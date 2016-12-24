Спасти офицера Додю

На протяжение всей сирийской войны политические усилия Тель-Авива относительно происходящего в этой стране были на удивление минимальны. Официальные лица еврейского государства заявляли, что прямой угрозы Израилю происходящее в соседней стране не несет. Время от времени поднимался вопрос о якобы имеющем место передаче «Хезболле» ракет, а так же о «преступлениях режима Асада», впрочем, не слишком энергично.

Однако, в последние дни Израиль развил невероятную политическую активность на сирийском направлении. Чуть ли не каждый день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждает сирийские проблемы по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Последний такой разговор состоялся вечером 23 декабря по инициативе израильской стороны. Перед этим телефонные переговоры также по желанию Нетаньяху состоялись 21 декабря. Переговоры на высшем уровне, даже телефонные, это не шутка. И очевидно, что они происходят с такой частотой не потому, что Нетаньяху страдает кризисом общения и ему не с кем поболтать.

Так чего надо израильскому премьеру от Путина? Что его может так заботить в сирийских проблемах?

Ответ очевиден. 16 декабря ряд СМИ сообщил о том, что сирийский спецназ обнаружил в Алеппо потайной бункер, в котором была задержана группа иностранных военнослужащих — граждан Саудовской Аравии, Катара, Турции, Израиля, США и Марокко. Очевидно, что они выполняли роль военных советников и технических специалистов в бандах запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра». Кроме того, они работали в интересах своих разведок.

Сирийский парламентарий и глава Палаты Алеппо торговли Фарес Shehabi опубликовал имена задержанных офицеров антисирийской коалиции на своей странице Facebook еще 15 декабря. Среди них фигурировал израильский военнослужащий Давид Шломо Арам.

Практически сразу же после появления этого сообщения Нетаньяху поставил задачу главе МИД Израиля организовать из Восточного Алеппо эвакуацию раненых и больных мирных граждан. Премьер особенно подчеркнул, что речь идет не только о женщинах и детях, но и о мужчинах, «не принимавших участия в боевых действиях».

19 декабря происходит и вовсе удивительная вещь — СБ ООН на закрытом заседании совбеза достигает консенсуса по Алеппо, результатом чего стала резолюция, устроившая все стороны. Если учесть, что при ее принятии никто не воспользовался правом вето, можно предположить, что она стала результатом некого торга. Подробности которого не сообщаются.

Далее, 21 декабря, полномочный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари обнародует уже упомянутый список иностранных советников террористов, при этом указывав, что они находятся в Алеппо, но их еще только предстоит задержать.

Происходящее говорит о том, что, скорее всего торг идет о пойманных пособниках террористов. Причем их хозяев, похоже, больше не их судьба, а предание огласки факта военной помощи упомянутых государств запрещенной в ряде стран террористической организации «Джебхат ан-Нусра». И некоторые продвижения в этом торге есть, если сирийцы вместо пресс-конференции задержанных боевиков, заявляют, что их, оказывается, еще не поймали.

Однако, очевидно, что вопрос еще не решен окончательно. Об этом свидетельствует, в частности, обещание Джаафари показать журналистам инстранных советников, после их поимки.

Можно не сомневаться, что и главной причиной того, что Нетаньяху названивает Путину, является судьба Доди Арама (если, конечно он единственный израильтянин захваченный в Алеппо), или, вернее, нежелание выступить в официальной роли спонсора и подельника «Джебхат ан-Нусра».

Параллельно с этим, Тель-Авив пытается давит на Дамаск. В частности, израильские власти заявили об опасности химической атаки территории еврейского государства со стороны Сирии, что, конечно же, выглядит как прямая угроза организации крайне опасной провокации.

Впрочем, израильтяне торговаться умеют, и, скорее всего, компромисс будет достигнут. Напомним, что в 2008 году, сбитого израильского летчика-наемника, воевавшего на стороне режима Саакашвили, удалось обменять на временное прекращение военной помощи Израиля Грузии. Условием сделки так же являлся отказ Кремля от официального сообщения о непосредственном участии израильских граждан в нападении на жителей Южной Осетии и российских миротворцев.