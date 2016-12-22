Война против Русского мiра

Русскому миру объявили войну по всем фронтам. Русских патриотов убивают, швыряют в застенки. Происходит это на Украине, в Белоруссии, где взяли под стражу пророссийских журналистов Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина), в Турции и Сирии.

Чем было убийство посла России в Турции Андрея Карлова? Попыткой сорвать диалог между Москвой и сирийской оппозицией.

Запад считает сирийскую оппозицию своим личным инструментом, и не желает, чтобы между ним и ею стоял третий. Контакты с сирийской оппозицией, такой разношёрстной по своему характеру, помогли бы Москве влиять на ситуацию вокруг Сирии изнутри. Убиенный Андрей Карлов как раз занимался налаживаниям таких переговорных контактов с оппозиционерами. И был убит.

До этого в Киеве был застрелен писатель Олесь Бузина, в ЛНР - казачий командир Павел Дремов, в ДНР - взорван в лифте жилого дома Арсений Павлов, он же "Моторола".

А ещё раньше были убиты диверсантами народный мэр Первомайска казак Евгений Ищенко и командир отряда "Призрак" Алексей Мозговой (оба - в ЛНР). Они были видными народными командирами, харизматическими лидерами. Их уже нет.

Мы живём в непростое время. А когда времена на Руси были простыми?

Западные эксперты упрекают нас, что мы, россияне, народ с психологией осаждённых. Мол, это наследние советской времени в мозгах народа. Это не психологическое наследие СССР, а последствия политики коллективного Запада против России-Евразии. Мы, действительно, находимся в осаде, и с нами воюют информационно, экономически, идеогически и по-настоящему, по-военному.

Запад знает, что именно он - главная причина "психологии осаждённых" у россиян. Но делает вид, будто он ни при чем.

Русский мир полиэтничен и многоконфессионален. Базис его - Православие, но рядом с православными стоят мусульмане Поволжья и Кавказа, буддисты Калмыкии и Бурятии. Русский мiр - наше общее достояние.

Недавно пресса сообщила о гибели в Сирии российского военнослужащего из Кабардино-Балкарии Арсена Бижоева. Этот кабардинский герой положил свою молодую жизнь на алтарь борьбы с ужасным злом - исламским терроризмом, угрожающем и его родной Кабарде.

А. Бижоева убили, потому что он был с Русским миром, в котором нет места межрелигиозной вражде и расовой ненависти. За то же отдал свою жизнь офицер-вертолётчик татарин Ряфагать Хабибулин. Они били исламистскую мразь на дальних подступах, в пустынях Сирии.

Жизнь в очередной раз проверяет Россию на прочность. Если выдюжим, не сдадимся, значит, будем жить. В политике слабых не прощают. В политике слабых убивают. Жестоко и безжалостно.

Убьют и Россию, если мы дадим слабинку и отступим. И тогда нашим детям и внукам придётся все начинать сначала, и ценой своей жизни доказывать, что у России есть свои интересы, которые могут не совпадать с интересами ЕС, НАТО и США.

Чтобы наши сегодняшние жертвы не были напрасны, мы должны стоять и выстоять.