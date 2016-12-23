Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 23 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

"Замес" на Светлодарской дуге

Геннадий Дубовой
22.12.2016 - 19:54
&quot;Замес&quot; на Светлодарской дуге

На информационном безрыбье последних недель изголодавшиеся новостийщики малейшую рябь на мутной воде "перемирия" превращали в шторм, а выловленного из той же воды головастика усердно раздували в кита, преображая краткую перестрелку в "суточный бой с использованием всех видов стрелкового оружия", а рядовой обстрел наших позиций - в "начало долгожданного наступления".

Ныне не так. Шестой день на Дебальцевском направлении, в районе названном "Светлодарская дуга" идёт ожесточенное сражение. Подразделения Седьмой бригады Второго корпуса Армии ДНР с минимальными потерями для себя и существенными для противника (цифры смотрите в официальных сводках) остановили попытку прорыва ВСУ.

Наши позиции почти непрерывно противник обрабатывает из САУ, "Васильков", 120-х миномётов. Отвечаем так, что скоро всякое желание нас обстреливать у карателей пропадёт. Сражение ожесточённое, настоящее, успешное для нас, однако… освещается в наших СМИ оно более, чем скупо.

Почему?

Разрешение на съёмку непосредственно на передовой и под строжайшим присмотром изредка получают лишь ведущие российские каналы. Но. И со всеми разрешениями не спешат они показывать, как проливает кровь Новороссия. Нынче спрос на кровь сирийцев, кровь русских на медиа-рынке упала в цене, практически обесценилась...

В то время, как почти все украинские СМИ чуть ли не круглосуточно демонстрируют инсценированный героизм и постановочные победы ВСУ, мы на радость противнику демонстрируем "говорящие головы", пережёвывающие тоскливый неинформативный официоз. Мужество наших бойцов, их высочайшее в продолжающемся сейчас сражении воинское мастерство, а уже тем более раненые и погибшие – за кадром.

Меня постоянно спрашивают: в чём причина?

Должно быть, в том, что кому-то в истеблишменте РФ очень хочется, чтобы о происходящем в ЛДНР – зачатке Новороссии поскорее все забыли.

Кому? Тем, кто навязал нам Минские соглашения.

(На фото: Светлодарская дуга, вынос раненого).

ПолитикаБольше материалов
Семь выстрелов в спину
Александр Гончаров
На запах власти
Ростислав Ищенко
Бич украинских скачек
Василий Сергеев
Блеф генерала Таунсенда
Борис Джерелиевский
Секрет оставления Пальмиры
Борис Джерелиевский
Колесо историиБольше материалов
ПроисшествияБольше материалов
Во что превратилась Турция?
Николай Севостьянов
Обострение в Донбассе
Отдел информации
Бобслей слили…
Открытый щелчок по носу российского государства
Алексей Сокольский
Европейcкая учеба палачей
СБУ продолжает сотрудничество с Европейским комитетом по предупреждению пыток
Валентин Наливайченко
БлогиБольше материалов
Это война
Почему убили посла России в Турции
Геннадий Дубовой
Восстание пигмеев на святых
Вот так они и врут про святого Государя уже сто с лишним лет
Отдел информации
Хроника падения Пальмиры
Описание боя от военнослужащего САА Омара Дирмамы
Отдел информации
Украина означает упадок
Перепетии нового издания "ХПП"
Игорь Димитриев
ОбществоБольше материалов
Слуга трех господ
или клопы на теле России
Александр Никишин
Святитель Николай Чудотворец
Надежный у нас водитель. Лишь бы самим не свалится во тьму кромешную
Александр Гончаров
Рогатые капелланы ВСУ
Униатские порохи и раскольники Филарета лоббируют геноцид на Украине
Виктор Пименов
Русский ногомяч
Удивительный русский футбол
Константин Щемелинин
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования