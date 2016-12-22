Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 22 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

Война против Русского мiра

Олег Горностаев
22.12.2016 - 09:47
Война против Русского мiра

Русскому миру объявили войну по всем фронтам. Русских патриотов убивают, швыряют в застенки. Происходит это на Украине, в Белоруссии, где взяли под стражу пророссийских журналистов Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина), в Турции и Сирии.

Чем было убийство посла России в Турции Андрея Карлова? Попыткой сорвать диалог между Москвой и сирийской оппозицией.

Запад считает сирийскую оппозицию своим личным инструментом, и не желает, чтобы между ним и ею стоял третий. Контакты с сирийской оппозицией, такой разношёрстной по своему характеру, помогли бы Москве влиять на ситуацию вокруг Сирии изнутри. Убиенный Андрей Карлов как раз занимался налаживаниям таких переговорных контактов с оппозиционерами. И был убит.

До этого в Киеве был застрелен писатель Олесь Бузина, в ЛНР - казачий командир Павел Дремов, в ДНР - взорван в лифте жилого дома Арсений Павлов, он же "Моторола".

А ещё раньше были убиты диверсантами народный мэр Первомайска казак Евгений Ищенко и командир отряда "Призрак" Алексей Мозговой (оба - в ЛНР). Они были видными народными командирами, харизматическими лидерами. Их уже нет.

Мы живём в непростое время. А когда времена на Руси были простыми?

Западные эксперты упрекают нас, что мы, россияне, народ с психологией осаждённых. Мол, это наследние советской времени в мозгах народа. Это не психологическое наследие СССР, а последствия политики коллективного Запада против России-Евразии. Мы, действительно, находимся в осаде, и с нами воюют информационно, экономически, идеогически и по-настоящему, по-военному.

Запад знает, что именно он - главная причина "психологии осаждённых" у россиян. Но делает вид, будто он ни при чем.

Русский мир полиэтничен и многоконфессионален. Базис его - Православие, но рядом с православными стоят мусульмане Поволжья и Кавказа, буддисты Калмыкии и Бурятии. Русский мiр - наше общее достояние.

Недавно пресса сообщила о гибели в Сирии российского военнослужащего из Кабардино-Балкарии Арсена Бижоева. Этот кабардинский герой положил свою молодую жизнь на алтарь борьбы с ужасным злом - исламским терроризмом, угрожающем и его родной Кабарде.

А. Бижоева убили, потому что он был с Русским миром, в котором нет места межрелигиозной вражде и расовой ненависти. За то же отдал свою жизнь офицер-вертолётчик татарин Ряфагать Хабибулин. Они били исламистскую мразь на дальних подступах, в пустынях Сирии.

Жизнь в очередной раз проверяет Россию на прочность. Если выдюжим, не сдадимся, значит, будем жить. В политике слабых не прощают. В политике слабых убивают. Жестоко и безжалостно.

Убьют и Россию, если мы дадим слабинку и отступим. И тогда нашим детям и внукам придётся все начинать сначала, и ценой своей жизни доказывать, что у России есть свои интересы, которые могут не совпадать с интересами ЕС, НАТО и США.

Чтобы наши сегодняшние жертвы не были напрасны, мы должны стоять и выстоять.

ПолитикаБольше материалов
Семь выстрелов в спину
Александр Гончаров
На запах власти
Ростислав Ищенко
Бич украинских скачек
Василий Сергеев
Блеф генерала Таунсенда
Борис Джерелиевский
Секрет оставления Пальмиры
Борис Джерелиевский
Колесо историиБольше материалов
ПроисшествияБольше материалов
Во что превратилась Турция?
Николай Севостьянов
Обострение в Донбассе
Отдел информации
Бобслей слили…
Открытый щелчок по носу российского государства
Алексей Сокольский
Европейcкая учеба палачей
СБУ продолжает сотрудничество с Европейским комитетом по предупреждению пыток
Валентин Наливайченко
БлогиБольше материалов
Это война
Почему убили посла России в Турции
Геннадий Дубовой
Восстание пигмеев на святых
Вот так они и врут про святого Государя уже сто с лишним лет
Отдел информации
Хроника падения Пальмиры
Описание боя от военнослужащего САА Омара Дирмамы
Отдел информации
Украина означает упадок
Перепетии нового издания "ХПП"
Игорь Димитриев
ОбществоБольше материалов
Слуга трех господ
или клопы на теле России
Александр Никишин
Святитель Николай Чудотворец
Надежный у нас водитель. Лишь бы самим не свалится во тьму кромешную
Александр Гончаров
Рогатые капелланы ВСУ
Униатские порохи и раскольники Филарета лоббируют геноцид на Украине
Виктор Пименов
Русский ногомяч
Удивительный русский футбол
Константин Щемелинин
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования