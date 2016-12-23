"Замес" на Светлодарской дуге

На информационном безрыбье последних недель изголодавшиеся новостийщики малейшую рябь на мутной воде "перемирия" превращали в шторм, а выловленного из той же воды головастика усердно раздували в кита, преображая краткую перестрелку в "суточный бой с использованием всех видов стрелкового оружия", а рядовой обстрел наших позиций - в "начало долгожданного наступления".

Ныне не так. Шестой день на Дебальцевском направлении, в районе названном "Светлодарская дуга" идёт ожесточенное сражение. Подразделения Седьмой бригады Второго корпуса Армии ДНР с минимальными потерями для себя и существенными для противника (цифры смотрите в официальных сводках) остановили попытку прорыва ВСУ.

Наши позиции почти непрерывно противник обрабатывает из САУ, "Васильков", 120-х миномётов. Отвечаем так, что скоро всякое желание нас обстреливать у карателей пропадёт. Сражение ожесточённое, настоящее, успешное для нас, однако… освещается в наших СМИ оно более, чем скупо.

Почему?

Разрешение на съёмку непосредственно на передовой и под строжайшим присмотром изредка получают лишь ведущие российские каналы. Но. И со всеми разрешениями не спешат они показывать, как проливает кровь Новороссия. Нынче спрос на кровь сирийцев, кровь русских на медиа-рынке упала в цене, практически обесценилась...

В то время, как почти все украинские СМИ чуть ли не круглосуточно демонстрируют инсценированный героизм и постановочные победы ВСУ, мы на радость противнику демонстрируем "говорящие головы", пережёвывающие тоскливый неинформативный официоз. Мужество наших бойцов, их высочайшее в продолжающемся сейчас сражении воинское мастерство, а уже тем более раненые и погибшие – за кадром.

Меня постоянно спрашивают: в чём причина?

Должно быть, в том, что кому-то в истеблишменте РФ очень хочется, чтобы о происходящем в ЛДНР – зачатке Новороссии поскорее все забыли.

Кому? Тем, кто навязал нам Минские соглашения.

(На фото: Светлодарская дуга, вынос раненого).