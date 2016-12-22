Финал агонии неизбежен

Украина как никогда близка к военному положению и всеобщей мобилизации

Недавнее обострение на Светлодарской дуге выглядит странным.

Во-первых, а протяжении 2016 года бои с участием ВС ЛНР практически не велись, а сейчас идут. Раньше в сводках фигурировало только ВС ДНР.

Во-вторых, на протяжении 2016 года не было сообщений о применении «Градов», а сейчас они есть. При этом интенсивность боев очень высока — фактически это уже война на ограниченном участке фронта, то есть это не перестрелки или нечто подобное.

В-третьих, зима — плохое время для войны, воевать лучше летом; но летом не воевали, а сейчас вдруг почему-то начинают.

Почему война разгорается? Точного ответа нет: в СМИ стороны винят друг друга. Таким образом, точный ответ знают лишь немногие военные командиры.

Кому это нынешнее обострение выгодно? Донецку?

Вряд ли, скорее всего, они уже мысленно ожидают празднования Нового года.

Киеву? Это более вероятно, и вот почему:

Во-первых, «европейская мечта» недавно рухнула: безвизовый режим с ЕС оказался без права работы.

Во-вторых, национализация «Приватбанка» выявила огромную недостачу денег. МВФ кредитов не дает, значит, надо напечатать недостающие деньги, что разгонит инфляцию, и курс гривны упадет.

В-третьих, колоссально возросшие платежи за коммунальные услуги ставят вопрос о физическом выживании многих граждан Украины.

В-четвертых, 20 января 2017 года в США сменится Президент, и Украина перестанет быть стратегическим союзником США.

Все вместе говорит о возможно скорых проблемах Украины: дефолт, новый майдан, рост уровня сепаратизма и прочее становятся почти реальностью.

Как избежать всего этого? Как сохранить страну в целостности?

Ответ напрашивается сам собой — надо объединить нацию перед лицом внешнего врага, только такого, чтобы не проиграть самому. Таким образом, Киеву отнюдь не повредит «маленькая победоносная война», причем ее надо начинать уже сейчас, пока США еще могут существенно помочь своему союзнику. Против кого воевать — понятно: против ДНР и ЛНР! Ну не против могучей России воевать?!

Таким образом, вырисовывается следующая последовательность действий Киева. Поднять градус противостояния на Донбассе до боев высокой интенсивности. Объявить, что «на нас нападают». Ввести военное положение на всей территории страны. Военное положение способно сохранить единство и управляемость Украины, поэтому вполне может быть введено уже скоро. Объявить всеобщую мобилизацию.

Это естественный ход в условиях военного положения, но отнюдь не обязательный.

Хотя, не исключен вариант, что Киев не рискнет запускать подобный сценарий: на фронтах ЛДНР постреляют-постреляют, и скоро все стихнет. Так уже бывало многократно, на протяжении 2015 и 2016 годов, может быть, будет и сейчас. Посмотрим.