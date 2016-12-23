Ненависть арифмометра

Перечитывал на досуге «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского — автора сложного, неоднозначного, но чрезвычайно оригинального. И наткнулся на цитаты из европейских газет более чем столетней давности.

Привожу их здесь: «Снова красная звезда тираноубийства мрачно засияла на тёмном русском небе. Сергий был унесен в один момент одной из тех фатальных бомб, которые русские конспираторы умеют так хорошо готовить и так хорошо бросать. Вы не можете безнаказанно доводить народ до бешенства или отрицать за ним элементарные права свободных граждан, не вызывая тем тираноубийства. Сергий был тиран в старом смысле этого слова, каких история и трагедии рисуют в самых мрачных красках. Великое изречение блаженного Августина правдиво и поднесь: – Когда справедливость отброшена в сторону, верховная власть является разбоем». («The Daily Telegraph»)

И еще: «Убийство Сергия не вызвало в мире ни удивления, ни ужаса. Его предвидели, ожидали, и когда оно исполнилось – произвело впечатление необходимости. Если б в России не было заговоров, надо было бы спросить себя: – каким образом отсутствует следствие, когда налицо причина? Русское самодержавие проповедует посредством законов незыблемость своих основ и получает в ответ динамитные бомбы. Кто играет в истории такую кровавую роль, как Сергий, всегда должен быть готов к кровавому концу. Царизм не должен удивляться, что его катастрофы не вызывают ни в ком сочувствия». («Die Zeit»)

Да, времена уходят, а нравы американо-европейцев остаются теми же. Ненависть к России прыщет с пожелтевших страниц, а ей вторит мерзость СМИ США и Европы.

Особенно распоясался некий Герш Кунтцман. Он просто сравнил погибшего российского посла в Турции Андрея Карлова с послом фашистской Германии во Франции Эрнстом фон Ратом, убитым в 1938 году. Герр Герш изволил написать: «Как и Карлов, Рат был публичным образом преступного режима, гитлеровского геноцида, антисемитизма и грядущей глобальной агрессии. Политики той эпохи интриговали и мошенничали, в то время как Гитлер сжигал Европу, поэтому понадобился никому не известный человек по имени Гершель Гриншпан, чтобы встать на защиту свободы и сделать мощное заявление, что со злом следует сражаться везде, будь то конференц-зал или поле боя». И к тому же Кунтцман твитнул вдогонку или наперегонки: «Я тогда оправдываю необходимость политических убийств… когда жертва работает на Гитлера или Путина. Вот так».

То, что у Кунтцмана совесть продана за доллары давным-давно подтверждает и фраза: «Его убийца был тоже солдат — не террорист, заметьте, а солдат. Террористы убивают невинных людей, врезаются на грузовиках в рождественские ярмарки или на самолетах в небоскребы. Солдаты убивают таких же солдат».

Впрочем, словечки Герша Кунцтмана не остались без внимания у вменяемых людей на Западе. В результате «журналист» обиделся и разразился гневной тирадой: «Решай, Америка, с кем ты — с независимым борцом за свободу или с Россией».

Опять поется песенка с душком из XX века. Пресловутой свободой по лекалам американской элиты вновь и вновь душат свободу реальную. Ради вымышленных идолов готовы поощрять убийства террористами людей вне зависимости от должности и профессионального положения.

Впрочем, Кунтцман не одинок. Американские телеканалы воют в унисон. Гибель русских они не считают чем-то предосудительным. Задумайтесь, господа из страны, развязавшей бойню в Сирии, откровенно обвиняют в военных преступлениях гасителей войны.

Наступила пора прозрений. Никогда мы не будем принимаемы и даже элементарно жалеемы теми, кто не умеет жалеть, любить и чувствовать. Мы столкнулись с арифмометром-терминатором, запрограммированном на сбор и подсчет доходов.

Русский Мiр должен осознавать ясно с кем имеет дело. От Царской России и до России современной, от СССР эпохи Сталинграда до СССР периода распада западные человеки-арифмометры высказывали к нам сочувствие лишь по большим праздникам, когда им что-нибудь от нас требовалось.

Такое терпеть более невозможно. Отвечать им мы должны их же средствами, платить той же монетой, а не плакать навзрыд от их страданий. Россия должна жить для самой себя.

Кстати, CNN предупредил: «Убийство посла стало прямым напоминанием и русским тоже, что война, в которой Россия участвует в Сирии, российское военное вмешательство там, не остается без последствий. И что последствия подчас распространяются не только на соседние страны, но также и на российский мир».

Это голос арифмометра зазвучал на повышенных тонах. В Сирии мы ему прищемили хвост.

А на Кунтцмана и его Запад лично мне наплевать. Пусть с ними будет то, что даст им Бог. Они погрязли в сытости и хамстве. Хотите узреть подлинное быдло (нагое и неприкрытое миротворческой тогой) — почитайте Кунтцмана и посмотрите CNN.

А в Библии четко изложено: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут».

Слово Божие не обманет во век. Так и будет.