В клетку к тиграм без АТО

Возле Дебальцево идут бои. Народная милиция ЛНР отбивает атаки охамевших украинских карателей. Минобороны Украины издало потерю шести бойцов. Украинские волонтёры сообщают о 20-ти погибших.

Внимание общества приковано к этим боям. И как-то буднично и незаметно прозвучала новость об очередном самоубийстве очередного украинского вояки.

На этот раз в оккупированной укронацистами Константиновке Донецкой области застрелился 35-летний военнослужащих из Николаева. Застрелился прямо на территории военной части.

Начальник отделения полиции Константиновки Александр Коломиец, за время т.н. "АТО" в городе добровольно лишили себя жизни десять вояк ВСУ.

Десять вояк, и это только в Константиновке! Каков же реальный уровень самоубийств среди украинских военных? И что заставило 35-летнего жителя Николаева свести счёты с жизнью? Ведь Константиновка находится не на передовой, а в тылу. Боялся отправки на фронт? Личные проблемы? Полиция ведёт расследование, и толком ничего неизвестно.

Вспоминается другой случай. 6 декабря в том же Николаеве сотрудник местного зоопарка прыгнул с шестиметровой высоты в клетку к тиграм. В руке у него нашли повестку в военкомат. Мужчина работал дворником, и вот пришла ему пора отправляться на войну.

Коллеги погибшего сказали, что не видят иного мотива самоубийства, кроме как нежелание ехать в Донбасс.

В Луцке повесился боевик карательного батальона «Айдар». В оккупированной Украиной части Донбасса в короткий промежуток времени произошло сразу три попытки самоубийств солдат ВСУ. Неудавшиеся самоубийцы госпитализированы. Об этом сообщает украинская пресса.

Все эти трагические события происходят на фоне смертей украинских солдат от внеуставных отношений и прочих глупостей.

17 декабря волонтёры из Винницы сообщили, что в результате ссоры с грузинским боевиком убит уроженец города 31-летний Евгений Ремишевский, служивший с грузином в одном подразделении.

О том, какие порядки царят в некоторых частях ВСУ, понятно из ниже размещённого комментария одного из украинских волонтёров. Для тех, кто не владеет украинским, краткое содержания комментария: на фото военнослужащие батальона «Донбасс» Одуд Александр и Александр Андрусенко. Их пообещал убить родной командир, и списать всё на «сепаров». А, чтобы всё выглядело натурально, он пообещал их убить из трофейного оружия (см. ниже).

Очевидно, что это только малая часть того, что стало достоянием гласности. В драках друг с другом и пьянках гибнет не меньше украинских вояк, чем от пули ополченцев. Далеко не все, кто хоронил на Украине брата, мужа или сына, погибшего в Донбассе, знают настоящую историю гибели своего родственника.

Украинские командиры тщательно скрывают обстоятельства гибели своих подчинённых по дурости, как то «пошёл за водкой, и взорвался на собственной мине», «получил пулю от сослуживца», «напился до чёртиков, и застрелился» и т.п.