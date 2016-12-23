Эталон человеческой гнили

Как известно, у человеческой гнили и мерзости нет предела, однако обозреватель "New York Daily News" Герш Кунтцман вполне может сойти в качестве эталона. Еще неделю назад никто даже не знал о его существовании, но теперь это имя на слуху, поскольку именно ему принадлежит публикация, в которой он выразил свою солидарность с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова.

Его Кунтцман сравнил с Эрнстом фон Ратом, немецким дипломатом, который в 1938 году был застрелен в Париже. Его убийца — Гершель Гриншпан — занимает видное место в израильском пантеоне, и его Кунтцман, в свою очередь, ставит на одну доску с Мевлютом Алтынташем. Для Кунтцмана они оба герои, и он открыто пишет о том, что оправдывает политические убийства, когда "жертва работает на Гитлера или Путина".

На первый взгляд, похоже на банальную шизофрению. Однако это не так. В данном случаем мы наблюдаем еще одно измерение глобальной кампании, когда эффективность русофобии определяется отсутствием каких-либо границ и моральных ограничений. Основная цель — проведение общей линии. Картинка в телевизоре: Асад — Путин — российский посол — русские как народ.

Именно эту логику и предлагает Кунтцман, называя Карлова солдатом, несущим ответственность за «гибель детей в Алеппо». Что примечательно, такую же риторику используют любые террористы, оправдывая взрывы в метро и захват заложников. Если бы Алтынташ не застрелил Карлова, а, например, взорвал автобус с русскими туристами, Кунтцман писал бы то же самое, только "солдатами" уже стали бы все погибшие.

Выглядит это не только ублюдочно и шаблонно, но и довольно тупо, хотя бы потому, что пытаясь засунуть в свою публикацию Гитлера, Кунтцман расчитывает на полное незнание истории, прежде всего, того факта, что убийство фон Рата (который даже не являлся послом) было крайне выгодно нацистам и стало щелчком к переходу от мягкого антисемитизма к антисемитизму более жесткому.

Именно выстрел Гершеля Гриншпана стал сигналом к "Хрустальной ночи", а сам он, оказавшись в руках Гестапо, почему-то не был расстрелян. Более того, есть сведения, что он даже пережил войну. Не потому ли, что он сам был агентом нацистов и, кстати, хорошим знакомым фон Рата?

Более того, если Кунтцман считает нормальным убивать одного человека за действия других (независимо от того, насколько они реальны), то какие претензии могут быть у него к нацистам? Ведь тогда получается, что та самая «Хрустальная ночь» тоже была "правосудием". А если следовать этой логике дальше, то можно найти и множество причин для оправдания политики по изоляции евреев, которую осуществляли нацисты до самого конца войны.

Ну, а если спроецировать эту логику еще и на палестинцев, то для Кунтцмана всё выглядит еще более печальным. Получается, что израильскую команду на Олимпиаде 1972 года захватили герои. И такие же герои пытались убить израильского посла в Лондоне. Тем более, что, в отличие от всех этих сказок про Алеппо, палестинские дети, разорванные на куски израильскими снарядами — это реальность. Реальность, которая длится уже 70 лет.

Поэтому не стоит Кунтцману приплетать историю — слишком велика опасность, что она будет не на его стороне. Так что похоже, что с редакционным заданием он не справился, особенно, учитывая то, что свою публикацию он еще и дополнил комментарием, что Карлова стоило убить не только за Алеппо, но еще и за помощь "Хизбалле" и "взлом переписки Хиллари Клинтон". Это видимо для того, чтобы ни у кого точно не осталось сомнений по поводу заказчика. И не факт, что мы говорим о заказчике лишь самого материала.