёжно обеспечить свою безопасность.

В XXI веке тысячи спутников под разными флагами, на разных орбитах, днём и ночью, непрерывно, обеспечивают освещение военно-стратегической обстановки и управление войсками в реальном масштабе времени.

Спутники следят за военной активностью вероятного противника, производят дистанционное сканирование объектов военной инфраструктуры. Спутники определяют точные координаты важнейших целей: заводов, аэродромов, командных пунктов и даже текущее местоположение отдельных самолётов, кораблей и подводных лодок. Со своих космических орбит спутники могут разглядеть предметы величиной с теннисный мяч, зафиксировать тепловой след от зажжённой спички или горящей сигареты, обнаружить работу самой скрытной радиолокационной станции.

Спутники выдают целеуказание ракетам, за тысячи километров поражающим цель с потрясающей точностью, спутники наводят «умные» бомбы и подсказывают командиру на поле боя оптимальные решения. Спутники организуют связь и боевое взаимодействие самолётов в воздухе, кораблей и подводных лодок на море, танковых армий на земле…

Сегодня военная спутниковая группировка США почти в четыре раза больше, чем у России. Но в последние годы русский «военный космос» развивается весьма успешно и быстро сокращает разрыв. А это категорически не устраивает Америку. Вашингтон понимает, что проиграв Москве космос, Соединённые Штаты просто утратят статус великой державы и вернутся в XIX век, в те времена, когда зона их военно-политического влияния не выходила за пределы Канады и Мексики…

Поэтому Пентагон лихорадочно готовится к войне в космосе. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен (John E. Hyten) на днях заявил в эфире телеканала CNN: «Когда люди расширяют горизонты, всегда происходит конфликт. В Америке был конфликт с индейцами на Диком Западе, когда наши предки пошли на Запад. В Европе такие конфликты дважды выливались в ужасные мировые войны. Каждый раз, когда возможности человечества расширяются, происходит конфликт. Осваивая космос, мы тоже должны быть к этому готовы…».

Это, кстати, далеко не первое воинственное заявление американского военачальника. Недавно он сказал: «Несмотря на то, что весь мир заинтересован в демилитаризации космоса, новая американская стратегия предусматривает защиту нашей свободы действий в космическом пространстве. Россия и Китай, наши потенциальные противники, считают свободное использование космического пространства военным преимуществом США и активно работают над созданием систем, которые в случае конфликта не дали бы нам использовать космос в своих целях.

Сегодня мы ещё способны защитить свою космическую группировку от русских и китайцев, но в будущем обеспечить защиту будет всё труднее, так как США по ряду направлений развиваются медленнее, чем их вероятные противники…».

Американские эксперты хором отмечают, что США сегодня зависят от своей орбитальной группировки, как никакая другая страна. Если враг выведет из строя американские спутники, по всей стране вырубится мобильная связь, интернет, телевидение, отключится GPS, рухнут биржи, операторы потеряют связь с беспилотниками, перестанет действовать система раннего оповещения о ядерной атаке. Поэтому американские генералы уверены: нападение на земле начанется с атаки на американские спутники в космосе.

США всерьёз готовятся к космическим войнам.

Заместитель министра обороны США Роберт Уорк (Robert Work) недавно заявил: «Америка "свалит" любого, кто атакует её космическую группировку». Он также намекнул, что США скоро будут способны сбивать спутники противника с помощью лазерного оружия, а любое нападение на спутник США в космосе повлечёт за собой военный ответ американцев на земле по объектам, связанным с космической индустрией противника.

А бывший глава Стратегического командования США адмирал Сесил Хейни (Cecil D. Haney) высказался ещё откровеннее: «Наш враг и вероятный противник разрабатывает, а в некоторых случаях уже демонстрирует свою разрушительную и мощную технику для борьбы в космосе. Русские понимают, как сильно мы зависим от космического пространства, и именно здесь создают угрозу нашим национальным интересам, а также научным и экономическим преимуществам США и свободного мира».

Американцы уверены: следующая мировая война начнётся в космосе. Космическое командование ВВС США было создано еще в 1982 году. Сегодня в нем трудятся 38 тыс. человек, а его бюджет составляет почти $9 млрд. Военные объекты Космического командования США расположены в 134 точках на поверхности планеты, а за вражескими спутниками следят аж 8 тыс. сотрудников космической разведки.

И тем не менее баланс сил в космосе неумолимо меняется в пользу России и Китая. Американские эксперты не на шутку встревожены: у русских, пишут они, уже есть спутники-камикадзе, есть и поисково-ударный спутник "Космос 2499", который способен сближаться со спутниками противника и уничтожать. А недавно западных наблюдателей поразил российский спутник "Луч", который маневрировал в космосе, "парковался" рядом с другими спутниками и "подслушивал" их коммуникации с землей.

Так что и здесь американским надеждам, судя по всему, не суждено сбыться. Путин прав: «Сегодня Россия сильнее любого агрессора».

Слава Тебе, Боже! Аминь.