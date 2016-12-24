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Имперец на патриаршьем престоле

Александр Гончаров
23.12.2016 - 15:05
Имперец на патриаршьем престоле

Кто изучал биографии русских патриархов, тот никогда не поверит навету на отсутствие социальной справедливости в Российском царстве. В списке патриархов мы находим выходцев из бояр, дворян, казаков, священников, мещан и крестьян. Русская Православная Церковь до «реформ» Петра Первого вполне всесословна. Знатность не дает преимуществ. Здесь разительное отличие от Католической церкви.

Патриарх Никон (Минов) происходил из семьи крестьянина-мордвина. Он уже в 12 лет убегает в монастырь, но затем возвращается по просьбе родственников домой. В 21 года он становится священником. И только в 31 год он принимает постриг на Соловках (Анзерский скит).

В 1649 году Никон ставится митрополитом Новгородским.

В 1652 году на Освященном Соборе Никон избирается патриархом. Дружеские отношения с царем Алексеем Михайловичем приводят к образованию вновь «симфонии властей», бывшей еще при патриархе Филарете.

В середине XVII века контакты России с единоверцами в Константинополе и на Балканах усиливаются. Православные от Египта и до Болгарии почитают русского царя своим заступником. А иного и быть не могло. Россия оставалась последней независимой православной державой.

Царь и патриарх размышляют об освобождении православных христиан от османского ига. Сие и надо признать в качестве основной причины церковных реформ патриарха Никона. И, конечно, требовалось исправление служб и церковных книг. Кстати, это было очевидно и будущим противникам Никона. Тот же протопоп Аввакум Петров вместе с Никоном входил в группу «ревнителей благочестия».

Раскол появился не в результате минутной интриги. Патриарх Никон руководствовался идеей объединения всех Православных Церквей, старообрядцы же занимали более узкие позиции и, скорее, придерживались сугубо национального понимания Русской Православной Церкви. Этого и не удалось преодолеть. Тем более, что в конфликт вмешались и внецерковные силы. Но ключевой оппозицией здесь была знать, которая одновременно, интриговала и за старообрядцев, и за Никона, и, соответственно, против.

Возможно, что при правке книг (когда допускались ошибки о опечатки) сказалось и влияние иезуитов. Недаром среди «правщиков» были и их выученики.

Но все равно, именно знать добивалась смещения патриарха. Поэтому она-то и временами поддерживала старообрядцев. Хотя Раскол прошел гораздо глубже, в самые недра общества. Отказ от привычных обрядов и книг людьми расценивался, как отказ от Православия. В этом сказывался ужас от Смуты, еще не пережитый до конца. Только не следует думать, что сей аргумент притянут за уши. Мол, сколько лет прошло. На самом деле не так уж и много.

Смотрим сами. В современной Российской Федерации до сих пор есть «красные» и «белые». Значит, из революции 1917 года мы не вышли. А между окончанием Смуты и Расколом прошло гораздо меньше десятков лет…

Все же история показала правоту патриарха, а не протопопа Аввакума. Старообрядцы все время делились на секты и дошли и до отвержения Церкви некоторыми сектантами. А «Никонианская» Церковь прошла через многие беды и гонения, но не распалась ни под каким ударами судьбы и темных сил. И святые свидетельствуют о истинности Церкви. В безблагодатной Церкви были бы невозможны ни преподобный Серафим Саровский, ни батюшка Иоанн Кронштадтский. Бог дает святых нам не зря!

Знати все же удалось через сплетни, наговоры и слухи поссорить царя и патриарха.

Патриарх Никон сперва удалился в свой любимый монастырь, оставив посох. А потом его осудили на Соборе 1666-1667 гг.

Добрый и мудрый пастырь — митрополит Иоанн (Снычев) совершенно правильно отметил: «При всем своем природном уме и богатой начитанности царь не любил споров, в отношениях с приближенными бывал податлив и слаб. Пользуясь его добротою, окружающие бояре своевольничали, порой забирая власть над тихим государем. В этом, пожалуй, кроется и разгадка драматических взаимоотношений царя с патриархом. Государь не нашел в себе сил противиться боярскому нажиму, а Никон не счел возможным подстраиваться под интересы знати, жертвуя — хотя бы и на время — законными интересами Церкви.

В исторических оценках минувших эпох людям свойственно проявлять максимализм и нетерпимость. С высоты прошедших столетий все кажется простым и ясным, соблазн поделить людей на «хороших» и «плохих», «наших» и «чужих» оказывается столь силен, что незаметно для себя живую и сложную историческую ткань русской жизни начинают безжалостно кроить и мять в угоду предвзятой, безжизненной схеме. Боль человеческой души, борьба духа с грешными, страстными порывами падшего человеческого естества, лежащая в основании всего человеческого бытия, оказываются при таком подходе совершенно вне поля зрения горе-исследователей.

Лишь обогатившись духовным опытом Церкви, познанием тайн, лежащих в основе жизни мятущегося и алчущего правды человеческого сердца, можно разорвать порочный круг "черно-белого" исторического сознания, приблизившись к пониманию его действительного, ненадуманного многоцветия. Вглядываясь в прошлое, возгреем в себе любовь и милость, покаяние и сочувствие — и оно отдаст нам свои секреты, увидев в нас друзей и продолжателей, а не прокуроров и судей».

Патриарх Никон, по взглядам на государство, был имперцем. Не за это ли его продолжают поносить до сих пор, а не за Раскол?..

Есть о чем задуматься русскому православному человеку…

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